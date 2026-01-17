誰でも簡単にスマートホームを実現するIoTソリューション企業である株式会社Winni corporation(本社：韓国、代表取締役：チェ・ジェウ)は、既存の窓・カーテン・ブラインドに後付けして自動化できるスマートデバイスシリーズ「Winni Window、Smart Curtain、Smart Blind」を、本日2026年1月17日(土)より日本最大級のショッピングモール「楽天市場」にて公式販売開始いたしました。





■背景：スマートホーム導入の壁は「施工の手間」と「コスト」

多くの人が「朝日で目覚めたい」「外出中に換気をしたい」とスマートホームに憧れを持っています。しかし、従来のシステムは窓やレールごとの交換が必要だったり、高額な施工費がかかったりと、導入のハードルが高いのが現状でした。賃貸住宅ではそもそも設置が難しいという課題もありました。









■解決策：工事不要、誰でもできる「レトロフィット」革命

『Winni』シリーズの最大の特徴は、既存の設備をそのまま使える「レトロフィット(後付け)」方式です。





Winni Window：窓枠に貼り付けるだけで、窓の開閉を自動化。





Winni Smart Curtain：今のカーテンレールにワンタッチで装着。





Winni Smart Blind：ブラインドのコードに取り付けるだけで自動昇降・調光を実現。専門的な工事は一切不要で、付属のテープやフックを使って数分で設置が完了します。





■機能性：コンパクトで強力な自動化デバイス

Winniシリーズは、強力なモーターを内蔵しながらも、インテリアを邪魔しないシンプルでコンパクトなデザインを実現しました。ボタン一つ、もしくはリモコン操作で、重いカーテンや高い位置にあるブラインドもスムーズに動かすことができます。日常の煩わしい開閉作業から解放され、快適な住環境を提供します。





■今後の展望と楽天市場での販売について

株式会社Winni corporationの代表取締役 チェ・ジェウは、「Winniは、最も手軽で経済的にスマートホームを体験できるソリューションです。日本の皆様の住環境をより便利で快適なものに変えていきたい」と述べています。





【製品概要・販売ページ】

Winni Window(スマート窓) ： https://item.rakuten.co.jp/koko-s/winni/

Winni Smart Curtain(スマートカーテン)： https://item.rakuten.co.jp/koko-s/winni-smart/

Winni Smart Blind(スマートブラインド)： https://item.rakuten.co.jp/koko-s/winni-blind/