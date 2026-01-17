めておら、Kアリーナ横浜でワンマンライブ開催決定！2026年3月公演『Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-』チケット申込受付を開始！
株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元歌い手グループ めておら - Meteorites -（通称「めておら」） のワンマンライブ『Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-』を、2026年3月22日(日)、23日(月)の2日間、Kアリーナ横浜 にて開催することをお知らせいたします。あわせて、本公演のチケット申込受付を開始いたしました。
「めておら」にとって本公演は、2025年8月に日本武道館で初開催したワンマンライブ『Meteorites 1st One Man Live -FIRST 1MPACT-』から約7か月ぶりとなる、待望のワンマンライブです。
2026年3月に開催する2度目のワンマンライブ『Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-』のコンセプトは、「夢を終えた6人が、時代を創る王となる」。公演タイトルには、今後公開予定の新曲『KING SO DIRTY』で描かれている反逆の王たちが、今度は自らの王国(KINGDOM)を築き上げていくという意志を込めました。
本公演のテーマは「覚醒」と「創造」。夢を追う存在から、夢を“見せる側”へと歩みを進めた6人が、“王”として新たな時代を描き出します。ステラ(めておらファンの呼称)とともに紡いできた物語は、ここから新たな局面へと進みます。「めておら」による新章のステージに、ぜひご注目ください。
本公演のチケットは、2026年1月16日(土)22:00より申込受付(抽選)を開始いたしました。詳細は、めておら公式ファンクラブサイト「Stella Nova」をご確認ください。
■公演概要
【公演名】
Meteorites 2nd One Man Live -THE KINGS-
【開催日時】
-2026年3月22日(日) 開場14:30／開演16:00
-2026年3月23日(月) 開場16:30／開演18:00
【会場】
Kアリーナ横浜 〒220-8507 横浜市西区みなとみらい6-2-14
■チケット情報[ Stella Nova最速先行受付(抽選)]
【チケット券種・料金】
●一般指定席：8,800円
●ファミリー席(着席指定席)：7,700円
【受付期間】
2026年1月16日(金)22:00～2026年1月25日(日)23:59
【受付URL】https://meteorites.stpr.com/news/detail/65847
≪注意事項≫
※本公演は、Stella Novaの年額コース限定サービスに含まれる「チケット先行当選確率アップ」の対象となります。
※本受付はファンクラブ先行です。お申込みには「Stella Nova」およびSTPR IDへの会員登録が必要です。
STPR IDについて
STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。
ご登録ページ：https://id.stpr.com/
■「プレミアム指定席」アップグレード情報
【アップグレードについて】
「スペシャルグッズ付き指定席」アップグレード チケット受付も決定！Stella Nova最速先行受付で「一般指定席」チケットを当選後、ご入金された方を対象に、「スペシャルグッズ付き指定席」へのお申込みを後日受け付け、抽選する方法です。当選された場合、「一般指定席」チケットはアップグレード料金として1枚につき6,200円(税込)＋手数料をお支払いいただきます。
【受付期間】
受付開始日程は後日発表いたします
【チケット情報】
アップグレード料金 +6,200円(税込)
例：一般指定席チケット(8,800円)＋アップグレード料金(6,200円)
【アップグレード特典】
・アリーナ席確約
・スペシャルグッズ
「スペシャルグッズ付き指定席」アップグレードチケットへの申し込みは、Stella Nova会員最速先行の「一般指定席」当選後、ご入金された方のみ可能です。アップグレードをご希望の方は「一般指定席」へお申し込みください。
≪注意事項≫
※スペシャルグッズの詳細は後日お知らせいたします
※ファミリー席のご当選チケットは「スペシャルグッズ付き指定席」アップグレード受付の対象外となります
※アップグレード受付はクレジットカード支払いのみとなります。予めご了承ください
■めておら - Meteorites - Profile
2024年8月10日にSTPRからデビューした心音、ロゼ、Lapis、メルト・ダ・テンシ、みかさくん、明雷らいとによる2.5次元歌い手アイドルグループ。公式YouTubeチャンネルは開設後、歌い手グループ史上最速、わずか49日で登録者数30万人を達成！(2026年1月現在)
毎週日曜22時に放送される公式生放送やゲーム実況・ショートアニメ・オリジナル曲・歌ってみたなど、楽しさ大爆発な動画配信を中心に活動中です。1stシングル「FIRST 1MPACT」は配信からわずか26日間で100万回再生を記録。2025年8月には、2.5次元歌い手グループ史上最速で日本武道館単独公演を達成。
※ご掲載の際のご注意点
「めておら - Meteorites -」表記に関して：３か所(めておら_-_Meteorites_-：アンダーバー部分)が、半角アケ／ - (ハイフン)は半角になります。
オフィシャルリンク
公式サイト：https://stprcorp.com/meteorites/
公式X：https://x.com/mtor_info
公式YouTube：https://www.youtube.com/@mtor_info
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mtor_info
公式LINE：https://page.line.me/mtor_info
■株式会社STPRについて
「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。
現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。
2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。
会社名：株式会社STPR
所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F
設立：2018年6月
代表者：柏原 真人
URL：https://stprcorp.com/