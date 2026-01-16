【声優コメントあり】次世代メディアミックスプロジェクト『極悪特区』、初のFAN MEETING開催決定！オフィシャル先行抽選受付を本日開始

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 奥野翔太、以下「Plott」）は、極悪メディアミックスプロジェクト『極悪特区』の初となるオフラインイベント「極悪特区 FAN MEETING Vol.01」を2026年4月5日(日)にシアターマーキュリー新宿にて開催することを決定し、本日1月16日(金)20:00よりオフィシャル先行抽選受付を開始いたします。

■ 『極悪特区』初のFAN MEETING開催

2025年9月に本格始動した『極悪特区』は、「極悪人」×「アイドルオーディション」をテーマに、YouTube、TikTok、音楽配信、イベントなど、多彩なメディアで展開する極悪メディアミックスプロジェクトです。夜舞木町（やぶきちょう）、通称「極悪特区」を舞台に、賞金100億円をかけたアイドルオーディションに挑む極悪人たちの物語が、多くのファンから支持を集めています。

今回、初回リリースから約1年を経て、ファンの皆様への感謝と作品の魅力をより深くお届けするため、初のオフラインイベントを開催することとなりました。

■ イベント概要

公演名：極悪特区 FAN MEETING Vol.01

開催日：2026年4月5日(日)

会場：シアターマーキュリー新宿

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-30-13 新宿マルイ本館8F

会場URL：https://theatre-mercury.com/



開場・開演時間：

・1部 OPEN 13:30 / START 14:30

・2部 OPEN 17:30 / START 18:30



出演：

林 勇（一 一心 役）

宮崎 雅也（梵 菊之輔 役）

木村 太飛（卍山下 エレキ 役）



チケット料金：

１.プレミアシート（前方席確約、グッズ特典付き）：10,000円（税込）

２.グッズ特典シート（グッズ特典付き）：7,500円（税込）

３.一般シート：6,500円（税込）

※全席指定／スマチケ



主催：株式会社Plott

制作：株式会社ウェーブマスター

公演に関するお問合せ：株式会社ウェーブマスター（info@wave-master.com）

公式サイト：https://gokuakutokku.jp/

■ オフィシャル先行抽選受付について

本日1月16日(金)20:00より、イープラスにてオフィシャル先行抽選受付を開始いたします。受付期間は2月8日(日)23:59までとなります。

【オフィシャル先行抽選】

受付URL：https://eplus.jp/gokuakutokku/(https://eplus.jp/gokuakutokku/)



受付期間：2026年1月16日(金)20:00～2月8日(日)23:59

申込枚数：1回のお申込みにつき2枚まで

プレイガイド：イープラス



券種：

１.プレミアシート（前方席確約、グッズ特典付き）：10,000円（税込）

２.グッズ特典シート（グッズ特典付き）：7,500円（税込）

３.一般シート：6,500円（税込）



一般販売について：

一般販売は2026年2月28日(土)10:00開始予定です。

詳細は極悪特区公式サイト・公式SNSにて順次お知らせいたします。

■アニメ追加キャスト発表！KENN、阿部 敦が参加決定

アイドルオーディション編の本格始動に合わせ、『極悪特区』の追加キャストとしてKENNさん（ミヤコ 役）、阿部 敦さん（ミナト 役）の参加が決定いたしました。

KENN（ミヤコ 役）

Q.1 極悪特区の見どころは？

極悪人を集めてアイドル更生オーディションを行い、優勝したら100億円と願いを叶える権利が与えられる。と、インパクト満載なのでストーリーが気になります。それから、YouTubeならではの会話のテンポ感も大事にされているとのこともあり、普段は受けないような新鮮なディレクションで導いていただきました。そういったところも含め楽しんでいただきたいです。

Q.2 初収録を終えてのご感想は？

良い集中で臨めてあっという間の時間でした。こだわって録ってくださいました。私の演じるミヤコは一癖も二癖もありそうなキャラクターで、スタッフさんから設定や今後の展開などお話を少し聞かせていただきましたが、すごいことになりそうです！

Q.3 ファンの皆様へ一言お願いします！

仮面のキャラはなかなか無い貴重な体験なのでワクワクしています。他にも気になるキャラクターが沢山！バデストアイドルプロジェクト。是非楽しんでいただけたらと思います！公式SNSで出されている情報も引き続きチェックお願いします！！

阿部 敦（ミナト 役）

Q.1 極悪特区の見どころは？

悪人が集められてアイドルオーディションを受ける裏で、何やら色々動いているような…目を離せない展開が続くところがいいですね！

Q.2 初収録を終えてのご感想は？

ミナトくんはいつもピリピリしていて神経質そうな感じと、拗らせた感(笑)を大事に演じました。これからの出番が楽しみです！

Q.3 ファンの皆様へ一言お願いします！

極悪特区の初収録、とても楽しかったです。ミナトくんの今後を楽しみにしていて下さい。

■ 極悪メディアミックスプロジェクト『極悪特区』とは

本作品は「極悪人」×「アイドルオーディション」をテーマに、2025年9月から本格始動したYouTube、TikTok、音楽配信、イベントなど、多彩なメディアで展開する極悪メディアミックスプロジェクトです。SNSフォロワー17万人超のイラストレーターREOがキャラクターデザインを担当し、個性豊かな7名のキャラクターを中心にストーリーが展開していきます。

＜ストーリー＞

東京都新宿区夜舞木町、

通称「極悪特区」と呼ばれるこの街で

極悪人たちを集めたアイドルオーディション更生プログラム

「THE BADDEST IDOL PROJECT」の開催が決定した。

優勝すれば、過去の罪は清算されアイドルとしてデビュー。

さらには賞金100億円と願いをかなえる権利が与えられる。

罪を超えて本当のアイドルになるのは-

運命を賭けたステージが始まる。

＜各種SNS＞

公式YouTube：https://www.youtube.com/@gokuaku_tokku

公式X：https://x.com/gokuakutokku

公式グッズショップ：https://suzuri.jp/Gokuaku_Tokku

公式HP：https://gokuakutokku.jp

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品や、webtoon（※）作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

※ webtoonは、NAVER WEBTOON Ltd.の登録商標です。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役 奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4ダヴィンチ小川町5F

公式HP： https://plott.tokyo/(https://plott.tokyo/)