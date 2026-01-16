『アークナイツ：エンドフィールド』1月20日より事前ダウンロード開始。リリース予告特別番組で正式リリースPV公開、日本全国5大タワーとのコラボも決定！

GRYPH FRONTIER株式会社

GRYPHLINEは、3Dリアルタイム戦略RPG『アークナイツ：エンドフィールド』のリリース予告特別番組を、本日1月16日（金）20:30より配信しました。

番組内では、リリースPVの公開をはじめ、各種ピックアップ情報や、2026年1月20日より事前ダウンロードが開始となることを発表。あわせて、正式リリース後に実施予定のリリース記念特典として、合計最大135回分相当のスカウトを含む報酬をはじめ、★6オペレーター「アルデリア」、★6武器「蒼星の囁き」、★6武器選択箱×2などの特典内容を公開しました。

さらに、日本全国5大タワーとのコラボレーション情報や、各種コラボ・グッズ情報についても発表しました。

■2026年1月20日より事前ダウンロード開始。リリース予告特別番組にて正式リリースPV公開

『アークナイツ：エンドフィールド』は、2026年1月22日（木）に、PlayStation(R)5、iOS、Android、各プラットフォームにて全世界同時リリースを予定しています。これに先駆け、2026年1月20日（火）より事前ダウンロードが可能となります。

また、本日1月16日（金）に配信されたリリース予告特別番組では、正式リリースPVをはじめとした各種新規映像を公開しました。

正式リリースPVでは、最新イメージソングと映像を通じて『アークナイツ：エンドフィールド』の世界観を感じ取れるPVになっていますので、ぜひご覧ください。

■旅立ちPV「使命」が公開

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=EGZpPrCd7iI ]

リリース予告特別番組では、最新の実機プレイPVを公開しました。 本映像では、ゲーム内のシステムやバトル要素に焦点を当て、『アークナイツ：エンドフィールド』のプレイ感を確認できる内容となっています。

■リリース記念「特別スカウト」開催、新たな仲間のシルエットを先行公開

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=WyeCPKCe3vg ]

2026年1月22日の正式リリース後、ピックアップされたオペレーターを獲得できるリリース記念の「特別スカウト」を順次開催予定です。

- 正式リリース後～2月7日11時59分：「灼熱焔痕」- 2月7日12時～2月24日11時59分：「ふわふわトランスポーター」- 2月24日12時～バージョン更新メンテナンス：「超イケイケカラフル」

さらに、今後タロIIで出会える新たな仲間のシルエットを先行公開。どんな仲間に出会えるのか、ぜひ続報にご期待ください。

あわせて、オペレーターの活躍をいち早く確認できるオペレーターファイル「群像：暗闇に灯る炎」を公開しました。

■豪華リリース記念特典公開、全世界事前登録数3,500万達成報酬

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=_69N6wbEZkU ]

『アークナイツ：エンドフィールド』では、正式リリースを記念した各種特典内容を公開しました。

正式リリース後には、合計最大135回分相当のスカウトを含む報酬をはじめ、★6オペレーター「アルデリア」、★6武器「蒼星の囁き」、★6武器選択箱×2などの豪華特典を獲得することができます。

▼リリース特番シリアルコード

RETURNOFALL

ALLFIELD

さらに、全世界における事前登録数が3,500万を突破しました。これにより、事前登録キャンペーンの達成報酬がすべて解放され、「通常スカウト券」×20や、★5オペレーター「スノーシャイン」などのアイテムが配布予定です。

■コラボレーションおよびグッズ情報

Webイベント「共に星の海へ」開催

2026年1月16日（金）22:00より、WEBイベント「共に星の海へ」を開催しました。

本イベントでは、参加登録を行うことで、『アークナイツ：エンドフィールド』内で作成したニックネームおよびユーザーIDが、特製の「協約源石」モデルに刻印されます。

参加ユーザーの名前が刻まれた「協約源石」モデルは、衛星とともに地表を離れ、宇宙へと打ち上げられます。

詳しくは：https://endfield.gryphline.com/activity/voyage-to-the-stars/ja-jp/

※Webイベント詳細はイベントページをご覧ください。

アニメイトカフェ Gratte（グラッテ）コラボ

アニメイトカフェ Gratte（グラッテ）11店舗とのコラボが1月22日より開催されます。

12名のオペレーターを対象に、グラフィックラテをはじめとしたアクリルコースター付きコラボメニューが用意されます。

- 期間： 2026年1月22日 ～ 2月22日- 内容：

対象キャラクター：12名

メニュー：グラッテ（グラフィックラテ）、グラフィックアイス、アイシングクッキー

有償特典：アクリルコースター

RAGE コラボ

池袋 Cafe&Bar RAGE STとのコラボが1月22日より開催。本コラボ専用の描き下ろしSDイラストをあしらったコラボ特典グッズ付きのメニューが登場します。

さらに店舗内は、1階が『アークナイツ：エンドフィールド』仕様の装飾に。2階では本作をプレイできるパソコンもご用意されています。

- 期間： 1月22日 ～ 2月15日- 内容：本コラボ専用の描き下ろしSDイラスト（ミニキャラ）が登場7キャラクターそれぞれのコラボドリンクを提供コラボフード4種を提供特典：コースター、ランチョンマット、ゲーム内報酬交換カード- 店舗展開：1F：ゲーム関連ビジュアルによる店内装飾- 2F：『アークナイツ：エンドフィールド』のゲーム体験が可能、コラボを記念して入会金300円が無料となります。※２Fの利用には別途利用料がかかります。日本全国5大タワーコラボ「FIVE TOWERS x ENDFIELD」

『アークナイツ：エンドフィールド』は、全日本5タワー（東京タワー／福岡タワー／神戸ポートタワー／横浜マリンタワー／さっぽろテレビ塔）にてコラボ企画を実施します。

コラボに合わせた限定グッズに加え、来場者が実際に参加・体験できる各種オフライン企画も予定しております。

企画の詳細や開催スケジュールについては、今後の正式発表にて順次公開いたしますので、ぜひ続報にご期待ください。

コラボイベントの詳細情報は @5tower_endfield をフォロー＆チェックしてお待ちください。

問い合わせ先：info@tower-collabo.com

SHIBUYA TSUTAYAにてポップアップイベント開催

SHIBUYA TSUTAYAにて、『アークナイツ：エンドフィールド』のポップアップイベントを開催予定です。会場では、エンドフィールド仕様の展示をはじめ、ミニゲームの実施やグッズ販売を予定しています。各イベントの詳細は、公式SNSにて順次お知らせします。

世界各地でポップアップストアを展開

2026年1月24日より、『アークナイツ：エンドフィールド』のポップアップストアを、日本、韓国、アメリカ、フランスの4か国にて同時開催予定です。

詳細は、公式SNSにて順次お知らせします。

■各種グッズ情報

ぬいぐるみシリーズ「it’s エンドフィールド もこもこファミリー」では、新たに「バブル」「モコウサ」「フワポワ」のマスコットが登場予定です。

また、1/7スケールフィギュアの展開も決定しており、ペリカ、イヴォンヌ、チェン・センユーの3名をフィギュア化する企画が進行しています。

デフォルメフィギュア「ChatChat」シリーズでは、ギルベルタ、レーヴァテインが商品化予定。さらに、デフォルメフィギュア「Cuties」シリーズでは、チェン・センユーとイヴォンヌのフィギュア化が決定しています。

このほか、キャラクターフィギュア以外にも、作中に登場する「重工シリーズモデル」の立体化企画も進行中です。「集成工業」の設備や「協約核心」などをモチーフとしたアイテムの展開を予定しています。

■『アークナイツ：エンドフィールド』とは

『アークナイツ：エンドフィールド』は、GRYPHLINEが贈る3Dリアルタイム戦略RPGです。プレイ ヤーはエンドフィールド工業の「管理人」として、さまざまな危機を乗り越えながら開拓エリアの 探索を進めていきます。

『アークナイツ：エンドフィールド』基本情報

ジャンル：3Dリアルタイム戦略RPG

対応プラットフォーム：PlayStation(R)5、iOS、Android、PC

配信日：2026年1月22日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

開発元：Hypergryph

販売元：GRYPHLINE

オフィシャルサイト：https://endfield.gryphline.com

公式X（旧Twitter）：https://x.com/AKEndfieldJP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@arknightsendfieldJP

■GRYPHLINEについて 「GRYPHLINE」

はシンガポールに本社を構えるゲームのグローバルパブリッシングブランドです。 世界各国および地域に支社を展開し、世界中のプレイヤーにハイクオリティなゲームコンテンツを 提供することを目指しています。現在は『アークナイツ：エンドフィールド』『エクスアストリ ス』『ポッピュコム』など、Hypergryphのパートナーとして、同社開発作品のグローバル展開を担 当しています。

また、パブリッシングや公式コミュニティ「SKPORT」など多岐にわたる事業の開 拓、世界規模でのビジネス投資、協業やIPライセンス事業にも積極的に取り組んでいます。

GRYPHLINEオフィシャルサイト：https://www.gryphline.com(https://www.gryphline.com)



(C)GRYPHLINE