【セレッソ大阪】ローランド様とのセレッソ大阪公認アンバサダー契約更新のお知らせ

株式会社セレッソ大阪

この度、百年構想リーグ並びに26-27シーズンにおけるローランド様とのセレッソ大阪公認アンバサダー契約の更新が決定いたしました。これからもセレッソ大阪ファミリーとして、セレッソ大阪の魅力はもちろん、サッカーの楽しさや感動をさらにたくさんの方にお伝えいただくべく、公認アンバサダーとしてご活動いただきます。

ローランド様よりコメント

「今シーズンもセレッソ大阪公認アンバサダーに就任させていただきました。1年半皆様と共にセレッソ大阪を応援できることがとても嬉しく、感謝申し上げます！今シーズンもどんなプレーが飛び出すのか、非常にわくわくしております。セレッソ大阪ファミリーの一員として、全身全霊でセレッソ大阪を応援することをお約束いたします。セレッソが勝ち取るのは、勝利のみ！～世の中には2種類のクラブしかない。セレッソかそれ以外か。～」

これまでの活動実績

2020～2023 セレッソ大阪公認セレ男

2024 セレッソ大阪30周年アンバサダー

2025～ セレッソ大阪公認アンバサダー

試合へのご来場

・2019年10月6日(日)鹿島戦

・2020年2月22日(土)大分戦

・2021年11月27日(土)名古屋戦

・2022年4月23日(土)G大阪戦

・2023年10月28日(土)G大阪戦

・2024年5月11日(土)神戸戦

・2024年7月20日(土)新潟戦

・2025年4月2日(水)岡山戦

イベントへのご参加

・なんかせなあかん！プロジェクト第四弾オンライントークショー「THE ROLAND SHOW」 ～セレッソには“俺”がいる～

・中西金属工業 presents 2020セレッソ大阪オンラインファン感謝デーイベント「ローランド様からの宿題テクニック」

・中西金属工業Presents 2021オンラインファン感謝デー

・中西金属工業presentsセレッソ大阪ファン感謝Day2022「真夏のセレ祭り」

・中西金属工業Presents 「SAKURA CARNIVAL サポーター感謝Day2023」

・7/28(金)PSG戦試合前ライブ配信

・セレッソ大阪設立30周年記念記者会見

・2025シーズン開幕直前トークショー

その他

・「CEREZO×ROLANDコラボグッズ」販売

※コラボグッズの売り上げの一部を「桜スタジアム建設募金」へご寄付いただきました

・セレッソ大阪オフィシャルYouTubeチャンネルへの出演

・試合告知メッセージ

など