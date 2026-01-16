【BABBIのイタリア産ピスタチオペーストを100%使用】ピスタチオスイーツ専門店「PISTACHIO MANIA」クッキークリームなど待望の新作が2品登場！2026年バレンタインシーズンより販売開始

株式会社レガリーノ

イタリア発のウエハースとスイーツの専門店「BABBI」の日本における正規販売代理店である株式会社レガリーノ（本社：東京都目黒区、代表取締役：木村岳央) は、ピスタチオスイーツのブランド「PISTACHIO MANIA （ピスタチオマニア）」より、新作商品「サニーベリーピスタチオ」（1,296円/税込）、「クッキークリームピスタチオ」（1,296円/税込）の2品を、2026年１月17日（土）より発売いたします。あわせて、ブランドの世界観を表現した新デザインパッケージを採用し新商品も展開いたします。本商品は、常設店（松屋銀座店、伊勢丹新宿店、阪神梅田本店）、全国の一部百貨店にて順次販売いたします。なお、一部百貨店ECで先行販売中です。




「PISTACHIO MANIA(ピスタチオマニア)」は、「BABBI」の高品質なイタリア産ピスタチオペーストを100%使用し、“ピスタチオ　本来の美味しさを味わえる”スイーツブランドとして、2021年1月に誕生しました。ピスタチオファン、スイーツファンから支持され、バレンタイン催事への出店希望が殺到するなど大きな反響を呼び、現在「阪神梅田本店」、「伊勢丹新宿店」、「松屋銀座店」へ全3店舗を展開しています。


今回新たに登場するパッケージは、ギフト需要が高まるバレンタインシーズンに向けて、“LOVE”をテーマに、明るい色合いでかわいらしくデザインしました。さらに、何かを作っている“COOKING”や、楽しい時間を過ごしている“PLAY”といったシーンも描かれており、ブランドの象徴であるピスタチオの魅力を視覚的に楽しめる仕様となっています。“LOVE”をテーマにした新デザインは、バレンタインへの贈り物にもぴったりです。


＜NEW＞新作商品ラインナップ

【サニーベリーピスタチオ】　　４個入り　1,296円（税込）

バターの香りが広がる生地と、イタリア産ピスタチオペーストを練り込んだ生地を重ね、丁寧に2層に焼き上げました。しっとりとほどけるような口あたりのクッキーに、鮮やかなストロベリージャムをたっぷりトッピング。まるで太陽のように輝く、華やかなオリジナルクッキーです。






【クッキークリームピスタチオ】　　5個入り　1,296円（税込）

イタリア産ピスタチオペーストとチョコレートを練り込んだ、ほろりととろけるクッキー。


中にはまろやかでミルキーなピスタチオクリームをとじこめ、ひと口で豊かな風味が広がります。






◆「PISTACHIO MANIA(ピスタチオマニア)」バレンタインシーズン販売商品◆


色々なピスタチオスイーツを愉しめるちょっとした贈り物に最適なアソートセット。



◆テイスティランド　　9個入　2,700円（税込）　

可愛い動物たちが描かれたデザイン缶の中には、人気の「ウィークエンドピスタチオ」をはじめ、


ピスタチオの香りと味わいが楽しめる4種のスイーツをアソートしました。






〈商品内容〉ウィークエンドピスタチオ〈オリジナル〉×２個・ストロベリーピスタチオ×２個・ストロベリーピスタチオクランチ×３個・クッキークリームピスタチオ×２個


◆ピスタチオガーデン　15個入　4,320円（税込）

可愛い動物たちが描かれたデザイン缶の中には、人気の


「ウィークエンドピスタチオ」をはじめ、ピスタチオの香りと味わいが楽しめる7種のスイーツをアソートしました。






〈商品内容〉ウィークエンドピスタチオ〈オリジナル〉×１個・ウィークエンドピスタチオ〈あまおう苺〉×１個・ウィークエンドピスタチオ〈ロイヤルミルクティー〉×１個・ストロベリーピスタチオ×３個・ストロベリーピスタチオクランチ×３個・サニーベリーピスタチオ×３個・クッキークリームピスタチオ×３個


贈りやすいサイズ感の商品もご用意しています。



◆ウィークエンドピスタチオ　4個入　1,620円（税込）

バターの香りが豊かなラングドシャ生地に細かく刻んだピスタチオとイタリア産ピスタチオペーストをあわせて焼きあげ、肉厚なオリジナルミルクチョコレートをサンドしました。






◆＜単品販売＞ウィークエンドピスタチオ　　各432円（税込）

単品には、あまおう苺チョコレートをサンドした「あまおう苺」と新作の「ロイヤルミルクティー」も販売｡ちょっとした贈り物におすすめの商品です。



（オリジナル／あまおう苺／＜新フレーバー＞ロイヤルミルクティー

人気の定番をひとまとめに。



◆ストロベリーピスタチオ＆クランチ　　10個入　1,620円（税込）

甘酸っぱいフリーズドライストロベリーをまるごと一粒、ピスタチオチョコレートで包んだ「ストロベリーピスタチオ」と、ストロベリーフレーク、クラッシュピスタチオ、フィアンティーヌをピスタチオチョコレートでつないだ「ストロベリーピスタチオクランチ」のアソートセットです。






◆ピスタチオフィナンシェ　3個入　　1,080円（税込）

イタリアから届くピスタチオペーストと、ローストして刻んだピスタチオをふんだんに使用した


オリジナルフィナンシェ。






◆ウィークエンドピスタチオアソート　6個入　2,376円（税込）

香ばしくローストしたクラッシュピスタチオとイタリア産ピスタチオペーストを練り込んだラングドシャ生地で、3種のオリジナルチョコレートをサンドしました。ひと口ごとに広がるピスタチオラングドシャの香りと、オリジナル・あまおう苺・ロイヤルミルクティー、それぞれのチョコレートとのおいしい組み合わせをお楽しみください。






◆＜常設店限定＞ピスタチオ オーケストラ　７個入　2,268円（税込）


季節限定の「ウィークエンドピスタチオ あまおう苺」をはじめ、「ストロベリーピスタチオ」、食感豊かな「ストロベリーピスタチオクランチ」を、可愛い動物たちが描かれた巾着に詰め合わせました。


ピスタチオのコクとストロベリーの甘酸っぱさが奏でる、〈ピスタチオオーケストラ〉。それぞれの個性が響き合う、常設店限定のアソートセットです。



〈商品内容〉ウィークエンドピスタチオ〈あまおう苺〉×2個・ストロベリーピスタチオ×３個・ストロベリーピスタチオクランチ×２個





◆動物が憩う、愛があふれる新デザイン


パッケージのイラストには、イラストレーターの福田利之さんを起用いたしました。ピスタチオが大好きなパンダ、ハリネズミ、ライオン、ゾウなどといった様々な動物たちが優しいタッチ・色合いで描かれています。



【ストーリー】


そこは、動物たちがピスタチオとともに楽しく平和に暮らす島、ピスタチオ島。


普段の暮らしの中にいつもピスタチオがあるので、みんなピスタチオがだい好き。


子どもたちはピスタチオを使って遊んだり、時には取り合ってケンカをしてみたり。


大人たちは仲良く分け合って、毎日お気に入りのおやつを工夫を凝らしながら作ります。


さてさて、今日も島のどこかで新しいピスタチオのおやつがまた1つ出来上がったみたいです。



◆福田利之（ふくだ としゆき）プロフィール


イラストレーター。1967年、大阪生まれ。エディトリアル、装丁、広告、ムーンライダーズやスピッツのＣＤジャケット、絵本、テキスタイルなどなど、さまざまなビジュアル表現を手がける。



「PISTACHIO MANIA」について


ピスタチオブームをけん引している「BABBI」の高品質なイタリア製ピスタチオペーストを100%使用した、2021年1月に誕生したピスタチオスイーツの新ブランドです。


2021年に誕生して以来、“ピスタチオの風味が存分に味わえる”と、多くの方からご好評をいただいております。


イタリアの職人が丹精をこめてローストした本物のピスタチオペーストを使ったお菓子や食材を、普段の暮らしの中で楽しめるように手軽でリーズナブルにお届けします。10種類のピスタチオスイーツと、バラエティ豊かな商品のラインナップを揃えています。


◆「PISTACHIO MANIA(ピスタチオマニア)」ブランドコンセプト

- ピスタチオのある楽しい暮らしを -


ピスタチオマニアは、ピスタチオブームをけん引している「BABBI」のピスタチオペーストを


100%使用したスイーツブランドです。


イタリアの職人が丹精をこめてローストした本物のピスタチオペーストを使ったお菓子や食材を、


普段の暮らしの中で楽しんでいただけるように、手軽でリーズナブルにお届けします。


新たな食材との組み合わせや、ジャンルにとらわれない自由は発想でピスタチオをより身近に感じていただけるように、ピスタチオの楽しみ方の可能性を広げて参ります。



■販売店舗


【常設店】阪神梅田本店B1階／松屋銀座店　松屋銀座 B1F／伊勢丹新宿店　B1F


【PISTACHIO　MANIA(ピスタチオマニア)】オンラインショップ（https://pistachiomania.com/）


【催事場・他】


阪急うめだ本店、岩田屋本店、そごう横浜店、藤崎、京都伊勢丹、小倉井筒屋、山口井筒屋、伊勢丹浦和店、東武百貨店 池袋店、天満屋福山店、天満屋倉敷店、天満屋岡山店、鹿児島山形屋、高知蔦屋書店、あべのハルカス近鉄本店、近鉄百貨店 上本町店、名古屋松坂屋、三越つくば店、エムアイプラザ藤枝、大和富山店、アミュプラザ博多いっぴん西通り



※催事の詳細については、各店舗のHPをご確認ください。


※販売方法・期間に関しては予告なく変更する場合がございます。


※各店とも売切れ次第、販売終了となります。


※オンラインショップ各社でも順次販売いたします。


（高島屋、東急百貨店、阪急、そごう西武、小田急百貨店、東武百貨店、松屋、三越伊勢丹、大丸松坂屋、藤崎、楽天ほか予定）


◆「BABBI」のピスタチオペーストについて

「BABBI」は、イタリアのエミーリャ=ロマーニャ州で1952年に創業して以来、定番のウエハースのみならず、ピスタチオブームの先駆けとしてピスタチオに関する商品を幅広く展開しています。なかでも、業務用に販売しているイタリア製ピスタチオペーストは、高品質でパティシエにはお馴染みの商品となっています。



【会社概要】


会社名：　株式会社レガリーノ


所在地：　東京都目黒区上目黒1-15-11-3F


代表者：　木村岳央


業務内容：　「BABBI」の日本における正規販売代理店