平安神宮御鎮座百三十年記念　平安神宮 桜音夜2026 開催決定

1989（平成元）年に始まり、長年にわたり春の平安神宮を彩ってきた催しは、令和を迎え、2023年より「平安神宮 桜音夜（さくらおとよ）」として新たな歩みを進めています。2026年は4月1日（水）～5日（日）の5日間にわたり実施します。

期間中は、平安京千二百年の歴史を紡ぐ平安神宮を夜間特別公開し、応天門・大極殿・南神苑・東神苑を幻想的にライトアップ。壮麗な社殿と紅しだれ桜が春の京の夜を彩ります。

また本イベントでは、ライトアップされた神苑を散策しながら、アーティストによる生演奏もお楽しみいただけます。会場に客席は設けず、東神苑・栖鳳池のほとりでしばらくの間、音楽に耳を傾けていただけます。

【「平安神宮 桜音夜2026」オフィシャルWEBサイト】

https://pr.kyoto-np.jp/event/benishidare/

■「平安神宮 桜音夜2026」について

1989年、京都新聞は、平安建都1200年を記念し平安神宮という神聖な舞台で「紅しだれコンサート」を始めました。雅やかな紅しだれ桜と優雅な音楽が共鳴するこの特別なひとときは、各方面から多大なご協力を賜り春の京都を彩る風物詩として愛され続けています。

新型コロナウイルスによる3年間の中止を経て、2023年から「桜音夜」へ名称変更。より一層の魅力を放つイベントとして復活しました。幻想的な桜と平安京の壮麗な風景に包まれながら、日常の喧騒を忘れ、心安らぐひとときをお過ごしください。一年に一度だけ訪れる桜影揺れる幻想的な夜。心に残る特別な瞬間をぜひご体感ください。

【実施概要】

■開催日：2026（令和8）年 4月1日(水)・2日(木)・3日(金)・4日(土)・5日(日)

■会場：平安神宮（京都市左京区岡崎西天王町）

■公開時間：

ライトアップ＝午後6時15分～9時（最終入場は午後8時30分 雨天決行）

演奏＝

第1部演奏時間 午後6時40分～午後7時10分（入場受付時間：午後6時15分～午後7時15分）

第2部演奏時間 午後7時55分～午後8時25分（入場受付時間：午後7時35分～午後8時30分）

※第1部と第2部は完全入替制です。客席はありません。

■チケット：

１.入場券：大極殿と南神苑（桜のライトアップエリア）をご鑑賞いただけます。

前売券1,500円 当日券2,000円 （税込）

※東神苑への入場はできません。小学生以上有料、未就学児無料。払い戻し不可。

２.コンサート付入場券： 大極殿・南神苑（桜のライトアップエリア）・東神苑（コンサートエリア）すべてご鑑賞いただけます。

前売券3,000円 当日券4,000円（税込）

※小学生以上有料、未就学児無料。入場日時指定・予定枚数に達し次第販売終了。ご購入時に第1部・第2部をお選びください。払い戻し不可。

３.お食事・コンサート（第2部）付き入場券： 六盛での特別な京会席をお楽しみいただいた後、大極殿・南神苑（桜のライトアップエリア）・東神苑（コンサート第2部）すべてご鑑賞いただけます。

前売券 15,000円（税込・数量限定）

※当日券はございません。入場日時指定・予定枚数に達し次第販売終了。

■前売券販売：

１.先行販売（抽選）：【1月17日(土)正午～1月25日（日）午後11時59分まで受付】イープラス

２.一般販売（先着）：【1月31日(土)10時から発売】イープラス（ファミリーマート）、電子チケットぴあ（セブンイレブン）、ローソンチケット（ローソン、ミニストップ）、京都新聞販売所、京都新聞文化センター

■主催：桜音夜実行委員会

■特別協賛：JR東海

■問い合わせ：

「平安神宮 桜音夜（さくらおとよ）」事務局（京都新聞COM内）

075(241)6171

平日/午前10時～午後5時

チケットに関するお問い合わせはこちら

https://www.liveexsam.co.jp/contact/

※平安神宮社務所へのお問い合わせはご遠慮ください。

第一夜 4月1日(水)出演：東儀秀樹×東儀典親

東儀秀樹

1959年東京生まれ。宮内庁楽部在籍中は、宮中儀式や皇居において行われる雅楽演奏会などに出演するほか、海外公演にも参加し、日本の伝統文化の紹介と国際親善の役割の一翼を担ってきた。古典はもとより、ロック、ジャズ、オーケストラなど、ジャンルを超えたコラボレーションと、雅楽器の持ち味を生かした唯一無二の表現にて雅楽の新たな可能性を切り開き、日本の芸術文化に貢献したとして2024年度文化庁長官特別表彰を受賞。2026年デビュー30周年を迎え、秋以降全国各地でツアー公演を予定。

東儀典親

2006年東京生まれ。ギター、ピアノ、ベース、ドラム、笙、舞、作曲など多才な面を持つ。2019年9月仁和寺音舞台の初舞台から数々のステージに加えて、テレビ出演多数。自身のロックバンドではギターボーカル、作曲を担当。東儀秀樹アルバム「NEO TOGISM」にギタリストとして参加するほか、映像などでの親子共演も注目を集めている。

第二夜 4月2日(木)出演：Budo and more…

Budo

桐朋学園大学音楽学部ピアノ科を卒業後、単身カナダに渡りYouTubeチャンネル登録者数は13万人突破。2023年には浜離宮朝日ホール、紀尾井ホールを完売。2024年には遂にサントリーホールでの公演を完売し、全国ツアーも大成功に納める。独自の才能と表現力で新たな旋風を巻き起こしている。

第三夜 4月3日(金)出演：菊池亮太 and more…

菊池亮太

ピアニスト・作曲家・編曲家・YouTubeクリエイター。東京オリンピックWEB CM作曲や国内画外でのコンサート、メディア出演等幅広く活動。クラシックで培った技術を根底に持ちながら優れた即興編曲技術を合わせ持つ。自身のYouTubeチャンネル登録者数は83万人を超え、投稿動画の総再生回数は3億回突破。

第四夜 4月4日(土)出演：手嶌葵×ござ

手嶌葵

1987年福岡県生まれ。2006年、ジブリ映画『ゲド戦記』挿入歌「テルーの唄」でデビュー。以降、『コクリコ坂から』主題歌やドラマ主題歌「明日への手紙」「ただいま」などを担当。2023年には「森の小さなレストラン」がNHK『みんなのうた』に起用され、YouTube上の世界各国の料理関連動画で使用されるなど大きな広がりを見せる。2026年、デビュー20周年を迎える。

ござ

5～18歳までクラシックピアノを習い、大学からはジャズバンドで活動する傍ら、動画投稿を続ける。生配信ではあらゆるジャンルのリクエストに対応し、自在に即興アレンジを加えて演奏するなど高い技術力と表現力を持つ。月刊Pianoでの講座連載、テレビ番組へのオープニングテーマアレンジ提供など活躍の場を広げている。

最終夜 4月5日(日)出演：REAL TRAUM

REAL TRAUM

東京藝術大学を卒業した声楽家、高島健一郎（テノール）、 堺 裕馬（バリトン）、 杉浦奎介（テノール） 、鳥尾匠海（テノール）の4名からなる男性ヴォーカル・ユニット。クラシックを基礎としながらも、ポップスやフォークソング、聖歌や民謡まであらゆるジャンルの曲を自在に表現・昇華する、新世代のクロスオーバー・ヴォーカルグループ。2026年3月にはBunkamura オーチャードホールにてコンサートを開催予定。

■平安神宮について

●平安神宮ご創建由緒

ご創建：明治28年3月15日 皇紀2555年 西暦1895年平安神宮は平安遷都1100年を記念して、明治28年に遷都のおや神様である第50代桓武天皇をご祭神として創建されました。

当時、京都の衰退ぶりは目を覆うものがありました。幕末の戦乱で市街地は荒廃し、明治維新によって事実上首都が東京へ遷ったことは人々の心に大きな打撃を与えました。

その状況下で京都を救ったのは、京都復興への市民の「情熱」と全国の人々の京都に対する「思い入れ」でした。数々の復興事業を展開し、教育、文化、産業、生活などすべての面において新しい京都が模索され、同時に古き良き京都の維持継承に力が注がれたのです。

これらの熱意と一連の町おこし事業が見事に結実して、平安神宮が創建されました。

千年以上も栄え続けた雅やかな京都を後世に伝えるために、京都復興にかけた多くの人々の遺志を後世に伝えるために、四海平安の祈りを込めて創建されたのです。

その後、皇紀2600年にあたる昭和15年には、市民の懇意によって平安京有終の天皇、第121代孝明天皇のご神霊が合わせ祀られ、「日本文化のふるさと京都」のおや神様として広く崇敬を集めることとなりました。

●平安神宮神苑の概要

明治時代の代表的な日本庭園として広く内外に知られている平安神宮神苑は、ご社殿を取り囲むように東・中・西・南の四つの庭からなっています。

総面積33,000平方メートル （約10,000坪）の広大な池泉回遊式庭園で明治の有名な造園家7代目小川治兵衛らの手になるものです。平安京千年の造園技法の粋を結集した庭園として、昭和50年12月に国の名勝に指定されています。

春の紅しだれ桜、初夏の杜若・花菖蒲、秋の紅葉、冬の雪景色と四季折々に風光明媚な趣を見せるとともに、神々しい風景を織りなす神苑は、人の手で造り出されてから100年以上という時を経た今日、大いなる自然の営みに触れることができ、訪れる人の心を平安へといざなってくれます。

【平安神宮 公式サイト】

http://www.heianjingu.or.jp/

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

株式会社京都新聞COM「平安神宮 桜音夜（さくらおとよ）」事務局

TEL：075-241-6171（平日/午前10時～午後5時）

FAX：075-255-9763

MAIL：benishidare@mb.kyoto-np.co.jp