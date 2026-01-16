バレンタイン2026　120年以上の伝統を受け継ぐ、ベルギーチョコレートの至宝　デジレー（Desiree）

株式会社Daska&Desiree

デジレーが120年以上の歳月をかけて追求してきたのは、単なる甘味としてのチョコレートではなく、

ひと口味わった瞬間に、食べる人の心を揺さぶり、鮮烈な印象を残す「記憶に残る味わい」です。その感動を実現するために、3つの揺るぎないこだわりを貫いています。

デジレー「ショコラ＆トリュフ ３０個入」

1. 厳選された「純粋な素材」への敬意

デジレーのチョコレートは、まず素材を選ぶことから始まります。世界中から厳選した最高品質のカカオ豆、そしてフィリング（中身）に使用するヘーゼルナッツやアーモンド。カカオ本来の誇り高い香りと、素材が持つ深いコクをダイレクトに感じていただける仕上がりを目指しています。

2. 代々受け継がれる「秘伝のレシピ」

1903年の創業以来、デジレーの魂として大切に守られてきたのが、歴代のショコラティエたちの手によって受け継がれてきた秘伝のレシピです。特にブランドの象徴である「トリュフ」は、ガナッシュの配合、練り上げる温度、そして表面のフレークの繊細な口どけに至るまで、一切の妥協を許さない伝統の技が息づいています。時代が変わっても、初めて味わった瞬間にふと感じる、懐かしさと洗練をあわせ持つ幸福感は変わりません。

3. 「日本人の味覚」に寄り添う、繊細な味のバランス

ベルギー伝統の濃厚な味わいを大切にしながらも、デジレーは日本のお客様の繊細な味覚にも向き合っています。くどさを感じさせない上品な後味、日本限定のフレーバー展開など、伝統を重んじながらも常に進化を続けています。 「昨年のあの味が忘れられない」そう言って再び手に取っていただけることこそが、デジレーにとって最大の誇りです。

デジレー「ショコラ＆トリュフ ８個入」

熟練ショコラティエによるデジレーを代表する伝統の「トリュフ」と、ココアクリームをホワイトチョコフレークで贅沢に飾った新作トリュフ「スノーフレーク」、日本オリジナルテイストの「レッドハート」、新作のカリッと食感のブラウニーが印象的な「ボストン」、カカオの香り際立つ新登場のダークチョコレート「ラパン・ブラン」、クランベリーがアクセントのチョコレートムース「マラガ」を“ウサギのテーマパーク”をイメージした心弾むボックスに詰め合わせました。

口溶けの良いガナッシュに上品な甘さ。デジレー人気No.1のトリュフ

幸せが溶け出す、一粒の魔法。「デジレー」のトリュフが愛される理由。

1903年の誕生以来、120年以上にわたり愛され続けてきたデジレー。

その歴史そのものとも言える「トリュフ」には、他では味わえない特別な体験が詰まっています。

1. 驚くほどなめらかな「至福の口どけ」

デジレーのトリュフを一口かじれば、まずその圧倒的な口どけの良さに驚かされます。熟練のショコラティエが練り上げるガナッシュは、体温でふわりと溶け出し、カカオの芳醇な香りを口いっぱいに広げます。表面にまぶされた繊細なチョコフレークが心地よいアクセントとなり、最後の一口まで贅沢な余韻が続きます。

2. お酒を使わず、カカオ本来の「純粋な甘み」を追求

多くの高級トリュフがリキュールを使用する中、デジレーの伝統的なトリュフは「アルコール不使用」。お酒の強い香りに頼ることなく、厳選されたカカオとミルク、そして秘伝のレシピが生み出すコクだけで勝負しています。お子様からお年寄りの方まで、誰もが「本当においしい」と感じる、優しくも深い味わいが特徴です。

3. 限られた期間にしか味わえない「特別感」

デジレーは、日本国内に常設店を持たず、バレンタインやホワイトデーのシーズンにのみ、ベルギーから直輸入されるチョコレート。「今しか出会えない」 その特別感が、美味しさをより深く印象づけます。

2026年のバレンタイン。 慌ただしく過ぎる日常のなかで、ふと立ち止まり、自分をいたわる「小さなご褒美」を。 また、大切な方と美味しい喜びを分かち合い、こぼれる笑顔を記憶に刻むひとときを。 デジレーのチョコレートが、皆さまの想いをつなぎ、心温まる冬の1ページを彩るお手伝いができれば幸いです。 この特別な季節、皆さまにお会いできることを心よりお待ちしております。

