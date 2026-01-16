世界を熱狂させ、テクノシーンの最前線を象徴する二大巨星「Cloudy」と「Adrian Mills」がファン待望の来日！

株式会社TSTエンタテイメント

今、世界のテクノシーンにおいて最も眩い輝きを放つ超新星Cloudy。

彼女のセットは、弾むようなグルーヴと容赦なく打ち込まれるシュランジーなサウンドを掛け合わせ、まるで太陽の明るさと雷鳴の衝撃が同居したかのような唯一無二のエネルギーに満ちている。

ヨーロッパ、アメリカ、南米、オーストラリアでのギグや、Unreal、Teletech、Blackworksといった世界最高峰のステージを席巻してきた彼女が、ダンスフロアを魔法にかけ、未知の熱狂へと誘い込むだろう。

さらに、スペイン出身、ドイツを拠点に活躍するDJ／プロデューサーAdrian Millsが同時来日。

ハードテクノを軸に、初期ハードスタイル～アシッド～ハードコアの要素を融合させたサウンドでシーンの最前線を突き進み、聴く者の本能を揺さぶる。

Dasstudachとのデュオプロジェクト "2H2G（2 High 2 Groove）"をはじめ、Stef de Haan、Underzoneらとのコラボ実績があり、自身が主宰するレーベル／プロジェクト 240 KM/H では、クラブカルチャーに根差したアグレッシブかつグルーヴ重視のスタイルを展開。

ヨーロッパを中心に、Awakenings Festival、Terminal V、The Warehouse Project、Duro Festivalといった名だたるフェスや主要クラブにおいて国際的に活躍し、ストレートで破壊力のあるミックスと現代的なハードテクノ解釈により、揺るぎない存在感を示しDJとしてもその実力は証明済みだ。

シーンの"今"を象徴するアーティストによる、高純度なハードテクノ体験がここに。

EVENT INFO

2026.2.13(金) ESSENCE

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/essence0213/

DOOR：\5,000-

FASTPASS TICKET：\4,500-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/essence-0213

【RA】https://ja.ra.co/events/2343625

【Z HALL】

Cloudy / Adrian Mills

VJ：H2KGRAPHICS

ARTIST INFO

Cloudy

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Jx4B4fG5xnw ]

Cloudy WE2 | Tomorrowland 2025

Adrian Mills

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Ej3WLg64a4E ]

Adrian Mills | Hasardeur - Junkyard Karlsruhe | 1 1/2 h Groovie-Bouncy Techno-Set

