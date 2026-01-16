寒さが堪える冬本番！「寒い季節の対策」について大調査！！【1000人アンケート】

冬の寒さの秘密

冬の寒さは、実は「気温」そのものよりも「体感温度」によって決まっています。

天気予報に表示される数字が同じでも、寒くて仕方ない日と、そこまででもない日があるのはこのためです。

体感温度に大きく影響するのは、風・湿度・日差しです。特に風は厄介で、体の表面から熱を強制的に奪っていきます。いわゆる「風が刺さるように寒い」という感覚は、気温ではなく熱の奪われ方の問題です。実際、風が強い日ほど、体は必要以上に冷やされます。

さらに冬は空気が乾燥します。乾燥した空気は汗や皮膚の水分を蒸発させやすく、その際に体の熱も一緒に奪われます。じっとしているだけなのに寒さが増していくのは、この影響が大きいと言えます。

加えて、日差しの有無も無視できません。冬の晴れた日の昼間と、曇天の同じ気温とでは、体感は大きく違います。太陽からの放射熱があるかどうかで、体が受け取るエネルギー量が変わるからです。

つまり、冬の寒さは「何℃か」ではなく、「どんな条件で体が熱を失っているか」で決まります。数字だけを見て寒さを判断すると、実際のつらさとのズレが生まれる。そのズレこそが、冬を余計に厳しく感じさせている正体です。

ナビットでは、全国の主婦を中心としたモニター会員1000人を対象に「寒い季節の対策」についてのアンケートを実施しました。

・調査期間：2025年12月

・調査機関：株式会社ナビット

・調査対象：20代～80代の男女

・有効回答数：1000人

・調査方法：Web

冬が嫌いな人が多い

【調査】

冬は好きですか？(対象：1,000人)

冬が好きかどうかというアンケートでは「どちらかといえば好き」と回答された人が25.2%で「好き」と回答された人が10.0%という結果になりました。全体としては冬が苦手な人が多いようです。

僅差で寒がりの人が一番多い

【調査】

あなたは暑がりか寒がりのどちらですか？(対象：1,000人)

暑がりか寒がりかをたずねたアンケートでは「寒がり」が一番多く32.9%と約1/3の人が寒がりということがわかりました。次に多かったのは「両方」で30.4%、「暑がり」が29.2%という結果になりました。ちなみに筆者は「どちらでもない」です。

寒さ対策はエアコンを使う人が多い

【調査】

ご自宅ではどのような寒さ対策をしていますか？（複数回答可）(対象：1,000人)

寒さ対策についてのアンケートを複数回答にて回答いただきました。一番多かった回答は「エアコン」で602人、次が「厚着をする」で591人。3番目に「暖かい飲み物を飲む」が581人と続いています。

冬支度の代表は衣替え

【調査】

どのような冬支度をしますか？（複数回答可）(対象：1,000人)

次は冬支度についてのアンケートです。こちらも複数回答にていただいております。一番多かったのは「衣服・靴の衣替え」で808人、次が「冬用寝具に入れ替え」で734人で3番目に「暖房器具の設置」で548人という結果になりました。

冬は燃料費が大変

今回は、「寒い季節はどのようなお悩みがありますか？」というアンケートをフリー回答で実施いたしました。原文を一部ピックアップしてみます。

「コートや足元（長靴など）の品数が複数無いので、見た目のコーディネイトがいつも同じになってしまうこと」

「雪かきで一日が終わって何もできない。 灯油代が莫大にかかっていつまで払えるのか、灯油代が払えなくなったら凍死する。 雪で家が埋まって外に出られなくなり家で遭難する危険がある」

「乾燥から喉を痛めたり風邪をひいたりしないように加湿器は必須」

フリー回答で多く見られたのは、灯油や電気代など暖房機器にかかる費用と乾燥についてが多かった印象があります。また雪が降る地域の人は雪おろしなどの負担が大きいという実情が浮き彫りになったような回答も多く見られました。

我慢できる寒さと我慢できない寒さがある？

冬の寒さには、「我慢できる寒さ」と「我慢できない寒さ」があります。同じ気温でも、平気な日と、どうにも耐えられない日があるのはそのためです。

我慢できる寒さは、体がまだ対応できている状態です。動けば温まる、服を一枚足せばしのげる、そういう余地が残っています。寒いけれど、生活は回る寒さです。

一方で、我慢できない寒さは違います。

何をしても芯まで冷える感覚があり、体が防御を諦め始めている。集中力が落ち、判断が鈍り、無意識に動きが減っていきます。

この違いを生むのは、単純な気温ではありません。冷えが「表面」で止まっているか、「内側」に入り込んでいるかの差です。特に足元や腰回り、首元から侵入した冷えは、全身に広がりやすい。

冬がつらいと感じるのは、寒いからではありません。我慢できない寒さの領域に、気づかないうちに踏み込んでいるからです。

