11月に開催された「種子島宇宙芸術祭2025」では、世界各国で活躍するアーティスト21組による31作品の展示に加え、宇宙航空分野の第一線で活躍する研究者や技術者を招いたトークイベントも実施された。

種子島宇宙芸術祭実行委員会■2025年11月9日15:00-16:00 JAXA種子島宇宙センター宇宙科学技術館にて、「だいち４号×たねがしまの流れ星トークイベント」が行われました。(写真右から)大木真人氏：JAXA地球観測研究センター主任研究開発員、だいち愛を語る 鈴木浩之氏：金沢美術工芸大学教授、有川善久氏：JAXA第一宇宙技術部門 推進事業部 計画マネージャー、有留摩耶：種子島宇宙芸術祭実行委員会

「種子島宇宙芸術祭2025」に出展された作品「たねがしまの流れ星」をテーマにしたトークイベントが開催されました。本イベントには、作品を制作した鈴木浩之氏・大木真人氏と、先進レーダ衛星「ALOS-4（だいち4号）」のプロジェクトマネージャーを務めた有川善久氏が登壇しました。

「たねがしまの流れ星」は、鈴木氏と大木氏による共同プロジェクトで、人工衛星の観測画像を用いて地上に「流れ星」のアニメーションを描くインタラクティブアート作品です。陸域観測技術衛星「ALOS-2（だいち2号）」および先進レーダ衛星「ALOS-4（だいち4号）」を活用し、専用に制作した電波反射器をJAXA種子島宇宙センター敷地内に設置することで撮像が行われました。

複数回にわたり取得された観測画像をもとに制作された本作品では、JAXA種子島宇宙センターの広大な敷地に「流れ星」が描き出され、宇宙技術と芸術表現が融合した新たな試みとして注目を集めました。

トークイベントでは、「だいち2号」の開発にも携わってきた有川氏より、衛星開発にかける想いや、「だいち4号」をはじめとする今後の地球観測衛星の展望について語られました。また、「たねがしまの流れ星」プロジェクトの今後の可能性についても活発な意見交換が行われ、さらなる進化を予感させる内容となりました。

会場では観客からの質疑応答の時間も設けられ、人工衛星の運用や活用をより身近に感じられる機会となり、宇宙技術とアートの接点を深く知る有意義なトークイベントとなりました。

鈴木浩之氏：金沢美術工芸大学教授大木真人氏：JAXA地球観測研究センター 主任研究開発員有川善久氏：JAXA第一宇宙技術部門 推進事業部 計画マネージャー

トークの中では、有川氏による著書『導く力 プロジェクトマネジメントで大切なことは宇宙が教えてくれた』の紹介も行われました。執筆に至った経緯や、書籍を通して伝えたい想いについても語られ、絶対に失敗が許されない宇宙開発プロジェクトを率いてきた経験に基づくマネジメントの考え方が紹介されました。同書は、プロジェクトを率いる立場にあるリーダーのみならず、幅広い分野で挑戦を続ける人々に向けたメッセージが込められた一冊です。

著書：導く力 プロジェクトマネジメントで大切なことは宇宙が教えてくれた

（発行：JTBパブリッシング／販売：https://www.amazon.co.jp/dp/4533168752）

制作風景：だいち４号による撮像を待つ電波反射器

下記のリンクより、作品制作風景や、種子島宇宙センターにおける初期の射点や打上げの様子を知る南種子町民へのインタビューなども収められています。

作品制作ドキュメント動画：https://youtu.be/Zo3USILiMXM

■2025年11月9日(日)19:00-20:00 宇宙ヶ丘公園メインステージにて、「宇宙建築×ルナグラス」トークイベントが行われました。大野琢也：鹿島建設株式会社 イノベーション推進室 担当部長（宇宙）

「宇宙建築×ルナグラス」をテーマとしたトークイベントでは、人工重力居住施設の研究に取り組む大野琢也氏が登壇しました。人工重力の第一人者として知られる大野氏は、鹿島建設株式会社と京都大学による、月や火星での生活を見据えた人工重力居住施設の共同研究に参画しており、人類が宇宙空間や月面で暮らす未来について語りました。

トークイベント「宇宙建築×ルナグラス」登壇者：鹿島建設株式会社イノベーション推進室 担当部長(宇宙)大野琢也氏

月面で生活するためには、空気が存在しないことや、放射線・隕石の影響、激しい温度差など、さまざまな課題があります。その中でも大野氏が特に重要な課題として挙げたのが「低重力」の問題です。低重力環境では、筋力や骨量が低下し、地球の重力下では歩行が困難になる身体へと変化してしまう可能性があります。

さらに大野氏は、低重力環境が長期化することで、月面でしか生活できない人々が生まれてしまう可能性にも言及しました。人工重力施設にこだわる理由について、「人類の分断を避けたいからだ」と語り、人類が将来にわたって同じ重力環境を共有し続けることの重要性を訴えました。

中学生の頃から人工重力の必要性を考え、研究を続けてきた大野氏の言葉は、会場に集まった子どもたちにとって、遠い未来の話ではなく、自らが関わるかもしれない現実として受け止められる機会となりました。

▪️種子島宇宙芸術祭とは・・・

人工重力居住施設「ルナグラス」の完成イメージ。施設全体は幅557.46m、高さ535.78m。そのうち合力1Gとなる「ルナポイント」は半径100mのエリア。1分間で3回転することで人工重力を発生。約1万人を収容できる。（提供：鹿島建設）

種子島宇宙芸術祭は、JAXA種子島宇宙センターを有する南種子町で発足しました。最先端科学や多分野の技術者と間近に接することのできる環境の中で、科学技術だけでなく文化・芸術の視点で宇宙を捉え、既成概念に捉われない発想を生み出す場を提供する事を目的としています。宇宙に一番近い島「種子島」を舞台に、目の前に広がる宇宙と、種子島の大自然に融合するアート作品が未知の空間を生み出します。

▪️種子島宇宙芸術祭2025・・・

種子島宇宙芸術祭実行委員会（所在地：鹿児島県熊毛郡南種子町）は「種子島宇宙芸術祭2025」を2025年11月8日(土)～24日(月)に開催致しました。「未知と出会いに」というスローガンのもと、宇宙芸術と種子島の大自然が融合した空間を体験していただき、宇宙を身近に感じ、未来への期待を抱く時間を過ごしていただく機会を提供しました。今年のイベントテーマは「予感」。世界各国で活躍するアーティスト総勢21組、パフォーマンス含む作品点数31点が出展されました。天候にも恵まれ、種子島の自然と融合した作品群を堪能された、多くの来場者から好評をいただきました。

▪️プログラム・内容

今年は、南種子町内の４つの会場で開催されました。

・宇宙ヶ丘公園・・・パフォーマンス含む11作品。ステージイベントや、地元食材を使った

飲食店ブース、グッズ販売なども出店。



・JAXA種子島宇宙センター屋外エリア・・・千田泰広氏による大型作品を巡る特別ツアーを実施。

種子島の大自然と融合した作品群を音響体験と共に巡る新しい鑑賞スタイルを

提供。

・千座の岩屋・・・・スーパープラネタリウム星の洞窟イベント。自然が作り出した海蝕洞窟内で、

プラネタリウム・クリエーターの大平貴之氏が開発した1000万個の星を映し

出すMEGASTARが、種子島の自然美とスーパープラネタリウムの人工美が融合

した唯一無二の空間をつくりだします。

・JAXA種子島宇宙センター宇宙科学技術館・・・地球観測衛星だいちを利用したアート作品、映像作

品、インスタレーションなど11作品を展示。

また、展示作品をテーマとしたトークイベントも開催。

※作品アーカイブ準備中。



種子島紹介動画

「Breath of the Island」 2024 Artist:中元悠仁

https://youtu.be/WnM9eSPNSAA?si=vXVhKrFCl1larAhc

