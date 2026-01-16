3月28日(土)『劇場版 ご注文はうさぎですか？』Rabbit House Talk Party ＠ AJ2026 の開催が決定！ココア役・佐倉綾音、チノ役・水瀬いのりが登壇！
長編劇場版での制作を発表した『劇場版 ご注文はうさぎですか？』について、3月28日(土)- 3月29日(日)に開催される「AnimeJapan 2026」のREDステージにて、『劇場版 ご注文はうさぎですか？』Rabbit House Talk Party ＠ AJ2026が開催されることが決定しました。本件は株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）がプロモーションを担当しております。
『劇場版 ご注文はうさぎですか？』
3月28日(土)「AnimeJapan 2026」REDステージにてキャスト登壇のステージ開催が決定！
『劇場版 ご注文はうさぎですか？』の制作を記念して、3月28日(土)、29日(日)に開催される「AnimeJapan 2026」内、公式ステージである「REDステージ」にてキャスト登壇のステージ「『劇場版 ご注文はうさぎですか？』Rabbit House Talk Party ＠ AJ2026」の開催が決定しました。
本ステージではココア役・佐倉綾音、チノ役・水瀬いのりの登壇が決定！ステージの詳細を含む情報は公式サイト・公式SNSでも発信していきますので、続報をお待ちください！
ステージタイトル
『劇場版 ご注文はうさぎですか？』Rabbit House Talk Party ＠ AJ2026
開催日時
3月28日（土）9：35～10：10（予定）
場所
東京ビッグサイト 南展示棟2ホール（〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1）
ステージ
東京ビッグサイト 南展示棟2ホール内 RED ステージ
出演者
佐倉綾音（ココア役）
水瀬いのり（チノ役）
ほか
チケット情報
以下リンク先よりご確認ください。
https://anime-japan.jp/tickets/#section03
AnimeJapan2026公式サイト（https://anime-japan.jp/）
AnimeJapan2026公式X：@animejapan_aj（https://x.com/animejapan_aj）
作品基本情報
『劇場版 ご注文はうさぎですか？』
STAFF
原作：Koi（芳文社「まんがタイムきららMAX」連載）
総監督：橋本裕之
監督・脚本：天衝
副監督：名和宗則
キャラクターデザイン：矢野 茜
アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ
CAST
ココア：佐倉綾音
チノ：水瀬いのり
リゼ：種田梨沙
千夜：佐藤聡美
シャロ：内田真礼
マヤ：徳井青空
メグ：村川梨衣
公式サイト・公式SNS
劇場版情報ページ：https://gochiusa.com/themovie/
公式X：@usagi_anime（https://x.com/usagi_anime）
YouTube：@gochiusa_official（https://www.youtube.com/@gochiusa_official）
▼推奨ハッシュタグ
「#gochiusa」、「#ごちうさ」
原作情報
原作コミックス1～13巻好評発売中！
▼原作コミックス試し読み
https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo1NjI3OTV9&detailFlg=1&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo1NjI3OTV9&detailFlg=1&pNo=1)
▼原作コミックス発売情報
https://houbunsha.co.jp/comics/detail.php?p=%A4%B4%C3%ED%CA%B8%A4%CF%A4%A6%A4%B5%A4%AE%A4%C7%A4%B9%A4%AB%A1%A9
(C) Koi・HOUBUNSHA/Gochiusa the Movie Partners