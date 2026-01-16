企業が選ぶ生成AIツール、ChatGPTが45.5%でトップシェア獲得

Ragate株式会社

Ragate株式会社（以下、ラーゲイト）(https://www.ragate.co.jp/)は、情報システム部門・DX推進室所属のビジネスパーソン505名を対象に実施した「企業における生成AIツール利用実態調査(2025年12月実施)」の結果を公開しました。調査の結果、ChatGPTが45.5%で最大シェアを獲得し、Copilot for Microsoft 365(33.9%)、Google Gemini(30.7%)が続く明確な3強構造が浮き彫りになりました。

調査レポート詳細はこちら(https://www.ragate.co.jp/media/developer_blog/rli-ss1ol68w)

調査実施の背景

2024年から2025年にかけて、生成AIツール市場は急速に拡大し、ChatGPT、Gemini、Copilotをはじめとする主要プレイヤーが次々と機能強化を実施。企業向け機能も充実してきました。しかし、選択肢が増えるほど「どのツールを選ぶべきか」という判断は難しくなっています。

こうした状況を受け、当社では企業のIT・DX推進に関わる実務者層を対象に、生成AIツールの実際の利用実態とツール選定のポイントを明らかにするため、本調査を実施いたしました。企業が直面する「ツール選定の迷い」を解消し、最適な導入判断をサポートすることを目的としています。

調査結果のハイライト

1. ChatGPTが45.5%で圧倒的シェアを獲得、3強構造が明確に

主要ツール利用ランキング

業務で利用されている生成AIツールの利用率は以下の通りです。

- OpenAI ChatGPT:45.5%- Copilot for Microsoft 365:33.9%- Google Gemini:30.7%

ChatGPTは約2社に1社が業務利用しており、先行者優位と継続的な機能強化により、「生成AI＝ChatGPT」という認識が定着しています。一方、Copilot for M365とGeminiはそれぞれ約3社に1社が利用し、Microsoft環境・Google環境との親和性を武器にシェアを拡大しています。

2. エンタープライズ向けクラウドAIサービスも一定のシェアを獲得

ChatGPTの選ばれる理由

セキュリティ要件が厳しい企業や既存クラウドインフラとの統合を重視する企業を中心に、以下のエンタープライズ向けサービスも利用されています。

- Google Vertex AI:8.2%- Azure OpenAI Service:7.7%- Amazon Bedrock:5.6%

これらのサービスは、既存のクラウド環境(Azure、GCP、AWS)との統合性と高度なセキュリティ機能が評価されています。

3. ツール選定の最重要ポイントは「既存環境との親和性」

調査結果から、企業がツールを選定する際の主な判断基準は以下の4点であることが明らかになりました。

ラーゲイトの考察と今後の展望

- 既存IT環境との親和性(Microsoft 365環境ならCopilot、Google WorkspaceならGemini)- 主な利用シーン(文書作成、データ分析、コード生成など)- セキュリティ要件(標準的要件から最高度要件まで)- コスト構造(ユーザー課金型かAPI利用量課金型か)

今回の調査結果は、企業における生成AIツール選定が「単純な性能比較」から「既存環境との統合性とユースケースの最適化」へとシフトしていることを示しています。

ChatGPTの圧倒的シェアは当面継続すると予測されますが、Microsoft 365やGoogle Workspaceといった既存ビジネスツール環境を持つ企業においては、エコシステム内で完結できるCopilot for M365やGeminiの採用が今後さらに加速すると見込まれます。

また、複数ツールを併用する企業も増加しており、「汎用利用はChatGPT、業務統合はCopilot」といった用途別最適化の動きも活発化するでしょう。

当社では、企業の業務課題とIT環境を詳細に分析し、最適な生成AIツール選定から導入支援まで一気通貫でサポートしています。BPMN分析による業務可視化を起点に、ROI最大化を実現するツール構成を提案し、企業のAI活用推進を加速させてまいります。

生成AIツール選定でお悩みの企業様へ

本調査で明らかになったChatGPT、Copilot、Geminiの3強構造。しかし「自社に最適なツールが分からない」「導入後の内製化体制をどう構築すべきか」とお悩みではありませんか?

当社では、ノーコードAI自動化ツールを活用した内製化支援により、エンジニア不在でもAI活用を推進できる体制構築を支援しています。

▶ AX実現伴走支援・Dify開発支援サービス

MBA保有者によるバリューチェーン分析で部門ごとのAI活用機会を特定し、Difyによるノーコード開発環境の構築を通じて、全社的なAX(AI Transformation)を実現します。

詳細はこちら(https://www.ragate.co.jp/service/866lmotnd9u)

▶SaaS成功指標・KPI設計／サーバーレス開発支援

SaaS成功指標(LTV/NRR)の設計からAWSサーバーレス開発、収益化まで、戦略と技術の両輪で一気通貫支援いたします。

詳細はこちら(https://www.ragate.co.jp/service/pjuzjthqm)

「Dify導入したいがAWS上でのホスティング方法が分からない」「ツール選定から支援してほしい」――そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

企業情報

サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119123/table/74_1_dd339c0940c28d7c372dddbf1804020e.jpg?v=202601171051 ]- SaaS戦略とサーバーレス開発を一気通貫で提供(https://www.ragate.co.jp/service/pjuzjthqm)- 最先端AI駆動開発で迅速かつ安全なサーバーレス移行支援(https://www.ragate.co.jp/service/wptgvon2b)- クラウドネイティブ・モダンアプリケーション開発内製化支援(https://www.ragate.co.jp/service/8bhva3caw)- 『EOL/EOS 解消にとどまらない』業務課題起点の業務最適化＆サーバーレスによる中長期コスト削減(https://www.ragate.co.jp/service/aczx7ul8b)- 最先端のAI × DXを1日で速習する生成AI実践講座(https://www.ragate.co.jp/service/lb14wvn0vto)- 生成AI開発内製化と継続的リスキリング・組織定着化実現(https://www.ragate.co.jp/service/d2vzlznw8)- VMware移行とサーバーレス実装による運用効率化(https://www.ragate.co.jp/service/hzq7dvhplo)