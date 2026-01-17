【無料体験】Aiarty Image EnhancerV3.8リリース！「AI消しゴム」新搭載で写真加工が進化＆低スペックPCでも動画高画質化が可能に

Chengdu Digiarty Software, Inc

マルチメディア編集ソフトウェアブランド「Aiarty」は、主力製品である画像高画質化AIソフト「Aiarty Image Enhancer」および動画高画質化AIソフト「Aiarty Video Enhancer」の最新メジャーアップデートを発表しました。今回のアップデートでは、「Aiarty Image Enhancer（V3.8）」に待望の「AI消しゴム」機能が追加され、ワンクリックで不要なオブジェクト除去が可能になりました。また、「Aiarty Video Enhancer（V3.4）」ではメモリ使用量が最適化され、VRAMの少ないPCでも安定した動画処理が実現します。

■【Aiarty Image Enhancer（V3.8）】ワンクリックで不要物を除去する「AI消しゴム」を新搭載

これまで「画質の解像度アップ」や「ノイズ除去」で高い評価を得てきたAiarty Image Enhancerが、ついに「写真の修正・加工」領域へ踏み込みました。

新搭載された「AI消しゴム」は、ユーザーからの要望が最も多かった機能の一つです。高度なAIアルゴリズムが、削除した部分の背景を周囲のピクセル情報に基づいて自然に生成・補完します。

「AI消しゴム」で解決できること

- 複雑なPhotoshopスキルは一切不要です。マウス操作だけで、プロ並みの仕上がりを実現します。- 不要な映り込みの除去：風景写真に入り込んだ通行人、車、電線などをきれいに消去。- 反射・写り込みの削除：ガラス越しの撮影で発生した光の反射やスマホの影を低減。- テキスト・透かしの消去：画像内の不要な文字情報、日付、ロゴ、看板などをクリーンに除去。- 構図の整理：被写体を際立たせるため、背景の邪魔な要素を取り除き、すっきりとした一枚に。

これまで「高画質化」と「不要物除去」に別々のソフトが必要でしたが、このバージョンからは一本で両方の工程を完了できます。

■【Aiarty Video Enhancer（V3.4）】低スペックPCでも安心、処理の柔軟性と安定性を向上

古い動画の復元や低解像度動画の4Kアップスケーリングを実現するAiarty Video Enhancerは、「操作の自由度」と「ハードウェア負荷の軽減」に焦点を当てたアップデートを行いました。

「超解像」処理のオン/オフを自由に切り替え可能

従来必須だった「超解像（アップスケーリング）」処理を、チェックボックスで無効にできるようになりました。

メリット：解像度はそのままに、「手ブレ補正」「色調補正」「フレーム補間」のみを適用したい場合、処理時間を大幅に短縮できます。

VRAM 6GB未満のPC向け「メモリ最適化」

ハイスペックなGPUを持っていなくても諦める必要はありません。VRAM（ビデオメモリ）が6GB未満のPC環境を自動検知し、「ステップモード」を適用する機能を追加しました。

効果：高負荷なAI処理による「メモリ不足エラー」や「強制終了」を未然に防ぎ、エントリークラスのPCでも安定した書き出し（エクスポート）が可能になります。

【会社情報】

Digiarty Software, Inc.は様々な実用性 が高い、高機能なマルチメディアソフトを開発しているスペシャリスト集団です。特に画像高画質化、4K動画変換、動画編集、画面録画分野に力を取り込んでいます。製品群は、現在に至るまで世界中の個人のみならず、法人、政府機関、学術機関でご活用いただいております。