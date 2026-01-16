街を“波乗り”する新感覚。重さわずか5.8kgの電動スケボー「Backfire Nalu」が日本初上陸
電動スケボーブランドBackfireの最新モデル「NALU」が日本初上陸。
名機「Backfire Mini」の後継として、コンパクト設計とサーフィンのような滑らかな走行感を追求。
軽量ボディとLED搭載で日常使いに最適。
発売記念として10,000円OFFクーポンを期間限定配布中。
■ Backfire NALUとは(https://item.rakuten.co.jp/asobuy-shop/backfire-ranger-x2/)
Backfire NALUは、世界中で高い評価を受けてきた
「Backfire Mini」シリーズの思想を受け継ぐ正統後継モデルです。
Miniシリーズが築いた
「コンパクトで扱いやすく、日常で本当に使える電動スケートボード」
というコンセプトをベースに、走行フィーリング・デザイン・安全性を現代的に進化させました。
“小さいから妥協したモデル”ではなく、
最初から都市生活での使用を前提に完成された一台が、Backfire NALUです。
■ モデル名「NALU」に込められた思想(https://item.rakuten.co.jp/asobuy-shop/backfire-ranger-x2/)
「NALU」はハワイ語で“波”を意味します。
その名の通り、Backfire NALUはスピードや数値上の性能だけでなく、
サーフィンのような滑らかでしなやかなライディング感覚を重視して設計されています。
アスファルトを波に見立て、街を流れるように走るカービング性能は、
直進性能重視の電動スケボーとは一線を画す体験を提供します。
■ Backfire NALUの主な特徴(https://item.rakuten.co.jp/asobuy-shop/backfire-ranger-x2/)
・わずか約5.8kg！業界トップクラスの軽量電動スケボー
電車や階段移動もラクラク。持ち運びが簡単で、普段使いに最適。
・サーフスケート構造で自由自在のカービング
最大60°の旋回角度で、まるでサーフィンやスノーボードのようなターンを実現。
・デュアルハブモーター搭載（合計680W）
静かでパワフル。最高速度は約25km/h、街乗りには十分な加速性能。
・航続距離 最大20km
短距離移動からお出かけまで対応。充電時間は約2～3時間で手軽に使えます。
・LEDライト搭載
夜間の走行も安心。デザイン性と安全性を両立。
・耐久性のあるデッキ
メイプル＋ファイバーグラス素材で、しなやかな乗り心地と高い強度を実現。
■ 日本初上陸記念キャンペーン
日本での販売開始を記念し、現在楽天市場で期間限定キャンペーンを実施中です。
《10,000円OFFクーポン》配布中(https://item.rakuten.co.jp/asobuy-shop/backfire-ranger-x2/)
販売価格帯約12万円前後のBackfire NALUを、今だけ特別価格でお求めいただけます。
※クーポンは数量・期間限定のため、予告なく終了する場合があります。
■Backfire Naluのyoutube動画
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sFnQX7r9ju8 ]
■ 想定ユーザー
・30～40代で、移動と遊びを両立したい方
・コンパクトで扱いやすい電動スケートボードを探している方
・Backfire Miniの進化モデルを待っていた方
・週末や仕事帰りに、気軽に楽しめるモビリティを求める方
■ 今後の展開
Backfire NALUを皮切りに、日本市場における電動モビリティの普及と、安心して使えるアフターサポート体制の強化を進めてまいります。