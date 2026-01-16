「種子島宇宙芸術祭2025」で、現代サーカスカンパニーが夜の公園を舞台に上演。「うきも-project-」による特別ステージが観客を魅了。

種子島宇宙芸術祭実行委員会■11月15日,16日に行われたサーカスパフォーマンス Artist：うきも-Project-（谷口 界、麻風、野瀬山瑞希） 作品名：うきふねArtist：うきも-Project- 作品名：うきふね

アーティスト：うきも-Project-

香川を拠点に活動するサーカスアーティスト、谷口界と大旗遣いの麻風を中心に2025年に結成された現代サーカスカンパニー。シルホイール、大旗、庵治石を用い、重力と浮遊の間を舞う身体表現を展開する。風や光、石といった自然の要素を身体に取り込み、素材と空間、観客との呼吸を共有することで、観る者の感覚をひらき、自然とのつながりを呼び覚ます舞台の創造を模索している。





作品名：うきふね大旗が風をまとい、シルホイールが光をなぞる、自然を感じるサーカス

風がふきぬける。光がゆれている。石が、ただそこに在る。

瀬戸内の自然とともに暮らすアーティストたちが、静けさや余白をたよりに、身体を通して自然と呼吸を交わす。

鉄の輪・シルホイールはゆるやかな円を描き、大きな旗は風とともにたゆたう。

庵治石は語らず、ただ佇みながら、時間の記憶をそっとひらく。

今回は、夜の種子島・宇宙ヶ丘公園の芝生の上で上演。

星空に包まれ、風が木々や草を揺らし、大地の感触をたよりに、身体は呼吸し、空間は揺れ動く。

素材、空間、身体、観客がゆるやかにつながり、一つの風景を立ち上げる。

小さな呼吸や気配に耳をすませる、自然とのつながりを思い出すためのひととき。





谷口 界 Kai Taniguchi麻風 Mafu

野瀬山瑞希 Mizuki Noseyama

夜間、宇宙ヶ丘公園の芝生広場に設けられたステージにて、現代サーカスカンパニーによるパフォーマンスが二日間にわたり披露されました。会場には連日多くの観客が集まり、ステージ前は大きな賑わいを見せました。

種子島では、プロのサーカスパフォーマンスを鑑賞する機会は多くなく、初めて体験する来場者も少なくありませんでした。星空の下で行われた野外ステージは、日常とは異なる特別な空間を演出し、観客に強い印象を残しました。

シルホイールと大旗という独自の組み合わせによるパフォーマンスは、重力と浮遊のあいだを行き交う身体表現が特徴で、静けさと緊張感を併せ持つ不思議な荘厳さを湛えていました。目の前で繰り広げられる迫力ある演技に、観客は次第に引き込まれ、演技の節目ごとに大きな拍手が送られました。中には、感動のあまり目を潤ませる来場者の姿も見られました。

▪️種子島宇宙芸術祭とは・・・

種子島宇宙芸術祭は、JAXA種子島宇宙センターを有する南種子町で発足しました。最先端科学や多分野の技術者と間近に接することのできる環境の中で、科学技術だけでなく文化・芸術の視点で宇宙を捉え、既成概念に捉われない発想を生み出す場を提供する事を目的としています。宇宙に一番近い島「種子島」を舞台に、目の前に広がる宇宙と、種子島の大自然に融合するアート作品が未知の空間を生み出します。

▪️種子島宇宙芸術祭2025・・・

種子島宇宙芸術祭実行委員会（所在地：鹿児島県熊毛郡南種子町）は「種子島宇宙芸術祭2025」を2025年11月8日(土)～24日(月)に開催致しました。「未知と出会いに」というスローガンのもと、宇宙芸術と種子島の大自然が融合した空間を体験していただき、宇宙を身近に感じ、未来への期待を抱く時間を過ごしていただく機会を提供しました。今年のイベントテーマは「予感」。世界各国で活躍するアーティスト総勢21組、パフォーマンス含む作品点数31点が出展されました。天候にも恵まれ、種子島の自然と融合した作品群を堪能された、多くの来場者から好評をいただきました。

▪️プログラム・内容

今年は、南種子町内の４つの会場で開催されました。

・宇宙ヶ丘公園・・・パフォーマンス含む11作品。ステージイベントや、地元食材を使った

飲食店ブース、グッズ販売なども出店。



・JAXA種子島宇宙センター屋外エリア・・・千田泰広氏による大型作品を巡る特別ツアーを実施。

種子島の大自然と融合した作品群を音響体験と共に巡る新しい鑑賞スタイルを

提供。

・千座の岩屋・・・・スーパープラネタリウム星の洞窟イベント。自然が作り出した海蝕洞窟内で、

プラネタリウム・クリエーターの大平貴之氏が開発した1000万個の星を映し

出すMEGASTARが、種子島の自然美とスーパープラネタリウムの人工美が融合

した唯一無二の空間をつくりだします。

・JAXA種子島宇宙センター宇宙科学技術館・・・地球観測衛星だいちを利用したアート作品、映像作

品、インスタレーションなど11作品を展示。

また、展示作品をテーマとしたトークイベントも開催。

※作品アーカイブ準備中。



種子島紹介動画

「Breath of the Island」 2024 Artist:中元悠仁

https://youtu.be/WnM9eSPNSAA?si=vXVhKrFCl1larAhc

▪️参加アーティスト

千田泰広

(C)-Marie-Cecil

大平貴之

奥中章人

Noh Sanghee

篠崎理一郎

FLIGHTGRAF

山下コウセイ・今福弘樹

NIL

平川渚

鈴木浩之・大木真人

(C)️Hajime KATO

山上渡

山上渡×永利光

永利光

山上渡×永利光

黒川隆介

藤崎了一

吉本英樹

うきも-Project-

中元悠仁

小阪淳

篠田守男

開発好明

いいものつくり隊

浦邊あゆみ

▪️ステージイベント

日時：11月15日(土) 19:20～20:00

11月16日(日) 19:00～20:00

会場：宇宙ヶ丘公園 円形広場ステージ

出演アーティスト： うきも-Project-

谷口界、麻風、野瀬山瑞希

▪️トークイベント登壇者

鈴木浩之／金沢美術工芸大学大学教授

大木真人／国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

地球観測研究センター 主任研究開発員

有川善久／国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

第一宇宙技術部門 事業推進部 計画マネージャー

大野琢也／鹿島建設株式会社 イノベーション推進室 担当部長(宇宙)

▪️団体概要

主催：種子島宇宙芸術祭実行委員会

共催：南種子町

南種子町教育委員会

南種子町商工会

南種子町観光協会南種子支部

南種子町定住促進実行委員会

種子島大学実行委員会

協力：国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)



－種子島宇宙芸術祭実行委員会－

事務局長兼アートディレクター/文化交流アンバサダー：有留 摩耶

事務局次長兼渉外・マーケティング責任者 ：西田 恵

経理管理責任者兼アート＆コミニュケーションディレクター：中尾いちこ

経理管理補助：加冶屋 美香



総合ディレクター：小山田裕彦 （株式会社インターンプラン・取締役

プロジェクトプロデュース室長）

アドバイザー：小早 太 （合同会社maimai企画）

アドバイザー：大塚 成志 （JAXAワークライフ変革推進室／総務部参事）

アドバイザー：吉本 英樹 （デザインエンジニア、TANGENT創業者、

東京大学先端科学技術研究センター 先端アートデザイン分野特任准教授)

