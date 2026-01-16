超ときめき(ハート)宣伝部・菅田愛貴「絶対来ると思う」大ヒット曲誕生秘話を明かす

株式会社ニッポン放送

タレント・大沢あかねがパーソナリティを務めるニッポン放送の番組『大沢あかね LUCKY 7 supported by 犬塚製作所』（ニッポン放送・毎週月曜～金曜午後9時50分～9時57分）1月12日(月・祝)～1月16日(金)のゲストとして超ときめき(ハート)宣伝部の菅田愛貴が出演。2020年のグループ加入から、2025年の大ブレイクまでの軌跡を振り返った。

超ときめき(ハート)宣伝部は2015年に結成され、昨年2025年に、結成10周年を迎えた。菅田は、自身が加入した2020年当時を振り返り、女優を目指して事務所に入り活動していたが、「事務所に呼び出されて、『超ときめき(ハート)宣伝部に入ってみない？』って声かけていただいて」と突然の展開だったこと語った。

2025年8月にシングルカットされた『超最強 スマホのカメラロールver.』は大ヒットを記録し、『TikTokトレンド大賞2025』インパクト・ソング部門賞を受賞。「この曲をいただいた時、メンバーみんなで『えっ、この曲、絶対来ると思う』って話をしていた」と当時の手応えを振り返った。最初はサビを押していたが、尺がどうにも長く、なかなかうまくいかなかったという。その時にメンバーの坂井仁香が「ここのBメロはどう？」と提案したことでバズりに繋がったと明かした。

また、2025年は多くのライブイベント、10都市14公演の『きみのハートにロックオンTOUR 2025』など、精力的に活動。印象に残るステージについて聞かれた菅田は、「 おはる（小泉遥香）と ひよりん（吉川ひより）が、ライブ中にどっかでキスしちゃったらしくて」と、メンバー同士が偶然顔を横に向けた瞬間にキスしてしまったというハプニングエピソードを披露。

そのエピソードに大沢は驚きながらも「超最強がここまでバズったのは、超ときめき(ハート)レッドのひとちゃんのおかげだったという。そして、ライブ中のハプニングで、ひよりんとおはるちゃんのチュウがあったという、可愛いハプニングでしたね。」とコメントした。

大沢あかね プロフィール

‘85年8月16日、大阪府生まれ。「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）に木曜レギュラーとして出演中。

