DJ KOO、ピコ太郎、伊藤千晃出演「LIVE EMPOWER CHILDREN 2026」名古屋大学医学部附属病院で病院ライヴ

エイベックス・ヘルスケアエンパワー合同会社

エイベックス・ヘルスケアエンパワー合同会社（以下：AHE）が支援する小児がん基金・一般社団法人「Empower Children」が主催する病院ライヴ「LIVE EMPOWER CHILDREN 2026 LIVE TOUR IN HOSPITAL supported by HIROTSUバイオサイエンス」。

東海・北陸エリアで実施してきた病院ライヴの最終日が、2026年1月16日（金）、名古屋大学医学部附属病院で開催され、伊藤千晃、ピコ太郎、DJ KOOが出演しました。

会場となった病院内には、この日限りの特別なステージが設けられ、伊藤千晃、ピコ太郎による計10曲の歌唱パフォーマンスに加え、DJ KOOによるDJパフォーマンスが行われました。

子どもたちや家族、医療スタッフが集い、病院が一日限りのライヴ会場となりました。

伊藤千晃、想いを込めたオープニングステージ

オープニングを飾ったのは伊藤千晃。

自身の楽曲 「Wa・Ta・Shi」 などを歌唱し、やさしく寄り添う歌声で会場をあたたかな空気で包み込みました。

ピコ太郎、参加型パフォーマンスで笑顔広がる

続いて登場したピコ太郎は、代表曲 「PPAP」、「ブーシュカアレロレロ（Booshka-Arelolero!!）」 をはじめとする楽曲を披露。子どもたちや医療スタッフが自然と体を動かし、会場全体が一体となる時間が生まれました。

DJ KOO、会場をひとつにするDJパフォーマンス

ライヴ後半にはDJ KOOが登場。

DJパフォーマンスと軽快なトークで会場の空気を一気に引き上げ、子どもたち、家族、医療スタッフが同じリズムを共有する時間となりました。

また、会場に足を運ぶことができない入院中の子どもたちも、病室からZoomを通じてライヴを視聴。

会場と病室がつながり、同じ時間を共有する特別なひとときとなりました。

フィナーレと病棟訪問

フィナーレでは、出演者全員によるテーマソング「My Hero ～奇跡の唄～」（作詞：つんく♂／作曲：坂本龍一）が披露され、テーマ曲を含めたこの日だけの特別な病院ライヴが締めくくられました。

その後、出演アーティストは、会場に来ていた子どもたちの病室を訪問し、直接言葉を交わす時間を持ちました。

ステージ上だけでなく、一人ひとりと向き合う距離の近さも、この病院ライヴならではの特徴です。

本プロジェクトは、企業協賛によって病院ライヴの運営を行うとともに、こうした体験をきっかけに生まれる共感を、小児がん治療支援のための寄付へとつなげる取り組みです。LIVE EMPOWER CHILDRENでは、引き続き、小児がんと向き合う子どもたちとその家族を支えるための寄付を募っています。



なお、本プロジェクトは、三重大学医学部附属病院、静岡県立こども病院、名古屋大学医学部附属病院と、東海・北陸エリアの3病院を巡る病院ライヴをもって、今期の取り組みを締めくくります。

本ライヴの模様は、2026年2月15日に無料配信番組として公開予定です。

＜参考情報＞

【特別番組概要】



番組タイトル：小児がん治療支援啓発番組「LEC TV 2026 ～子どもたちの『生きる力』をつくる～ supported by HIROTSUバイオサイエンス」

配信日時：2026年2月15日（日）

出演者：松本公一医師（国立成育医療研究センター 小児がんセンター長／Empower Children理事）ほか

MC：天野ひろゆき（キャイ～ン）、熊谷実帆（ニッポン放送アナウンサー）

配信プラットフォーム：LINE VOOM、TikTok、U-NEXT、YouTube、Z-aN

アーカイブ：U-NEXT、YouTube、Z-aNにて配信予定



※毎年2月15日は、国際小児がんデー（International Childhood Cancer Day）。世界約90か国の支援団体が加盟する国際組織「Childhood Cancer International（CCI）」が定めた日で、小児がんと闘う子どもたちやその家族の勇気をたたえ、社会全体で支援の輪を広げることを目的としています。

【活動の成果と社会的意義】

2025年の啓発番組が延べ200万人以上に視聴されるなど大きな反響を獲得。病院ライヴでは「また来てほしい」「治療の励みになった」といった声が多数寄せられています。医療関係者からも「心理的支援としての意義が大きい」との評価をいただいています。こうした成果を踏まえ、2026年も病院ライヴと特別番組を継続し、アーティストと医療現場が協働して、音楽と笑顔で支え合う循環を広げていきます。



【寄付について】

LIVE EMPOWER CHILDRENでは、クラウドファンディングのほか、「Yahoo!ネット募金」「つながる募金」など、複数の方法で寄付を受け付けます。お寄せいただいた寄付金は全額、小児がん拠点病院や支援団体へ寄付され、小児がんと向き合う子どもたちやそのご家族の支援に活用されます。本プロジェクトは、企業協賛によって病院ライヴを運営するとともに、病院ライヴや番組配信をきっかけに生まれる共感を、寄付という形で社会へ還元していく循環づくりを目指しています。

AHEは、エイベックスが持つエンタテインメントの力を通じて、小児がんの子どもたちを支える社会の輪を広げていきます。



【クラウドファンディング】

LIVE EMPOWER CHILDRENの活動をさらに広げるため、クラウドファンディングプラットフォーム「READYFOR」にて支援を受け付けています。本クラウドファンディングでお寄せいただいた寄付金は、本プロジェクトに協力する小児がん支援団体および開催病院へ寄付され、小児がんと向き合う子どもたちとその家族の支援に役立てられます。

▼ クラウドファンディングページ（READYFOR）

https://readyfor.jp/projects/empowerchildren

【活動の背景と社会的意義】

小児がんは、15歳未満の子どもに発症するさまざまながんの総称で、国内では年間およそ2,000～2,500人の子どもが新たに診断されています。

小児がんと向き合う家族の経験を原点に設立されたEmpower Childrenは、当事者として感じた「医療だけでなく、心と生活を支える支援の必要性」から、厚生労働省をはじめ、全国の小児がん拠点病院や報道機関の後援・協力、そしてその想いに賛同する企業の協賛のもと、エンタテインメントを通じて、社会全体で子どもと家族を支える取り組みを広げています。

【協賛・後援情報】

タイトル協賛：株式会社HIROTSUバイオサイエンス

特別協賛：一般社団法人 新時代戦略研究所、総合メディカル株式会社、株式会社ビッグピクチャー

協賛：株式会社EPNextS

サンプリング協賛：日本工学院ミュージックカレッジ、株式会社山口油屋福太郎

後援：厚生労働省、TOKYO HEADLINE、株式会社ニッポン放送、静岡新聞社・静岡放送、中日新聞社、株式会社毎日新聞社

【協力団体情報】

一般社団法人旭くん光のプロジェクト、一般社団法人チャーミングケア、公益財団法人がんの子どもを守る会、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、静岡県立こども病院、認定特定非営利活動法人シャイン・オン・キッズ、特定非営利活動法人ジャパンハート、特定非営利活動法人日本小児がん研究グループ、名古屋大学医学部附属病院、三重大学医学部附属病院、公益財団法人ゴールドリボン・ネットワーク

【一般社団法人Empower Childrenについて】

「エイベックス・ヘルスケアエンパワー合同会社」および「株式会社HIROTSUバイオサイエンス」がサポートしている一般社団法人です。小児がんの子どもたちとその家族へ、金銭的支援や社会的支援をするために小児がん基金の活動に取り組んでいます。

公式サイト：http://empower-children.jp/

【エイベックス・ヘルスケアエンパワー合同会社とは】

“医療×エンタテインメント”、“ヘルスケア×エンタテインメント”の領域で事業を展開。がん撲滅につながる活動を中心に、商品開発やプロモーションを行っています。

公式サイト：https://avex-healthcare.jp/