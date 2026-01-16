田崎さくらが神社と神様を学びステップアップ！「何かに迷ったときには、命の輝く選択を」

株式会社ニッポン放送

フリーアナウンサーの田崎さくらがパーソナリティを務める『SBI FX トレード presents 田崎さくらのStep Up！My LIFE』（毎週月曜21時～21時30分）。1月12日（月）の放送には、先週に引き続き、番組パートナーを務める経済アナリストの馬渕磨理子、神社ソムリエの佐々木優太が出演。「午年に参拝したい神社」や「神社巡りで学んだこと」について話した。

神社の歴史や文化への造詣が深く、全国15,000社以上を巡拝した神社ソムリエの佐々木優太。田崎から「特に印象に残っている神社はどこですか？」と聞かれると、今年の「午年」にまつわる神社として、東京都台東区にある矢先稲荷神社をピックアップ。「この神社の拝殿の天井には、神話の時代から近代までの日本人と馬の歴史を描いた100枚の絵が敷き詰められていて壮観です。午年に参拝するにはピッタリの神社です」と薦めた。

また佐々木は岡山県真庭市にある高岡神社も紹介。高岡神社は令和6年の辰年に、境内の御神木に龍の顔をかたどった枝が出現し、令和7年の巳年には御神木に白い蛇のような枝が出現したことで知られている。佐々木は「もともと高岡神社には木造の神馬が祀られているのですが、その厩が令和8年の午年に合わせて建て替えられました。そういう意味で、辰・巳・午と3年連続のパワーを持つお社になっていると思います」と説明し、田崎と番組パートナーの馬渕は「佐々木さんの話を聞くと、より一層神社に出かけたくなりますね」と神社の奥深い話に心を奪われていた。

最後に田崎が「神社巡りを始めたことで佐々木さん自身はどう変わりましたか？」と質問すると、佐々木は「神様のことを『みこと』と言いますが、先人は『みこと』に『命』という漢字をあてました。つまり『命』そのものが神様なのです。『命』は願いを叶えてくれる存在ではなく、こちらから輝かせるもの。もしも何かに迷った時は命が輝く選択をするようになりました」と自身の変化を明かした。この話を聞いた田崎は「新年の始まりに佐々木さんをお呼びして良かったです」と感謝の言葉を伝えた。

次回、1月19日（月）放送には、経済アナリストのジョセフ・クラフトと、温泉エッセイストの山崎まゆみが出演予定。radikoのタイムフリー機能を使えば1週間後まで聴取可能なので、ぜひチェックしてほしい。

■番組タイトル：SBI FXトレードpresents 田崎さくらのStep Up！My LIFE

■放送日時：2026年1月12日（月） 21時～21時30分放送

■パーソナリティ：田崎さくら （フリーアナウンサー）

■パートナー:馬渕磨理子(経済アナリスト)

■ゲスト:佐々木優太（神社ソムリエ）

