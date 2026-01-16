『アークナイツ：エンドフィールド』1月20日より事前ダウンロード開始。リリース予告特別番組で正式リリースPV公開、日本全国5大タワーとのコラボも決定！
GRYPHLINEは、3Dリアルタイム戦略RPG『アークナイツ：エンドフィールド』のリリース予告特別番組を、本日1月16日（金）20:30より配信しました。
番組内では、リリースPVの公開をはじめ、各種ピックアップ情報や、2026年1月20日より事前ダウンロードが開始となることを発表。あわせて、正式リリース後に実施予定のリリース記念特典として、合計最大135回分相当のスカウトを含む報酬をはじめ、★6オペレーター「アルデリア」、★6武器「蒼星の囁き」、★6武器選択箱×2などの特典内容を公開しました。
さらに、日本全国5大タワーとのコラボレーション情報や、各種コラボ・グッズ情報についても発表しました。
■2026年1月20日より事前ダウンロード開始。リリース予告特別番組にて正式リリースPV公開
『アークナイツ：エンドフィールド』は、2026年1月22日（木）に、PlayStation(R)5、iOS、Android、各プラットフォームにて全世界同時リリースを予定しています。これに先駆け、2026年1月20日（火）より事前ダウンロードが可能となります。
また、本日1月16日（金）に配信されたリリース予告特別番組では、正式リリースPVをはじめとした各種新規映像を公開しました。
正式リリースPVでは、最新イメージソングと映像を通じて『アークナイツ：エンドフィールド』の世界観を感じ取れるPVになっていますので、ぜひご覧ください。
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=EGZpPrCd7iI ]
■旅立ちPV「使命」が公開
リリース予告特別番組では、最新の実機プレイPVを公開しました。 本映像では、ゲーム内のシステムやバトル要素に焦点を当て、『アークナイツ：エンドフィールド』のプレイ感を確認できる内容となっています。
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=WyeCPKCe3vg ]
■リリース記念「特別スカウト」開催、新たな仲間のシルエットを先行公開
2026年1月22日の正式リリース後、ピックアップされたオペレーターを獲得できるリリース記念の「特別スカウト」を順次開催予定です。
- 正式リリース後～2月7日11時59分：「灼熱焔痕」
- 2月7日12時～2月24日11時59分：「ふわふわトランスポーター」
- 2月24日12時～バージョン更新メンテナンス：「超イケイケカラフル」
さらに、今後タロIIで出会える新たな仲間のシルエットを先行公開。どんな仲間に出会えるのか、ぜひ続報にご期待ください。
あわせて、オペレーターの活躍をいち早く確認できるオペレーターファイル「群像：暗闇に灯る炎」を公開しました。
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=_69N6wbEZkU ]
■豪華リリース記念特典公開、全世界事前登録数3,500万達成報酬
『アークナイツ：エンドフィールド』では、正式リリースを記念した各種特典内容を公開しました。
正式リリース後には、合計最大135回分相当のスカウトを含む報酬をはじめ、★6オペレーター「アルデリア」、★6武器「蒼星の囁き」、★6武器選択箱×2などの豪華特典を獲得することができます。
▼リリース特番シリアルコード
RETURNOFALL
ALLFIELD
さらに、全世界における事前登録数が3,500万を突破しました。これにより、事前登録キャンペーンの達成報酬がすべて解放され、「通常スカウト券」×20や、★5オペレーター「スノーシャイン」などのアイテムが配布予定です。
■コラボレーションおよびグッズ情報
Webイベント「共に星の海へ」開催
2026年1月16日（金）22:00より、WEBイベント「共に星の海へ」を開催しました。
本イベントでは、参加登録を行うことで、『アークナイツ：エンドフィールド』内で作成したニックネームおよびユーザーIDが、特製の「協約源石」モデルに刻印されます。
参加ユーザーの名前が刻まれた「協約源石」モデルは、衛星とともに地表を離れ、宇宙へと打ち上げられます。
詳しくは：https://endfield.gryphline.com/activity/voyage-to-the-stars/ja-jp/
※Webイベント詳細はイベントページをご覧ください。
アニメイトカフェ Gratte（グラッテ）コラボ
アニメイトカフェ Gratte（グラッテ）11店舗とのコラボが1月22日より開催されます。
12名のオペレーターを対象に、グラフィックラテをはじめとしたアクリルコースター付きコラボメニューが用意されます。
- 期間： 2026年1月22日 ～ 2月22日
- 内容：
対象キャラクター：12名
メニュー：グラッテ（グラフィックラテ）、グラフィックアイス、アイシングクッキー
有償特典：アクリルコースター
RAGE コラボ
池袋 Cafe&Bar RAGE STとのコラボが1月22日より開催。本コラボ専用の描き下ろしSDイラストをあしらったコラボ特典グッズ付きのメニューが登場します。
さらに店舗内は、1階が『アークナイツ：エンドフィールド』仕様の装飾に。2階では本作をプレイできるパソコンもご用意されています。
- 期間： 1月22日 ～ 2月15日
- 内容：
本コラボ専用の描き下ろしSDイラスト（ミニキャラ）が登場
7キャラクターそれぞれのコラボドリンクを提供
コラボフード4種を提供
特典：コースター、ランチョンマット、ゲーム内報酬交換カード
- 店舗展開：
1F：ゲーム関連ビジュアルによる店内装飾
- 2F：『アークナイツ：エンドフィールド』のゲーム体験が可能、コラボを記念して入会金300円が無料となります。
※２Fの利用には別途利用料がかかります。
日本全国5大タワーコラボ「FIVE TOWERS x ENDFIELD」
『アークナイツ：エンドフィールド』は、全日本5タワー（東京タワー／福岡タワー／神戸ポートタワー／横浜マリンタワー／さっぽろテレビ塔）にてコラボ企画を実施します。
コラボに合わせた限定グッズに加え、来場者が実際に参加・体験できる各種オフライン企画も予定しております。
企画の詳細や開催スケジュールについては、今後の正式発表にて順次公開いたしますので、ぜひ続報にご期待ください。
コラボイベントの詳細情報は @5tower_endfield をフォロー＆チェックしてお待ちください。
問い合わせ先：info@tower-collabo.com
SHIBUYA TSUTAYAにてポップアップイベント開催
SHIBUYA TSUTAYAにて、『アークナイツ：エンドフィールド』のポップアップイベントを開催予定です。会場では、エンドフィールド仕様の展示をはじめ、ミニゲームの実施やグッズ販売を予定しています。各イベントの詳細は、公式SNSにて順次お知らせします。
世界各地でポップアップストアを展開
2026年1月24日より、『アークナイツ：エンドフィールド』のポップアップストアを、日本、韓国、アメリカ、フランスの4か国にて同時開催予定です。
詳細は、公式SNSにて順次お知らせします。
■各種グッズ情報
ぬいぐるみシリーズ「it’s エンドフィールド もこもこファミリー」では、新たに「バブル」「モコウサ」「フワポワ」のマスコットが登場予定です。
また、1/7スケールフィギュアの展開も決定しており、ペリカ、イヴォンヌ、チェン・センユーの3名をフィギュア化する企画が進行しています。
デフォルメフィギュア「ChatChat」シリーズでは、ギルベルタ、レーヴァテインが商品化予定。さらに、デフォルメフィギュア「Cuties」シリーズでは、チェン・センユーとイヴォンヌのフィギュア化が決定しています。
このほか、キャラクターフィギュア以外にも、作中に登場する「重工シリーズモデル」の立体化企画も進行中です。「集成工業」の設備や「協約核心」などをモチーフとしたアイテムの展開を予定しています。
■『アークナイツ：エンドフィールド』とは
『アークナイツ：エンドフィールド』は、GRYPHLINEが贈る3Dリアルタイム戦略RPGです。プレイ ヤーはエンドフィールド工業の「管理人」として、さまざまな危機を乗り越えながら開拓エリアの 探索を進めていきます。
『アークナイツ：エンドフィールド』基本情報
ジャンル：3Dリアルタイム戦略RPG
対応プラットフォーム：PlayStation(R)5、iOS、Android、PC
配信日：2026年1月22日
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
開発元：Hypergryph
販売元：GRYPHLINE
オフィシャルサイト：https://endfield.gryphline.com
公式X（旧Twitter）：https://x.com/AKEndfieldJP
公式YouTube：https://www.youtube.com/@arknightsendfieldJP
■GRYPHLINEについて 「GRYPHLINE」
はシンガポールに本社を構えるゲームのグローバルパブリッシングブランドです。 世界各国および地域に支社を展開し、世界中のプレイヤーにハイクオリティなゲームコンテンツを 提供することを目指しています。現在は『アークナイツ：エンドフィールド』『エクスアストリ ス』『ポッピュコム』など、Hypergryphのパートナーとして、同社開発作品のグローバル展開を担 当しています。
また、パブリッシングや公式コミュニティ「SKPORT」など多岐にわたる事業の開 拓、世界規模でのビジネス投資、協業やIPライセンス事業にも積極的に取り組んでいます。
GRYPHLINEオフィシャルサイト：https://www.gryphline.com(https://www.gryphline.com)
(C)GRYPHLINE