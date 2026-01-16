≠ME/≒JOY 「二十歳のつどい　2026」を開催！振袖姿のメンバーが「あいうえお作文」で抱負を発表！さらに、「一般常識クイズ！」にも挑戦!!

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

指原莉乃がプロデュースする＝LOVEの姉妹グループ≠ME（ノットイコールミー）、≒JOY（ニアリーイコールジョイ）。

本日1月16日(金)、代アニLIVEステーションにて、2グループ合同での「二十歳のつどい 2026」を開催し、「川中子奈月心」（≠ME）、「逢田珠里依」「江角怜音」「大西葵」「山田杏佳」（≒JOY）の5名が振袖姿でイベントに登壇した。

「二十歳のつどい 2026」は、ファンクラブの中から抽選で選ばれた幸運な方が招待されるというプレミアムなイベントで、2020年に＝LOVE と≠MEとで合同で開催して以来、今回で6回目となる。

≠MEのリーダー蟹沢萌子が立会人としてMCを務める中、振袖姿の5名が抱負を、自身の名前を頭文字にした「あいうえお作文」を色紙に書いて発表。

「川中子奈月心」（≠ME）

「な」 なんとかする精神で

「つ」 つっぱしって行け！

「み」 みりょく的な人生へ

「逢田珠里依」（≒JOY）

「じゅ」じゅえりーのように

「り」 りんとした

「い」 いろいろな魅力がある女性に

「江角怜音」（≒JOY）

「れ」 れきしに残る

「の」 のぼり龍のように

「ん」 ん～！最高な人生を

「大西葵」（≒JOY）

「あ」 あつく

「お」 おもいのままに

「い」 いきる

「山田杏佳」（≒JOY）

「も」 もっと可愛く(ハート)

「も」 もっと愛される存在になって

「か」 かがやくステージに立ち続けたい！

と、それそれのメンバーが思い思いに今後の抱負を語った。

また、MCの蟹沢からの「二十歳になって挑戦したいことは？」の問いかけに、「川中子奈月心」は一人旅、 「逢田珠里依」は免許取得とミュージカルに出演、「江角怜音」は演技のお仕事、「大西葵」はミュージカル・舞台に出演、「山田杏佳」はファッションモデルとそれぞれが答え、これから挑戦したいことも熱く語る一幕も。

その後、大人ならすぐにわかるであろう一般常識にチャレンジする「大人ウーマンなら当たり前！一般常識クイズ！」に挑戦。今年の干支である「午（うま）」にちなみ、「馬を英語で書くと？」、「馬と言えば馬刺し！低カロリー高タンパクでみんな好きな馬肉は、別名何肉と呼ばれているでしょうか？？」などのクイズに答え、個性あふれる回答でイベントは大いに盛り上がった。

最後に「メンバー色紙プレゼント！お楽しみ抽選会！」では、先程披露した「あいうえお作文」が書かれた色紙の抽選会も実施。メンバーにとっても来場者にとっても一生に一度の忘れられないイベントとなった。

本日のイベントについて、≠MEの「川中子奈月心」は「今日はおめでたいイベントにお越しいただきありがとうございます。これからは大人のレディーになろうと思いますので、応援よろしくお願いいたします。」、≒JOYの「江角怜音」は「本日は皆さんに晴れ着姿をお見せすることができて本当にうれしかったです。これからも成長した姿を見せられるように頑張ります。」と来場者へのメッセージでイベントを締めくくった。2026年も精力的に活動をつづける、≠ME、≒JOYの2グループに今後も大注目だ。

振袖衣装提供：「振袖専門店 一蔵＆オンディーヌ」

★イベントタイトル ≠ME/≒JOY 「二十歳のつどい 2026」

＜メンバー（名前／生年月日）＞

≠ME 川中子奈月心（2005年9月26日）

≒JOY 逢田珠里依（2005年9月13日）

江角怜音（2005年4月26日）

大西葵（2005年8月6日）

山田杏佳（2006年2月2日）

MC 蟹沢萌子（≠ME）

★二十歳の抱負「あいうえお作文」

「川中子奈月心」（≠ME）

『「な」 なんとかする精神で 「つ」 つっぱしって行け！「み」 みりょく的な人生へ』

「逢田珠里依」（≒JOY）

『「じゅ」じゅえりーのように 「り」 りんとした 「い」 いろいろな魅力がある女性に』

「江角怜音」（≒JOY）

『「れ」 れきしに残る 「の」 のぼり龍のように 「ん」 ん～！最高な人生を』

「大西葵」（≒JOY）

『「あ」あつく「お」 おもいのままに 「い」 いきる』

「山田杏佳」（≒JOY）

『「も」もっと可愛く(ハート) 「も」もっと愛される存在になって 「か」かがやくステージに立ち続けたい！』

【≠ME リリース・コンサート情報】

★『排他的ファイター』好評配信中

https://not-equal-me.lnk.to/Haita-teki_Fighter

★≠ME 7周年コンサート「≠ME 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」

日程：2026年2月23日(月・祝)

会場：神奈川県・Ｋアリーナ横浜

〈昼の部〉開場 11:00/開演 12:30

〈夜の部〉開場 17:00/開演 18:30

https://not-equal-me.jp/schedule/detail/6886

【≒JOY リリース・コンサート情報】

★2026年2月18日(水) 4thシングルRelease!

★『ブルーハワイレモン』好評配信中

https://nearly-equal-joy.lnk.to/BlueHawaiiLemon

★≒JOY 4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」

日時：2026年3月13日(金)

会場：東京都・日本武道館

〈昼の部〉開場 11:30/開演 12:30

〈夜の部〉開場 17:00/開演 18:00

https://nearly-equal-joy.jp/news/detail/3157