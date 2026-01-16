【中国留学の常識が変わる】「ネットの情報は、もう古い」--現役留学生の“生の声”だけを届ける、忖度なしのオンライン相談プラットフォーム「留学先輩」2026年1月ローンチ

pots合同会社

【はじめに：なぜ中国語に今、「先輩」が必要なのか】

「中国留学に行きたいけれど、ネットの情報が古すぎて信用できない」

「エージェントに相談しても、提携校の良いことしか教えてもらえない」

「実際の生活費や治安について、本当のことを知りたい」

2026年、中国留学を目指す若者たちの間で、ある種の「閉塞感」が漂っています。

SNSにはキラキラした留学生活の一部しか切り取られず、検索エンジンでヒットするのは数年前の古い体験談ばかり。パンデミックを経て大きく変貌した中国の「今」を知る術は、驚くほど限られています。

人生を左右する留学という決断において、最も必要なのは「綺麗なパンフレット」ではなく、「泥臭いリアルな体験談」ではないでしょうか。

そんな想いから、私たちは現役留学生と留学希望者を直接つなぐプラットフォーム「留学先輩」を立ち上げました。

【サービス概要：あなたの「一番近い先輩」が見つかる場所】

「留学先輩」は、中国各地の大学に在籍する日本人留学生（先輩）に、オンラインで直接相談ができるマッチングサービスです。

ビジネスとして留学を斡旋するプロのエージェントとは異なり、利害関係のない「先輩」だからこそ話せる、100%ユーザー目線の情報提供を実現しました。

＜ここが違う！「留学先輩」3つの革命＞

1. 情報の鮮度が違う：「昨日の食堂」から「最新ビザ事情」まで

中国の街は、数ヶ月単位で景色が変わります。私たちが提供するのは、過去のデータではなく、今まさに現地で生活している先輩が肌で感じている「一次情報」です。

「今の学食の値段は？」「寮のWi-Fiは本当に繋がる？」「街中で現金は使える？」--ガイドブックには載っていない、生活者ならではのリアルな回答が得られます。

2. 忖度なしの回答：「良いこと」も「悪いこと」も全て話します

一般的なエージェントは、提携大学への送客を目的としているため、どうしてもネガティブな情報は隠されがちです。

しかし、「留学先輩」の目的は送客ではありません。あくまで「後輩の不安解消」です。

「この寮は冬場シャワーがぬるい」「この授業は正直役に立たない」といった、耳の痛い真実も含めて包み隠さずお伝えします。それが、後悔のない留学選びに繋がると信じているからです。

3. 具体的なノウハウ：「奨学金」も「単位認定」も攻略可能

登録している先輩の多くは、激戦の「中国政府奨学金」や「孔子学院奨学金」を勝ち取った実力者たちです。

「志望動機書には何を書くべきか？」「面接で何を聞かれたか？」といった具体的な選考対策から、現地での単位取得のコツまで、成功体験に基づいた実践的なアドバイスを提供します。

【具体的な相談事例：こんな悩みが解決しました】

・

Case 1: 費用への不安（大学3年生・女性）

・

悩み: 「円安で留学費用が心配。エージェントの見積もりが高すぎて諦めかけている」

・

先輩の回答: 「実は、寮ではなく大学近くのシェアハウスに住めば家賃は半分になります。自炊中心なら食費も月2万円で十分。私が実際に使っている家計簿をお見せしますね」

・

結果: 具体的な節約術を知り、予算内で留学できる目処が立ち、無事渡航を決意。

・

Case 2: 大学選びの迷い（社会人・男性）

・

悩み: 「北京と上海、どちらが自分のキャリアに合うかわからない」

・

先輩の回答: 「ビジネス中国語を学びたいなら、インターンの機会が多い上海がおすすめ。でも、落ち着いて研究したいなら北京の〇〇大学の環境が最高です。それぞれの街の空気感をZoomで画面共有しながら解説します」

・

結果: 自分の目的に合った都市と大学を納得して選ぶことができた。

【代表メッセージ：情報の非対称性をなくしたい】

「私自身、数年前に中国留学を経験しました。当時一番苦労したのは、やはり『情報のなさ』です。

渡航してから『こんなはずじゃなかった』と後悔する留学生を一人でも減らしたい。そして、隣国である中国の『今』を正しく理解し、自分の目で見て確かめようとする若者を応援したい。

『留学先輩』は、単なる相談サービスではなく、挑戦する若者の背中を押すコミュニティを目指しています。」

【今後の展開】

現在は北京・上海エリアを中心にサービスを展開していますが、今後は内陸部や地方都市の大学にもネットワークを拡大予定です。

また、相談だけでなく、現地到着後の「生活立ち上げサポート」や、帰国後の「就職活動支援」など、留学生のライフサイクル全体を支えるサービスへと進化させてまいります。

