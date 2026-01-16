「なりたい自分」を纏い、未来へ踏み出す。三景スタジオ、2026年成人式当日の新成人に密着したドキュメントを公開

有限会社三景スタジオ詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/

有限会社三景スタジオ（本社：北海道旭川市、代表取締役：[お名前をご記入ください]）は、2026年1月、運営するフォトスタジオ各店にて、成人式（二十歳のつどい）当日のお支度および記念撮影を実施いたしました。

新成人の皆様、この度は誠におめでとうございます。

一生に一度の晴れ舞台。それは単なる式典への参加ではなく、これまでの感謝と、これからの決意を胸に刻む「旅立ちの日」です。 私たちのスタジオは、早朝から熱気と静謐な緊張感に包まれていました。鏡の前に座る少し眠たげな表情が、プロのヘアメイクと着付けによって、みるみるうちに自信に満ちた大人の女性へと変わっていく。その瞬間の輝きこそが、私たちが提供したい一番の価値です。

伝統と個性が交差する、2026年の成人式

今年の成人式で際立ったのは、形式にとらわれない「自分らしさ」の表現です。 ご家族から受け継がれた振袖をモダンにアレンジする方、自身の個性を反映した大胆なヘアメイクに挑戦する方など、一人ひとりが思い描く「二十歳の姿」は多種多様でした。

三景スタジオのスタッフは、事前のカウンセリングから当日の最後のお仕上げまで、新成人の「こうなりたい」という声に徹底的に寄り添いました。鏡に映る変身した自分を見た瞬間の弾けるような笑顔、そして送り出すご家族の涙。スタジオ内は、新たなチャプターの始まりを祝福する温かな空気に包まれました。

「記録」ではなく「記憶」に残る1枚を

私たちは単に写真を撮るだけでなく、その日の高揚感や決意までも写し撮ることを大切にしています。今回撮影された写真の数々は、彼らが未来へ進む際の道しるべとなり、自信を与えてくれる「お守り」のような存在になることを願っています。

三景スタジオはこれからも、変化する時代のニーズに応えながら、地域のお客様の人生に寄り添うスタジオであり続けます。

私たちの想い

「なりたい」はもっと自由でいい。

私たちのスタジオでは、同世代の女性が今求めているキーワードを常にキャッチアップ 。

「自分に何が似合うかわからない」という不安も、プロのヘアメイクアーティストがカウンセリングを通じて解消し、最新のトレンドを取り入れたスタイル提案で、あなただけの「一番可愛い」を見つけ出します。

もちろん、お気に入りのコスメの持ち込みも大歓迎。

「好き」な振袖、「好き」なメイク、「好き」なアイテムに囲まれて、誰かのためではない自分のための成人記念を残しましょう。

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin/

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

写真工房ぱれっと 旭川店

住所: 北海道旭川市永山3条5丁目1-4

電話番号: 0166-73-8485

写真工房ぱれっと 帯広店

住所: 北海道帯広市西17条南3丁目43-15

電話番号: 0155-67-8008

写真工房ぱれっと 函館北斗店

住所: 北海道北斗市七重浜４丁目４４－１ イオン上磯店内

電話番号: 0138-49-5116

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp