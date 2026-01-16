【INNOCN公式】年に一度のクリアランスセール｜最大75%OFF 認定再生モニター

深セン市世紀創新顕示（モニター）電子有限公司

ただいまINNOCNでは、年に一度のクリアランスセールを開催中！

対象は、メーカー公式で再生・検査済みの認定再生ポータブルモニター。

最大75%OFFでご提供いたします。

対象製品はポータブルモニター各種

デザイン・ビジネス・ゲーム・動画視聴まで幅広く対応。

軽量・コンパクトで持ち運びにも便利！

開催期間：2026年1月15日（火）～1月25日（土）

数量限定のため、なくなり次第終了

再開催はございません。この機会をお見逃しなく！

詳しくはこちら(https://jp.innocn.com/pages/certified-refurbished)



INNOCN認定再生品とは？

再生品でも安心。新品同様の品質をお約束します。

72項目の総合診断

INNOCN純正パーツへの部品交換

UV除菌・外観クリーニング

色精度・画素検査などの性能キャリブレーション

新品と同様に「1年間の製品保証」付き



今だけの在庫処分価格。次はありません！

自分用にも、サブモニターにもおすすめです。

この機会に、お得にアップグレードしてみませんか？