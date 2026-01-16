【熊谷市×マインクラフト】学生が描く“理想の街”をデジタルで具現化！「熊谷未来デジタルワークショップ」1月17日より開催

株式会社想結び

株式会社想結び（所在地：京都市上京区、代表取締役CEO：関春樹）は、埼玉県熊谷市が主催する「熊谷未来デジタルワークショップ」の運営事務局として、2026年1月17日（土）より全3回のワークショップを開催いたします。

本プロジェクトでは、次世代を担う学生たちが人気ゲーム「マインクラフト」を用いて再現した熊谷市の仮想空間を使用します。デジタルコンテンツを利用し地域の課題解決や理想の未来像をデザインする全国でも先駆的な「参加型街づくりプログラム」です。

■ 本プロジェクトの背景と目的

日本有数の「暑い街」として知られる熊谷市では、現在スマートシティの実現に向けた取り組みを推進しています。

本ワークショップでは、デジタルネイティブである学生の自由な発想を最新のデジタル技術と結びつけることで、単なるアイデア出しに留まらない「視覚化された未来の街づくり」を目指します。

12月に開催された事前説明会では、会場およびオンラインを通じて全国各地から学生が参加。マインクラフトで再現された熊谷駅周辺の精巧なワールドに、多くの驚きと期待の声が寄せられました。

▲ 事前説明会で上映した「デジタル版・熊谷ワールド」の紹介映像

事前説明会で参加者への説明を行う想結び代表取締役COO西尾創平事前説明会での交流の様子

「仮想・熊谷」をキャンバスに： 実際の測量データ等に基づきマインクラフト上で再現された「熊谷ワールド」を使用。プログラミング不要で、誰もが直感的に建築や街のデザインを行えます。

課題解決型のアプローチ： 地域のリアルな課題や熊谷市のスマートシティの事例を参考に生まれたアイデアに対し、事務局が伴走し具現化を支援します。

公的な活動証明の発行： 全3回参加した学生には、熊谷市より「タウンマネジメント活動証明書」が発行され、主体的な社会参画のキャリアとして認められます。

開催概要

「熊谷未来デジタルワークショップ」

日時：第1回：2026年1月17日（土）13:00～15:30（テーマ：まちづくり）

第2回：2026年2月7日（土）13:00～15:30（テーマ：仕事/暮らし）

第3回：2026年3月7日（土）13:00～15:30（最終成果発表会）

会場： 熊谷市立商工会館（埼玉県熊谷市宮町二丁目39番地）およびオンライン

主催： 熊谷市

運営事務局： 株式会社想結び

協力：SmileMe株式会社

公式サイト： https://kumagaya.mirai-digital-ws.com/

株式会社 想結び

（左）CEO・関 （右）COO・西尾

2024年、京都で設立。地域の文化や伝統を次世代につなぐことをミッションに掲げる地方創生型スタートアップです。「想いを紡ぎ、次世代のバトンとなる」という理念のもと、地域資源を活かしたイベント企画やシティプロモーションを手がける「地域デザイン事業」、日本食や伝統文化を国内外に発信する「JAPANデザイン事業」、企業の経理・採用・広報を支援する「BPO事業（BANTO-SAN）」を展開。多数の在宅ワーカーと連携し、柔軟かつ持続可能な体制で地域と未来をつないでいます。

「想いを結び、未来をつなぐ」をミッションに、デジタルとアナログを融合させた地域活性化支援やイベント企画を行っています。本プロジェクトでは、学生と行政の架け橋となり、新しい対話の形を創造します。

【お問合せ先】

株式会社 想結び（おむすび）

〒600-8394 京都府京都市下京区仏光寺通猪熊東入晒屋町６２２－１ 501号室

担当者：株式会社取締役COO 西尾創平（にしおそうへい）

メール：info@co-omusubi.jp