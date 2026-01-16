NURO、世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」に初協賛

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する通信サービスブランド「NURO（ニューロ）」は、2026年3月28日から3月31日まで東京ビッグサイトにて開催される世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」に初めて協賛します。さらに「AnimeJapan 2026」の会場において、ネットワーク回線を提供し、エンタテインメントIP（コンテンツ）とファンがつながる感動体験を通信の面からサポートします。

アニメは今や、言語や文化の違いを越えて世界中をつなぎ、人々の感情を動かす日本が誇るエンタテインメントです。クリエイターの情熱や緻密な描写を余すことなくユーザーに届け、リアルタイムのファンコミュニティの熱量を受け止めるためには、高速で安定した通信は極めて重要な要素となっています。

「NURO」はこれまで、アニメ、ゲーム、映画、音楽など、ソニーグループが創出する心揺さぶる感動を通信を通じて届けてまいりました。「NURO」のCMシリーズの「感動を止めるな。」というメッセージには、ひとりのクリエイターが生み出す感動が「NURO」のネットワークを通じてより多くの人々に届き、その連鎖が世界を動かしていくというブランドビジョンが込められています。アニメ「鬼滅の刃」ほかソニーグループが誇る様々なエンタテインメントIPが登場し、「NURO」がつなぐ感動の世界を彩ります。

「AnimeJapan 2026」は世界最大級のアニメの祭典と評されるイベントです。このたびの協賛を通じて、「NURO」はこれからもアニメを愛する人々に寄り添いながら、ソニーグループの通信ブランドとして、 日本のエンタテインメントシーンを力強くサポートし、感動をつないでまいります。

■ 開催概要

名称：AnimeJapan 2026

会期：2026年3月28日(土)、29日(日)、30日(月)、31日(火)

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-10-1）

公式サイト： https://anime-japan.jp/

【「NURO」ブランドについて】

「NURO」は、NURO 光を中心に、モバイル、法人向けサービスを包括するネットワークサービスブランドです。「UNLOCK NEW YOU」をスローガンとして掲げ、インターネットを軸にした様々なサービスを通じて、人々がまだ見ぬ次の可能性へと前進するきっかけを生み出すことを目指しています。

