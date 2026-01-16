『岩元先輩ノ推薦』TVアニメ化決定！ティザービジュアル、PV第一弾、キャスト＆スタッフ、アニメ化お祝いイラスト＆コメント解禁！

株式会社博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ

この度、「ウルトラジャンプ」にて好評連載中の椎橋 寛先生の人気漫画『岩元先輩ノ推薦』がTVアニメ化することが決定！あわせて、ティザービジュアル、PV第一弾、キャスト＆スタッフも解禁に加え、椎橋先生によるアニメ化お祝いイラストとコメントも公開。

『岩元先輩ノ推薦』アニメティザービジュアル

本作は、2020年3月30日に読み切りとして「少年ジャンプ＋」に掲載された後、2021年3月から「ウルトラジャンプ」にて連載をスタート。

物語の舞台は、1910年代の日本。 陸軍直属・栖鳳中学に通う岩元胡堂は、軍の訓令により全国各地で起こる超常現象を調査し、軍事利用可能な異能者を学園に推薦するという任を担っている。訪れた先で出会う数々の怪奇現象と、さまざまな背景を持つ能力者たち。彼らを救わんとする岩元と能力者たちの人間模様を描く浪漫奇譚。

■ティザービジュアルが解禁！

今回解禁となったティザービジュアルでは、彼岸花が咲き乱れ燃え散る中に1人佇む岩元胡堂。

彼の力強くまっすぐな眼差しと、儚くも艶麗な姿に心奪われること間違いないだろう。

■PV第一弾が解禁！

併せてPV第一弾・場面写真も解禁。

PVでは、「我ガ学園ハ軍事利用可能ナ超常現象ヲ収集・研究スル機関ナリ。必ズ、成果ヲ挙ゲタシ」とのナレーションと共に、雪山を歩く岩元胡堂。彼は、軍の訓令により全国各地へ調査に赴き、同志を探す。「俺が、先輩になってやる」と力強く語る岩元の前に訪れる数多の超常現象と、異能者。彼らの時代を解き明かす、浪漫奇譚が開幕する。是非、続報も期待してほしい！

■メインキャスト＆スタッフが解禁＆コメントが到着！

この度、メインキャスト3人も解禁。多くの「能力者」を学園に「推薦」しており、後輩たちから強く慕われている主人公・岩元胡堂を演じるのは、坂 泰斗。

明るく騒がしい人物だが、意外と頼りになる岩元の可愛い後輩の原町 海を榊原優希、学園の生徒ではあるが、不登校気味で岩元から気にかけられている後輩の天羽総一郎を伊東健人が演じる。

岩元胡堂 役：坂 泰斗

【岩元胡堂 役：坂 泰斗 コメント】

今回演じさせて頂きます「岩元胡堂」は、特殊な力を持った者たちが集う陸軍栖鳳中学校の三年生の学生です。

全国各地に存在する能力者達を保護する目的で見つけ出し、陸軍栖鳳中学校への推薦状を渡す事が彼の使命、そして物語の根幹になっていきます。

とても冷静で情に厚く多くの後輩達から慕われる岩元ですが、彼自身もまだ中学生。悩み、苦しみ、葛藤し、物語の中で大きく成長をしていきます。そんなとても「人間らしい」彼の一面にも注目して頂ければと思います。

多くの魅力的なキャラクター達が織りなす、華やかだけどどこか儚げな物語。是非お楽しみに！

原町 海 役：榊原優希

【原町 海 役：榊原優希 コメント】

皆様こんにちは。原町海くんを演じさせていただきます榊原優希です。

原作を読ませていただいた際、当時の空気を感じさせつつも美しい作画と、そして手記やレポートを読んでいるかのような雰囲気の語り口とが織り成す独特の世界観に、 強い魅力を感じました。

そんな唯一無二な世界を表現出来る機会をこうして与えていただけて、とてもとても光栄です。

素晴らしき作品ですので、ぜひぜひお楽しみに！

天羽総一郎 役：伊東健人

【天羽総一郎 役：伊東健人 コメント】

本作は絵や言葉の紡ぎ方など、作品を通しての質感がすさまじく、これ以上なく上質な漫画体験ができる作品だなと思います。

ストーリーも、時代背景は過去でありながらも現代を生きる我々に刺さるテーマ性であり、キャラクター達も一人一人がとても魅力的。一コマ一コマ細かいところまでつい読んでいってしまいます。

アニメ化に向けて能力者たちの能力の発現、花や炎の演出がどうなるのかが気になる方も多いのではないでしょうか？私も非常に楽しみにしています。沢山のスタッフの皆様の力できっと素晴らしいアニメーションになっていると思います。

そして、スタッフも解禁。監督を川瀬敏文、シリーズ構成を大知慶一郎、キャラクターデザインを中嶋敦子、音響監督を平光琢也、

音楽を出羽良彰と石塚 徹がつとめ、アニメーション制作はスタジオディーンとなっている。代表して監督の川瀬敏文、シリーズ構成の大知慶一郎、キャラクターデザインの中嶋敦子からコメントも到着！

【監督：川瀬敏文 コメント】

『岩元先輩ノ推薦』をアニメ化するにあたって一番苦労したのは、登場人物たち、それぞれの能力を映像としてどう表現するかということです。その能力ゆえに背負ってしまった運命は、儚くも悲しい物語。だからこそ美しく綺麗に表現したいと思いました。

中でも一番苦労したのは、主人公・岩元胡堂の『火葬の彼岸花』の表現。

その力が望まぬ運命を背負ってしまった登場人物たちをどう救っていくのか？

楽しんで見ていただけたら幸いです。

【シリーズ構成：大知慶一郎 コメント】

このたびは『岩元先輩ノ推薦』アニメ化、おめでとうございます。

魅力的な男性キャラが目白押しのこの作品、中でも岩元先輩は『男が惚れる男』として描くことを心がけました。

椎橋先生が紡ぎ出す、美麗でありながらもユーモア溢れ、時として残酷で、

それでも希望だけは失われない……そんな物語を是非お楽しみください！

【キャラクターデザイン：中嶋敦子 コメント】

『岩元先輩ノ推薦』の登場人物は、全て癖の強いキャラクターばかりで、特殊能力は個性的、しかも、イケメンばかり。

なかでも岩元先輩は、能力者に対して優しすぎる。そんな彼を慕う後輩達の活躍も、見どころです。

心に傷を負った、切なくも美しいキャラクター達の戦闘、あり。。切ない話もあり。

楽しんで見て頂ける作品になっていると思います。

よろしくお願いします。

■原作・椎橋 寛によるアニメ化お祝いイラストとコメントも到着！

アニメ化決定を記念して、原作の椎橋寛先生からお祝いイラストとコメントが到着！

『岩元先輩ノ推薦』原作・椎橋 寛によるアニメ化お祝いイラスト(C)椎橋寛／集英社

【原作・椎橋 寛 先生 コメント】

まずウルトラジャンプの読者の皆さんに感謝を。

5年もの間、支持をいただき本当にありがとうございます。

良かったらアニメも見てください！

そしてずっと応援してくれている皆さん…

過去作を含めPUSとかイベント事に足を運んでいただいたり…

一つ一つ、全部が今回のアニメ化に繋がったと思います。

このアニメが皆さんの喜びになれば嬉しいです！

■原作情報

「岩元先輩ノ推薦」最新13巻書影(C)椎橋寛／集英社

「岩元先輩ノ推薦」 最新13巻 2026年１月19日発売

ウルトラジャンプにて連載中

▼「岩元先輩ノ推薦」 原作特設サイト https://ultra.shueisha.co.jp/manga/manga-3495/

アニメ化決定を記念して椎橋先生の過去作品が期間限定割引！

アニメ化決定を記念して椎橋先生の過去作品がヤンジャン＋・ゼブラック・ブックウォーカーにて

各巻70円で期間限定割引CP！さらに『岩元先輩ノ推薦』3巻無料をはじめ、無料CPも同時展開！

ヤンジャン＋ https://ynjn.jp/titles/text?t=%E6%A4%8E%E6%A9%8B%E5%AF%9B

ゼブラック https://zebrack-comic.shueisha.co.jp/list?type=title_list&id=15926(https://zebrack-comic.shueisha.co.jp/list?type=title_list&id=15926)

2026年1月17日（土）0時 ～ 26日（月）23時59分 10日間開催！

対象作品：『ぬらりひょんの孫』含む椎橋寛の過去作全巻を割引

※『岩元先輩ノ推薦』は今回含まれておりません。

■作品基本情報

【タイトル】

岩元先輩ノ推薦

【スタッフ】

原作：椎橋 寛（集英社「ウルトラジャンプ」連載）

監督：川瀬敏文

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：中嶋敦子

音響監督：平光琢也

音楽：出羽良彰

石塚 徹

アニメーション制作：スタジオディーン

製作：「岩元先輩ノ推薦」製作委員会

【キャスト】

岩元胡堂：坂 泰斗

原町 海：榊原優希

天羽総一郎：伊東健人

公式HP： iwamoto-anime.com(https://iwamoto-anime.com/)

公式X：@nura_gumi(https://x.com/nura_gumi)



【イントロダクション】

1910年代…

大日本帝国陸軍により設立された学校―陸軍栖鳳中学-。

そこは軍事利用可能な力を手に入れるべく超常現象を収集・研究する特殊な機関だった。

栖鳳中学三年生の岩元胡堂は軍の訓令により全国各地へ調査に赴く。

だが彼が往く先々では常に特殊な力を持った人間、「能力者」がいて…！？

岩元を待ち受ける様々な怪奇と「能力者」たち。

彼らに学園への「推薦状」を差し出す岩元の真意とは…。

怪奇と超常現象、そして「能力者」の存在-。彼らの時代を解き明かす、浪漫奇譚開幕！

■記事内容・画像・ロゴに関する、(C)表示について

アニメ「岩元先輩ノ推薦」に関する記事、作品ロゴをご掲載の際には、下記の表示を同ぺージ内に必ずご記載ください。

(C)椎橋寛／集英社・「岩元先輩ノ推薦」製作委員会