【初心者向け】旅行先で役に立つ!? 英語でコーヒーを注文してみよう!! 1/26（月）無料セミナー「Let’s Talk! はじめての英会話シリーズ Vol.5」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は1月26日（月）、英語初心者の方を対象に、無料のオンラインセミナー「Let’s Talk! はじめての英会話シリーズ Vol.5英語で注文してみよう！コーヒーショップ編(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170661/?rls)」を開催します。





Let’s Talk! はじめての英会話シリーズ Vol.5英語で注文してみよう！コーヒーショップ編

昨今、クリエイティブ業界においてもグローバル化は一層進み、制作の現場やプロジェクトで海外クリエイターと仕事をする機会が増えつつあります。C&R社では英語に触れる機会を増やせるよう、英語に関連するさまざまなセミナーシリーズを開催しています。本セミナーシリーズでは、ネイティブ講師との練習と日本語解説を基本とし、初心者の方でも分かりやすく進行します。講師を務めるのは、ランチタイム英会話でもおなじみのアメリカ出身Chris先生と英語コーチングの資格を持つ英語講師Omuro先生。５回目のテーマは「英語で注文ってどう言えばいいの？」。旅行先やちょっとしたカフェでスムーズに注文ができるように、今回はコーヒーショップで使う英語をやさしく、楽しく練習します。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。※ウェビナー形式で学びますので、顔出し・声出しでのワークはありません。＜こんなことを学びます＞・シンプルなドリンク注文のフレーズ“A coffee, please.” から始めてみよう！・よく使うリクエスト表現“Can I have…?” “Could you…?” の違いもわかる！・カスタマイズの注文方法「ミルク多め」「サイズ変更」など、細かい注文も英語で言えるように！・ていねい表現 vs すばやい注文の違い旅行・日常どちらでも使いやすい言い方を練習します。・フードの注文もチャレンジ！“I’ll have a muffin with that.” のように、飲み物＋食べ物の注文にも挑戦。・Eat in / Take out の聞き方・答え方日本と英語圏で問われ方が少し違うポイントも解説！＜おすすめポイント＞・コーヒーショップでそのまま使える表現が学べる・自然な注文フレーズをロールプレイで楽しく練習・丁寧な言い方・カジュアルな言い方の違いもわかる・英語が苦手でも参加しやすい、やさしいステップ構成・旅行での注文がもっとスムーズ＆自信に！

■日時

2026年1月26日（月）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

クリーク・アンド・リバー社 プロフェッショナルエデュケーションセンター

Chris Larimore氏

アーカンソー州ヘンドリックス大学、英文学学士号

ミシシッピ大学、ミシシッピ州、英文学修士号

グローバル言語企業に20年間勤務

企業向け、大学向け、子供向け、TOEICなどあらゆるクラスを担当。現在は、C&R社で日本人向けの英語教育、外国人向けの日本語教育を中心とした語学事業のマネジメントを担当。アメリカ出身、約30年前に来日し、東京の下町に在住、妻、息子、娘、そしてペットのカメ2匹と暮らす。アメフットボール、クラフトビール、日本の歴史、近所のお祭りが好き！

英語講師

Ayana Omuro氏

日本大学 英文学科卒

英語コーチングの資格を持ち、一人ひとりに合わせた実践的で効果的な指導に情熱を注いでいる。オーストラリアに5年間滞在し、ホスピタリティ業やケータリング業に従事。異文化理解を深める貴重な経験を積む。特にTOEIC指導に強い関心を持ち、英語を「わかりやすく」「楽しく」学べることを大切にしている。ちいかわとラーメンが大好き。



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170661/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170661/?rls)

※締切：2026年1月26日（月） 20：00



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「はじめての英会話シリーズ」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



