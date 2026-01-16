【Dior】ジョナサン・アンダーソンによる「ディオール ブックトート」が新たに登場

クリスチャン・ディオール合同会社(C) IVONA CHRZASTEK

メゾンのモダンなアイコンである「ディオール ブックトート」には、シーズンごとに新たな解釈が加えられてきました。ジョナサン・アンダーソンによってデザインされた新しいモデルの一つは、ムッシュ ディオールの自伝である書籍『Dior by Dior』の表紙がデザインに落とし込まれ、クリームの色合いで登場し、繊細なピンクのリボンで飾られた象徴的なタイトルが刺繍で表現されています。

洗練されたモダンなタッチのこのアイテムは、他の象徴的な文学作品にもオマージュを捧げるシリーズの序曲であり、ピエール・ショデルロ・ド・ラクロの『危険な関係』、ギュスターヴ・フローベールの『ボヴァリー夫人』、フランソワーズ・サガンの『悲しみよこんにちは』がこのセレクションを完成させます。

これらの新しいクリエイションに加え、「ディオール ブックトート」はまた、ヴィンテージ加工を施した「ディオール オブリーク」の刺繍のキャンバス地に、ディオールの永遠のコードである繊細なレースの縁取りがあしらわれたデザインで再解釈されます。ネイビーブルーのトーン オン トーンで「ディオール オブリーク」モチーフが落とし込まれたモデルは、メゾンを象徴する椅子と共鳴する白い「メダリオン」で彩られています。最後に、ムッシュ ディオールの花と庭園への情熱を思い起こさせる、キンポウゲが描かれた詩的な「バターカップ ガーデン」プリントが究極のサプライズとしてこのバッグに落とし込まれています。

エレガントかつ機能的なこのエッセンシャルバッグは、ミニ、スモール、ミディアムの3つのサイズに、実用性を叶える“Dior”シグネチャーが施されたショルダーストラップが付属します。一方、ラージサイズにはセキュリティを高めるマグネット式クロージャーがあしらわれています。内側には、日常のアクセサリーを収納できるようにフラットポケットが備えられています。ダブルハンドルで快適に持ち運べ、非常にゆったりとしたサイズ感のこのバッグは、どこへでも連れて行ける理想的なコンパニオンです。

ヘリテージとモダニティを融合したこの羨望のアイテムは、2026年1月より全国のディオール ブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/zwHkC)にてご覧いただけます。

(C) IVONA CHRZASTEK

「ディオール ブックトート」ミディアム \490,000「ディオール ブックトート」スモール\440,000「ディオール ブックトート」スモール \440,000「ディオール ブックトート」ラージ\510,000

＠Dior #Dior #ディオール #DiorSS26

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir