【METEORA ANTHEM FES vol.3 第3弾出演者発表】総勢11組が新たに参戦！渋谷WOMBで音楽とダンスが渦巻く祝祭空間へ

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、2026年2月11日（水・祝）に渋谷WOMBで開催する「METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”」の第3弾出演アーティストを発表いたします。

今回新たに出演が決定したのは、2Fアーティストステージの3組と、4F DJ FLOORの8組です。音楽・ダンス・オタクカルチャーが混ざり合う本イベントに、さらに多彩な表現が加わります。

アーティストステージには、アニソンDJシーンを牽引するDJシーザー、D4DJからのユニット EGOEGG、幅広いジャンルを操るDJ Kevin Mitsunaga の3組が登場。アニメ・クラブカルチャー・ライブパフォーマンスを横断する彼らの個性豊かなサウンドが、ステージに新たな熱量を注ぎ込み、会場全体を巻き込む高揚感を生み出します。多彩な音楽性が交差することで、2Fフロアはよりドラマチックで没入感のある空間へと変貌します。

4FのDJ FLOORには、REAL AKIBA BOYZのけいたん、OHASHI DISCO、GUNSHI（ANIERA）、松田彩希、AYATO.、JUNGO に加え、ゾマやかじゃない!（REAL AKIBA BOYZ）、龍（REAL AKIBA BOYZ ）もDJとして出演します。アニソン、クラブミュージック、ダンスカルチャーを自在に横断するDJ陣が一堂に会することで、4Fはより立体的で刺激的な音の渦へと進化。各DJが持つバックグラウンドとスタイルが重なり合い、瞬間ごとに表情を変える“ライブなフロア体験”が生まれます。

「METEORA ANTHEM FES vol.3」は、「今までの私をぶち壊す」をテーマに、音楽・ダンス・オタクカルチャーが同時多発的に展開する祝祭イベントです。第1弾・第2弾に続く今回の第3弾発表により、より多層的でジャンルレスな体験が実現します。

また、腕をメインとしたダンス「タット」のバトルトーナメント「ARMS」との共同開催により、ライブとダンスバトルが渋谷WOMB全体で交錯する“カオスで刺激的な一日”をお届けします。

チケットは公式販売サイト（ https://livepocket.jp/e/20260211meteoraanthemfes ）にて販売中です。新たな才能とカルチャーが交差するこの特別な一日を、ぜひ会場で体感してください。あなたの“限界”を更新する瞬間が、ここから始まります。

＜実施概要＞

METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”

開催日： 2026年2月11日（水・祝） 開場 11:00 / 開演 12:00

会場： WOMB （渋谷区円山町2-16） https://www.womb.co.jp/access/



【アーティスト出演者】 ※五十音順

アナタシア / EGOEGG from D4DJ / 相良茉優 / 赤飯 / DJ小岩井ことり / DJ Kevin Mitsunaga /

DJシーザー / とぅーし / nomico / eufonius ...and more!!



【CLUB FLOOR出演者】 ※五十音順

AYATO. / OHASHI DISCO / GUNSHI rep. ANIERA / けいたん from REAL AKIBA BOYZ /

JUNGO / ゾマやかじゃない! from REAL AKIBA BOYZ / 早川博隆 / ぽにょ皇子 / りさまる /

松田彩希 / 龍 from REAL AKIBA BOYZ / 吉田尚記 ...and more!!

【共催】

「ARMS」 （腕メインのダンス「タット」のバトルトーナメント）」

https://x.com/i/status/2010328464117957023

エントリーはこちらから https://et-stage.net/event/NS8xMjA5MQ/



【MC/HOST】

源元(GENGEN)from TOKYO ARMS, JOKER TRIBE,YUBINOWA



【DJs】

ネス from REAL AKIBA BOYZ / ＄(ドル)(Theムササビ)

【JUDGES】

NARI Digitz(DARK MATTER) / Wild Wild Wes(The Scared Gs,TEAMGOODTIME(TGT),ANIMATEDFAMILY) from U.S.A. / Icon(Moon Runners) from U.S.A. /

ZiNEZ a.k.a. Kamikaze(ジンジ/カミカゼ) / 黄帝心仙人(タイムマシーン)

【チケット情報】

チケット販売サイト

https://livepocket.jp/e/20260211meteoraanthemfes

前売 \4980（Livepocket）

当日入場 \5500 ※会場受付にてお支払い下さい。

