明治公園の新たな風物詩、アイススケートと屋外こたつを楽しむイベント『WINTER LOUNGE MEIJI PARK』1/16(金)よりスタート！

Tokyo Legacy Parks株式会社

東京建物株式会社を代表構成団体とし、三井物産株式会社、日本工営都市空間株式会社、西武造園株式会社、株式会社読売広告社、株式会社日テレ アックスオンを構成員とするコンソーシアムが設立したTokyo Legacy Parks株式会社（以下「TLP」）は、2026年1月16日（金）から2月15日（日）までの1ヶ月間、TLPが整備・運営する都立明治公園にて『WINTER LOUNGE MEIJI PARK』（以下「本イベント」）を開催いたします。

本イベントでは、公園初となるアイススケートリンク『ICE RINK Powered by Corona Cero』がみち広場に登場。キッチンカーも出店し、スケートとともに屋外での食事をお楽しみいただけます。

また希望の広場ではこたつの貸し出しを行い、思い思いの場所で屋外こたつが楽しめる『KOTATSU PARK Powered by Anker』が登場。冬の公園の新たな楽しみ方を、ぜひご体験ください。

期間中はスペシャルイベントも実施予定です。

WINTER LOUNGE MEIJI PARK 概要

名称 ：WINTER LOUNGE MEIJI PARK

開催期間 ：2026年1月16日（金）～2月15日（日）

営業時間 ：平日15：00～21：00、土日祝11：00～21：00 ※雨天中止

（1月17日（土）14:45～16:15はイベントのため、アイスリンクのみ一般利用不可）

会場 ：都立明治公園（〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町5－7）

公式LP ：https://www.meiji-park.tokyo/winter-lounge/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/winterlounge_meijipark/

主催：Tokyo Legacy Parks株式会社

協賛：AB InBev Japan合同会社、アンカー・ジャパン株式会社

■WINTER LOUNGE ICE RINK Powered by Corona Cero

**注目コンテンツ**

20ｍ×10ｍのアイスリンクが明治公園に初登場！

国立競技場をバックにしたロケーションで、ここだけの特別なスケート体験をお楽しみください。

※手袋着用必須（会場にて販売あり）

＜利用料金・注意事項＞- 滑走料- - 大人（中学生以上） \1,500- - 小人（小学生以下） \1,000- レンタル料- - 貸靴料 \500- - 補助具（トナカイ） \500

※手袋着用必須（会場にて販売あり）

■KOTATSU PARK Powered by Anker

Ankerのポータブル電源を活用した屋外こたつをお楽しみいただけます。ポータブル電源はスマホやパソコンの充電にも使えますので、こたつに入りながらネットサーフィンや、お仕事だってできちゃう！こたつの使い方はあなた次第です。

公園フリーWi-Fiもぜひご活用ください。（SSID:meiji_park PASS:meijipark）

定番のカードゲームなどもご用意しておりますので、存分に“こたつ時間”をお楽しみください。

＜利用料金・注意事項＞

利用料（２時間） \5,000

～こたつセット～

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160986/table/8_1_ebbdbbdf58a1cbe0a0631a9f7ecfc60a.jpg?v=202601171151 ]

■キッチンカー

スケートの合間や、こたつに入りながら食べるのにぴったりな冬メニューをご用意しました。

ICE RINK、KOTATSU PARKのおともに、ぜひお楽しみください。

■1/17(土)スペシャルイベント！「オリンピアンと一緒に競技体験！」

今回明治公園お隣の日本オリンピックミュージアムと初めて連携し、スペシャルイベントを開催いたします。ぜひご参加ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160986/table/8_2_d5ac0a0bd2204615cd5455354c80279d.jpg?v=202601171151 ]都立明治公園について

■事業概要

国立競技場の前庭空間の約1.6haを事業対象地とし、TLPが整備、運営しています。また事業対象地と既存公園との接続を担う歩行者デッキ1号・2号についても約20年間維持管理を行っていきます。

公式サイト：https://www.meiji-park.tokyo/

■コンセプトとありたい姿

世界に誇れる、東京という都市の“レガシー”となる公園を目指し、「みんなでつくり続ける公園」をコンセプトに掲げています。「みんなでつくり続ける公園」とは、公園事業者、公園店舗、協力企業、公園利用者、地域住民など、あらゆるステークホルダーが協働し、新しい価値を共創していくための、いわば「都市実験」の場です。「希望の広場」や約7,500平方メートル を有す樹林地である「誇りの杜」、園内の人流データを蓄積する「AIカメラ・AI Beacon」をはじめとした園内の施設・設備を活かし、様々な取り組みを展開してまいります。

■アクセス

〈電車でお越しの方〉

都営大江戸線 国立競技場駅：徒歩9分、東京メトロ銀座線 外苑前駅：徒歩9分

JR総武線 千駄ヶ谷駅：徒歩10分、JR総武線 信濃町駅：徒歩13分

〈車・バイクでお越しの方〉

都立明治公園内に駐車場はありません。周辺の有料駐車場をご利用ください。