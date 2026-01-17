11月8日-24日に開催された「種子島宇宙芸術祭2025」世界各国で活躍するアーティスト総勢21組による31作品を展示。JAXA種子島宇宙センターの広大な敷地に大型インスタレーションアート。

種子島宇宙芸術祭実行委員会作品名：3000／Art and Audio 「Momentary scapes (瞬間に宿る永遠)」 Artist：Yasuhiro Chida Photo:Tomonari Shimasaki

種子島宇宙芸術祭実行委員会（所在地：鹿児島県熊毛郡南種子町）は「種子島宇宙芸術祭2025」を2025年11月8日(土)～24日(月)に開催致しました。「未知と出会いに」というスローガンのもと、宇宙芸術と種子島の大自然が融合した空間を体験していただき、宇宙を身近に感じ、未来への期待を抱く時間を過ごしていただく機会を提供しました。今年のイベントテーマは「予感」。世界各国で活躍するアーティスト総勢21組、パフォーマンス含む作品点数31点が出展されました。天候にも恵まれ、種子島の自然と融合した作品群を堪能された、多くの来場者から好評をいただきました。

Artist: Yasuhiro Chida Photo: Tomonari Shimasaki location:JAXA種子島宇宙センター

▪️種子島宇宙芸術祭とは・・・

種子島宇宙芸術祭は、JAXA種子島宇宙センターを有する南種子町で発足しました。最先端科学や多分野の技術者と間近に接することのできる環境の中で、科学技術だけでなく文化・芸術の視点で宇宙を捉え、既成概念に捉われない発想を生み出す場を提供する事を目的としています。宇宙に一番近い島「種子島」を舞台に、目の前に広がる宇宙と、種子島の大自然に融合するアート作品が未知の空間を生み出します。

INTER-WORLD/SPHERE :The relation of air, water, light and us くうきとみずとひかりなわたしたち／Artist: 奥中章人 Photo: Haruto Nakamoto location:宇宙ヶ丘公園未知の無知 － タイタン Unknown Ignorance － TITAN Artist: 山上渡×永利光 Wataru Yamakami × Hikaru Nagatoshi Photo:Tomonari Shimasaki location:宇宙ヶ丘公園

山上渡×永利光による本作品は、10年の歳月をかけて種子島における壮大なインスタレーション作品であり、現在進行中の永利氏のSF小説と呼応しながら展開していく。

【小説「タイタンの星火」掲載ページ】

https://tales.note.com/hikaru_96_1104/wwg2ruj1eagxz

▪️イベント概要

Photo:Tomonari Shimasaki location:宇宙ヶ丘公園[表: https://prtimes.jp/data/corp/126913/table/23_1_3a2de36fe03b1f82955c7f70c9664c38.jpg?v=202601171121 ]

▪️プログラム・内容

作品名：Metaball_ Traum Artist：藤崎了一 location: JAXA種子島宇宙センター宇宙科学技術館作品名：「光の曼荼羅」2025年 Artist: 篠崎 理一郎 location: JAXA種子島宇宙センター宇宙科学技術館

今年は、南種子町内の４つの会場で開催されます。

・宇宙ヶ丘公園・・・パフォーマンス含む11作品。ステージイベントや、地元食材を使った

飲食店ブース、グッズ販売なども出店。



・JAXA種子島宇宙センター屋外エリア・・・千田泰広氏による大型作品を巡る特別ナイトアート

ツアー、Art and Audio「Momentary scapes (瞬間に宿る永遠)」を実施。

種子島の大自然と融合した作品群を音響体験と共に巡る新しい鑑賞スタイルを

提供。

・千座の岩屋・・・・スーパープラネタリウム星の洞窟イベント。自然が作り出した海蝕洞窟内で、

プラネタリウム・クリエーターの大平貴之氏が開発した1000万個の星を映し

出すMEGASTARが、種子島の自然美とスーパープラネタリウムの人工美が融合

した唯一無二の空間をつくりだします。

・JAXA種子島宇宙センター宇宙科学技術館・・・地球観測衛星だいちを利用したアート作品、映像作

品、インスタレーションなど11作品を展示。

また、展示作品をテーマとしたトークイベントも開催。

(入場無料)

「スーパープラネタリウム星の洞窟」Artist：大平貴之 Photo: Haruto Nakamoto

▪️イベント

11月8日 オープニングイベント

11月9日 トークイベント「登壇者：鈴木浩之・大木真人×有川善久」

11月9日 トークイベント「登壇者：ルナグラス開発者 大野琢也」

11月15日 「うきも-project-」ステージ／宇宙ヶ丘公園

11月16日 「うきも-project-」ステージ／宇宙ヶ丘公園

11月22日 スーパープラネタリウム星の洞窟／千座の岩屋

パフォーマンス「NIL」

11月23日 スーパープラネタリウム星の洞窟／千座の岩屋

パフォーマンス「NIL」

11月24日 クロージングイベント





種子島紹介動画

「Breath of the Island」 2024 Artist:中元悠仁

https://youtu.be/WnM9eSPNSAA?si=vXVhKrFCl1larAhc

▪️参加アーティスト

千田泰広

(C)-Marie-Cecil

大平貴之

奥中章人

Noh Sanghee

篠崎理一郎

FLIGHTGRAF

山下コウセイ・今福弘樹

NIL

平川渚

鈴木浩之・大木真人

(C)️Hajime KATO

山上渡

山上渡×永利光

永利光

山上渡×永利光

黒川隆介

藤崎了一

吉本英樹

うきも-Project-

中元悠仁

小阪淳

篠田守男

開発好明

いいものつくり隊

浦邊あゆみ

▪️ステージイベント

日時：11月15日(土) 19:20～20:00

11月16日(日) 19:00～20:00

会場：宇宙ヶ丘公園 円形広場ステージ

出演アーティスト： うきも-Project-

（谷口界、麻風、野瀬山瑞希）

※地元バンドや、ダンスパフォーマンスなどのステージもあり。

▪️トークイベント登壇者

鈴木浩之／金沢美術工芸大学大学教授

大木真人／国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

地球観測研究センター 主任研究開発員

有川善久／国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

第一宇宙技術部門 事業推進部 計画マネージャー

大野琢也／鹿島建設株式会社 イノベーション推進室 担当部長(宇宙)

▪️団体概要

主催：種子島宇宙芸術祭実行委員会

共催：南種子町

南種子町教育委員会

南種子町商工会

南種子町観光協会南種子支部

南種子町定住促進実行委員会

種子島大学実行委員会

協力：国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)

種子島宇宙芸術祭実行委員会

事務局長兼アートディレクター/文化交流アンバサダー：有留 摩耶

事務局次長兼渉外・マーケティング責任者 ：西田 恵

経理管理責任者兼アート＆コミニュケーションディレクター：中尾いちこ

経理管理補助：加冶屋 美香



総合ディレクター：小山田裕彦 株式会社インターンプラン・取締役

プロジェクトプロデュース室長

アドバイザー：小早 太 合同会社maimai企画

アドバイザー：大塚 成志 JAXA（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）

ワークライフ変革推進室／総務部参事

アドバイザー：吉本 英樹 デザインエンジニア、TANGENT創業者、

東京大学先端科学技術研究センター

先端アートデザイン分野特任准教授

HP：https://satfes.jp/

Instagram : https://www.instagram.com/space.art.tanegashima/

youtube : https://www.youtube.com/@satfes

Facebook : https://www.facebook.com/space.art.tanegashima?locale=ja_JP

X : https://x.com/satfes2022

※作品アーカイブ準備中。