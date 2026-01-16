「『腸が一番大事』と言われて育った」腸内細菌研究から始めた起業への想い。AuB株式会社代表取締役・鈴木啓太が出演

株式会社ニッポン放送

フリーアナウンサー・新井恵理那がパーソナリティを務めるニッポン放送『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT↗』 (毎週水曜午後9時～9時30分)。1月14日(水)は、AuB株式会社代表取締役・鈴木啓太をゲストに迎えた。

鈴木は元サッカー日本代表として活躍し、2015年現役中にAuB株式会社を創業。アスリートの腸内細菌を研究し、サプリメント開発やコンサルティングを行う企業として事業を展開している。

起業のきっかけは、幼少の頃から調理師の資格を持った母親に『人間は腸が一番大事だよ』と言われて育った」と振り返り、現役時代もコンディショニングを腸を中心に考えていたという。そして、「腸内細菌の研究が近年進んできているという話を現役中に聞いて、アスリートの腸内細菌を調べることで特徴的な発見に繋がるんじゃないかと思った」と創業の理由を明かした。

また、自身は高校生の頃から腸内細菌入りのサプリメントを飲み始め、祖母が作ったぬか漬けといった発酵食品も食べていたという。そして現役中は「お腹を冷やさない」温活・腸活を実践していたと語った。

起業当初は、「人・物・金」が全くない状態からのスタートで、最初の4年間は研究のみでビジネスにならず、「どんどんお金はなくなっていくばかり……」と厳しい時期を経験したという。しかし10周年を迎えた現在、「ユーザーさんから『AuBの商品がないと生活が成り立たない』という声をいただくと、やってよかったなと思う」と充実感を語った。

起業を考える人へのアドバイスを問われると、「自分が大切にしていることは何か、これまでの原体験を自分と対話してスタートさせてほしい」「1人で全部やろうとしないで仲間を見つけることも大事」と話した。

一方、「自分がやると決めたことに関しては、他人のアドバイスも全く聞かない」頑固な性格と分析し、毎朝5時から5時半に起床してトレーニングとコールドシャワーを欠かさないと語り、「この時期の冷たいシャワーはキツいが、やると『今日も自分に負けなかった』と思える。終わった瞬間、すごい気持ちいい」と明かした。その言葉に対し新井は、「闘ってますね。やっぱり日本代表のキャプテンは違いますね」と感心した様子だった。

AuB株式会社代表取締役・鈴木啓がゲスト出演する『デロイト トーマツ グループ presents 新井恵理那 Leader's NEXT ↗』は、radikoでタイムフリー機能で聴けるほか、ポッドキャストでも配信される。

