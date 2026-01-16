ENJOY！ウエルネス卓球　第4回　イオンモール茨木　参加選手決定

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ウエルネスパートナーであるイオンリテール株式会社との取組として実施するイベント「ENJOY!ウエルネス卓球」にて、イオンモール茨木（大阪府）での開催にあたり、参加選手、コーチが決定しました。

中村 泉月 選手（京都カグヤライズ）

◆ 2026年1月31日 (土) 14:00～15:00

中村 泉月 選手（京都カグヤライズ）

照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ





◆ 2026年2月1日 (日) 14:00～15:00中村 泉月 選手（京都カグヤライズ）照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ

【 ENJOY！ウエルネス卓球 イオンモール茨木 】

開催日 ： 2026年1月31日（土）、2月1日（日）

時間 ： 11:00～17:00

会場 ： イオンモール茨木 ジョイプラザ （〒567-0033大阪府茨木市松ケ本町8-30）

アクセス ： 大阪モノレール宇野辺駅徒歩9分、JR茨木駅徒歩10分 （https://www.aeon.jp/sc/ibaraki/access/）



◆ イベント内容

・P4match（卓球マッチ）

誰でも参加可能の卓球ワンマッチをP4match方式で開催。11点マッチのガチンコ卓球勝負！勝者には景品を進呈！！

※申し込みに関する詳細はこちら https://tleague.jp/news/detail.php?id=4915



・ENJOY卓球

老若男女誰でも参加可能！Tリーグ照井雄太卓球エンジョイコーチがお相手する卓球体験コーナー！



・選手デモンストレーション＆スペシャル体験

Ｔリーグ選手/コーチや地元強豪選手のスーパープレイが見られるデモンストレーション。実際に選手やコーチと打てるスペシャル体験も実施します。

※「ENJOY卓球」「選手デモンストレーション＆スペシャル体験」は申込不要となります。



【「ENJOY!ウエルネス卓球」開催スケジュール】

2025年11月16日（日） イオンレイクタウン（埼玉県） ※終了いたしました

2025年12月13日（土）14日（日） イオンモール佐野新都市（栃木県） ※終了いたしました

2026年1月17日（土）18日（日） イオン三好ショッピングセンター（愛知県）

2026年1月31日（土）2月1日（日） イオンモール茨木(大阪府）

2026年3月14日（土）、3月15日（日） イオンモール久御山（京都府）

★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。

詳しくはこちら https://tleague.jp/connect/