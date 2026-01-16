【新富良野プリンスホテル】北の恵みと中国料理が響き合う、特別な一夜。中国料理調理長 土居裕司とソムリエが贈る「中国料理賞味会」を初開催
新富良野プリンスホテル（所在地：北海道富良野市中御料 総支配人：伊賀裕治）では、地産地消をテーマとした、新富良野プリンスホテル中国料理調理長 土居裕司による、「中国料理賞味会」を一夜限りで初開催いたします。
プリンスホテルの中国料理調理人として36年間にわたり培ってきた中国料理の伝統を継承し、これまでの経験と技を礎に、北海道食材の魅力を最大限に引き出した料理の数々をご用意いたしました。前菜として「ズワイ蟹のタマゴ捲き山椒ソース乗せ」から始まり、「中国式北海道産鮮魚のお造りサラダ仕立て」や「上海蟹のみそ入りフカヒレスープ」。さらに調理長土居裕司が自らお客さまの席にお伺いし、目の前でご提供させていただく「北京ダック」など、歴代の味を受け継ぎつつ、北の恵みと共に仕上げた全9品の中国料理フルコースを心ゆくまでご堪能いただけます。
会場はホテル最上階の眺望と落ち着きある空間「メインダイニングルーム」で、ソムリエが厳選したワイン4種とのマリアージュを存分にご堪能いただけます。
あらためて道内や地元の食材の魅力を、多くのお客さまに新発見・再発見していただくことで地産地消を促進し、農業や漁業など地域の活性化につなげてまいります。
新富良野プリンスホテルは、西武グループが推進するサステナビリティアクションの取り組みとして、「地域との連携」、「地産地消」を推進いたします。
「中国料理賞味会」特別コース料理
土居中国料理調理長とソムリエ
中国料理調理長 土居裕司が贈る「中国料理賞味会」概要
【日 付】 2026年 3月 28 日(土)
【時 間】 １.6:30P.M. ２.7:00P.M.
※ご予約は前日12:00NOONまで
【会 場】 新富良野プリンスホテル（12階）／メインダイニングルーム
【料 金】 1 名さま \20,000 ／SEIBU PRINCE GLOBAL REWARDS会員 \19,000
＜オプション＞ ペアリングワイン4種類セット 1名さま \8,000
【定 員】 35名さま＜ご予約制＞
【お客さまからのご予約・お問合せ】
新富良野プリンスホテル レストラン予約係 TEL:0167-22-1184（受付時間 10:00A.M.～5:00P.M.）
※料金にはサービス料・消費税が含まれております。
中国料理調理長 土居裕司が贈る「中国料理賞味会」メニュー
《椒麻蟹肉捲》
ズワイ蟹のタマゴ捲き山椒ソース乗せ
《海宝富貴魚》
中国式北海道産鮮魚のお造りサラダ仕立て
《黄蟹魚翅羹》
上海蟹のみそ入りフカヒレスープ
《北京烤鴨》
北京ダック ワゴンサービス
《清蒸喜知次》
北海道産キンキの蒸し物 香味油がけ
《乾焼芝土龍蝦》
伊勢海老のチリソース富良野産チーズ乗せ焼き
《薫制牛肉條》
北海道和牛の燻製黒胡椒オイスターソース炒め 籠盛り
《鮑片羹炒飯》
蝦夷アワビの餡かけ炒飯 清湯スープとザーサイ
《杏仁凍布甸》
濃厚杏仁プリン 富良野産苺ソース掛け
シニアソムリエ厳選のペアリングワイン
＜シャンパーニュ＞
ローラン・ペリエ ラ キュヴェ ブリュット
＜赤ワイン＞
ブルゴーニュ・ルージュ ラシヌイユ 2022
＜白ワイン＞
アルサス リースリング・ルブガルデン 2022
＜赤ワイン＞
シャトー・ブルナック 2015
シニアソムリエ厳選のペアリングワインのセット
新富良野プリンスホテル 中国料理調理長 土居裕司
■経歴
1989年4月 新富良野プリンスホテル入社
2022年4月 新富良野プリンスホテル 中国料理調理長
■受賞歴
1996年10月 調理師全道大会調理技能コンクール 優秀賞
1998年10月 調理師全道大会調理技能コンクール 優秀賞
2019年 5月 公益社団法人日本中国料理協会 技能功労賞
中国料理調理長 土居裕司
※上記内容は、リリース時点（1月16日）の情報であり、営業内容や仕入れの状況によるメニュー、産地の変更がある場合がございます。
※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料
8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。※写真はイメージです。
◎本件に関する報道各位からのお問合せは
新富良野プリンスホテル セールス＆マーケティング
TEL: 0167-22-1118 （直通） FAX: 0167-22-1189
https www. princehotels.co.jp/shinfurano/