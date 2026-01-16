reGretGirl、10周年イヤーの集大成！全国25箇所を巡ったワンマンツアー”for LOVERS”ファイナル公演のライブ音源＆映像作品のリリースが決定！

日本コロムビア株式会社

大阪発の3人組ロックバンドreGretGirlが、2026年3月27日（金）にLive Blu-ray『ONEMAN TOUR 2025 "for LOVERS" at LINE CUBE SHIBUYA 2025.11.28』をリリースすることが決定した。また、メジャーデビュー5周年を迎える1月27日（火）にはBlu-rayの発売に先駆け同公演のライブ音源が配信リリースされる。

本作には、2025年に開催されたバンド史上最大規模となる全国25箇所のワンマンツアー”for LOVERS”のファイナル公演 @LINE CUBE SHIBUYAの模様をフルパッケージで収録。代表曲「ホワイトアウト」や最新フルアルバム『LOVERS』収録楽曲など、当日の熱狂を余すところなく詰め込んだ内容となっている。

Blu-ray作品は3月27日(金)よりコロムビアミュージックショップとreGretGirlのライブ会場にて販売される。

さらに、3月1日（日）から開催されるファンクラブ限定ツアー「"第2回 ニーロク集会"- リグワン グランプリ -」の各会場にて、本作の先行販売を実施することも決定した。当日の購入者のみが参加できるメンバーからのお渡し会も各会場にて開催予定なので、ぜひこの機会に作品をゲットして欲しい。

また、1月27日（火）に先行して配信されるライブ音源のリリースを記念して、1月30日(金)にはStationheadでのリスニングパーティーを開催。メンバーのトークパートでは当日のエピソードなども語られる予定だ。

音源・映像作品、共に当日の熱量を存分に楽しめる、ファン必携の作品となっている。詳細は公式HPをチェックしよう。

今後も様々な活動を行っていく予定なので、彼らにぜひ注目してほしい。

【リリース情報】

■ Digital Live Album

『ONEMAN TOUR 2025 "for LOVERS" at LINE CUBE SHIBUYA 2025.11.28』

配信日：2026年1月27日（火）

■ Live Blu-ray

『ONEMAN TOUR 2025 "for LOVERS" at LINE CUBE SHIBUYA 2025.11.28』

発売日：2026年3月27日（金）

価格：\6,050（税込）

品番：CEG-119

＜購入者特典＞

コロムビアミュージックショップ：オリジナルステッカーセット (4枚入り)

ライブ会場：オリジナルクリアファイル

（※先着順・無くなり次第終了）

会場先行販売：2026年3月1日より開催の「"第2回 ニーロク集会"- リグワン グランプリ -」各会場にて実施

＜収録内容＞全23曲収録

01. ハンワライナー

02. ピアス

03. オトナビゲーション

04. KAWAII

05. 摩訶不思議ヒステリー

06. best answer

07. インスタント

08. (L)ONLY

09. 陽のあたる言葉

10. ロスタイム

11. オレンジ

12. 知らんけど

13. グッドバイ

14. ルックバック

15. 帰り道

16. スプリング

17. デイドリーム

18. エバーソング

19. 純ラブ

20. Shunari

21. ブルーアワー

22. ホワイトアウト

23. tear

詳細はこちら：https://www.regretgirl.com/news/detail/66201

【ライブ情報】

＜reGretGirl FanClub Tour "第2回 ニーロク集会" - リグワン グランプリ -＞

2026年3月1日(日)愛知 新栄RAD SEVEN

OPEN 17:00/START 17:30

2026年3月5日(木)大阪 心斎橋Live House Pangea

OPEN 18:00/START 18:30

2026年3月26日(木)東京 Spotify O-Crest

OPEN 18:00/START 18:30

〇チケット先行販売

reGretGirl Official Fan Club "ルート26" 通常有料会員2次先行

※全有料会員対象

受付期間：1/10(土)12:00～1/18(日) 23:59

チケットURL：https://www.regretgirl.com/feature/fctour_26shukai_2026_2

新規入会はこちら：http://regretgirl.com/feature/entry

【Profile】

2015年大阪で結成した、切ない歌詞とキャッチーなメロディーが特徴のセンチメンタルギターロックバンド。

バンド名は、平部が当時の彼女に振られた際「いつか有名になってフッたことを後悔させてやる。」と思ったのが由来。

幅広い層に届く切なさとポップさを持つ楽曲に乗せて歌う”誰もが一度は経験したことがある”ような等身大の歌詞は、

あらゆる人々の心に寄り添い続けるだろう。

2021年にメジャー1st Full Album『カーテンコール』をもって、日本コロムビアよりメジャーデビュー。

2022年6月から実施した対バンツアー「LOVE × CALL TOUR 2022」、9月から実施した全国20箇所のツーマンツアー

「忘れられないツーマンツアー2022」は各所SOLD OUT。

2023年2月にMajor 2nd Full Album『tear』をリリース。

全国15箇所のワンマンツアー「winter oneman tour 2023 “tear”」は軒並みSOLDOUT。

9月から実施した対バンツアー「LOVE × CALL TOUR 2023」では、メンバーの人生に影響を与えた大先輩たちとの共演を果たした。

2024年1月から初の東名阪Zeppを含む、全国17箇所を回る「忘れたくないワンマンツアー “World with you”」を開催。

8月には「SUMMER ONEMAN LIVE 2024」と題し、大阪城野外音楽堂、初のホール公演となる人見記念講堂でのワンマンライブを開催。

2025年で結成10周年を迎え、Major 3rd Full Album『LOVESR』をリリース。そして自身最大規模のワンマンツアー「reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025“for LOVERS」を開催。

■reGretGirl Official SITE

https://www.regretgirl.com/

■reGretGirl Official X

@rgg_official

https://twitter.com/rgg_official

■reGretGirl Official Instagram

@regretgirl_official

https://www.instagram.com/regretgirl_official

■reGretGirl Official TikTok

@regretgirl_official

https://www.tiktok.com/@regretgirl_official

■reGretGirl Official YouTube Channel

https://www.youtube.com/c/reGretGirlofficial/