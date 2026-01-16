ＮＨＫハートフォーラム「認知症とともに生きるまちへ」を1月24日（土曜）にライブ配信します。

社会福祉法人ＮＨＫ厚生文化事業団



「誰もが認知症になりうることを前提に、住み慣れた地域で希望を持って生きられる」という認知症基本法に基づいた“新しい認知症観”。もう、「認知症になったらどうしよう」「なったら何もできなくなる」と心配している時代は終わり、地域で前に進んでいく時代が来ています。NHKとＮＨＫ厚生文化事業団が実施する「認知症とともに生きるまち大賞」を受賞した団体の活動は、新しい認知症観をしっかり捉えた好事例ばかり。その最前線を映像で紹介しながら、「認知症とともに生きるまち」づくりのポイントを、全国のみなさんと共有していきます。

【日時】

2026年1月24日（土曜）

開演：午後2時、終演予定：午後4時30分

【内容】

第1部：第9回「認知症とともに生きるまち大賞」受賞活動紹介

第2部：シンポジウム「住み慣れた地域で希望を持って暮らし続けるために」

【出演者】

丹野 智文（おれんじドア代表 ／ 若年性認知症当事者）

永田 久美子（認知症介護研究・研修東京センター副センター長）

町永 俊雄（福祉ジャーナリスト）

和田 誠（認知症の人と家族の会 代表理事）

司会：廣瀬 雄大（ＮＨＫアナウンサー 「ハートネットTV」キャスター）

【申込方法】

参加無料（要事前申し込み）※インターネットデータの通信料のみご負担ください。

ＮＨＫ厚生文化事業団のホームぺージからお申し込みください。

https://npwo.or.jp/info/32977

（締め切り）1月24日（土曜）午後4時（開催終了30分前まで受け付けます）

・インターネットに接続された環境下にあるパソコン、スマートフォンなどから視聴できます。

・Wi-Fi(無線)接続の場合、状況により映像や音声が途切れる場合があります。長時間になりますので、4G/5G等の回線でご視聴いただくと、データ通信量が決められている上限に達してしまう場合がありますのでご注意ください。

・申し込みいただいた方には「受付確認メール」を返信いたします。

・受信拒否設定等をされている方は、あらかじめ【@npwo.or.jp】からのメールを受信できるよう、設定の変更をお願いします。

・受け付けた方のみ閲覧可能な、ホームページのアドレスとパスワード等をメールでお知らせします。

・参加者ごとに個別のパスワードをお送りしますので、お一人ずつ事前申し込みが必要です。

【主催】

NHK、NHK厚生文化事業団

【問い合わせ】

ＮＨＫ厚生文化事業団「認知症フォーラム」係

電話 03-3476-5955（平日 午前10時～午後6時）

メール nhkh31@npwo.or.jp