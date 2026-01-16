ゲーム感覚ゴミ拾いイベント「清走中」、東京都葛飾区で開催決定！

株式会社Gab

株式会社Gab（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内萌斗）は、2026年1月24日東京都葛飾区にて開催予定のゲーム感覚ゴミ拾いイベント「清走中」に企画運営として参画することをお知らせいたします。

ゲーム感覚ゴミ拾いイベント「清走中」が東京都葛飾区亀有にやってくる！

様々なミッションをクリアして、ミッション達成を目指そう！

亀有公園周辺がゲームエリアとなり、落ちているゴミがポイントに変わる新感覚体験をお楽しみください。

主催者様からメッセージ

1月24日 葛飾の町が巨大なゲーム空間になる”ゲーム感覚型ゴミ拾いイベント「清走中」の開催～ “楽しさ”を起点とする脱炭素社会実現に向けた挑戦 ～

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

2026年1月24日、東京海上日動火災保険株式会社 東東京支店は、1月9日付けで「スポーツ×グリーンに関する共創推進連携協定」を結んだ南葛 SC 様と、ゴミ拾い×ゲームを融合したエンタメ体験型環

境イベント「清走中」を共催いたします。

※：イベント当日は南葛 SC 様の選手も参加し、記念撮影も予定しております



当社は、社会課題の解決を通じて、社会の発展に貢献し、その結果として当社の持続的な成長にもつなげていくことを事業戦略として掲げています。



今般、当社は「脱炭素社会の実現」という社会課題の解決のため、南葛 SC 様と協業し、スポーツの持つ社会的発信力とエンターテイメントの持つ遊びの力を組み合わせ、脱炭素という難しく身近に感じられない社会課題に対する地域住民・企業の行動変容の起点を作ることを狙いとしたイベントを開催することにいたしました。



ゴミ拾い×ゲームを融合したエンタメ体験型環境イベント「清走中」を通じ、環境行動を「楽しく・自発的に・続けられる形」に転換し、参加する子供たちや地域企業の皆様に「行動が街を変える」というリアルな手応えを感じていただくことで、「遊んでいたら GX が進んでいた」という新しい公共価値を実現することを目指します。

また、こうした取り組みを継続させるため、本イベントに協賛いただいた企業の皆様と「清走中」の継続開催や次の一手をディスカッションするコンソーシアムを立ち上げる予定です。

イベント当日は、子供たちの真剣な表情や笑顔、そうした子供たちを見て脱炭素社会に向かう決意を新たにする大人たちの姿を捉えていただける場になりますので、取材のご検討をお願い申し上げます。

- 日時：2026 年 1 月 24 日（土）受付時間 13:15-13:45、開会式 13:45、ゲーム開始 14:00、終了 16:00- 場所：東京都葛飾区 亀有公園周辺- 共催：東京海上日動火災保険株式会社 東東京支店 株式会社南葛 SC- 協賛（計 19 社、順不同）： サミット株式会社 株式会社ジェイアール東日本都市開発 株式会社ダイナム 株式会社ゼロボード ジャスミー株式会社 株式会社セフティー 有限会社丸和建設工業 株式会社ハナブサネットワークス 株式会社メディア・ワーク 株式会社ワイオリ 合同会社 FLH UNIVERGY 株式会社 三協物産株式会社 並木盛自動車株式会社 鳳自動車株式会社 東亜造園株式会社 新小岩プライマル歯科 Style Lab 整骨院・整体院 はーふたいむ- 運営：株式会社 Gab- 取材の申し込み方法：取材をご希望される場合は、下記メールアドレスにお名前、メディア名を記載の上、ご返信ください。- 詳細（公式サイト URL：https://teket.jp/9471/61342）

・運営会社について

会社名：株式会社Gab

所在地：東京都渋谷区渋谷3-5-16渋谷3丁目スクエアビル2階

代表者：山内萌斗

会社概要：「。ユニークに解く」をミッションに掲げた創業7期目のスタートアップ企業。ゲーム感覚ゴミ拾いイベント「清走中」や社会課題解決につながる暮らしのヒントを発信するインスタアカウント「エシカルな暮らし」、お買い物を楽しむだけで社会課題解決につながる「エシカルな暮らしオンラインストア」、各地でのPOPUP開催など持続可能な社会の実現に寄与する事業を手掛ける。

HP：https://www.gab.tokyo/

