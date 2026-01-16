3月28日(土)『劇場版 ご注文はうさぎですか？』Rabbit House Talk Party ＠ AJ2026 の開催が決定！ココア役・佐倉綾音、チノ役・水瀬いのりが登壇！

写真拡大 (全2枚)

株式会社ブシロード

長編劇場版での制作を発表した『劇場版 ご注文はうさぎですか？』について、3月28日(土)- 3月29日(日)に開催される「AnimeJapan 2026」のREDステージにて、『劇場版 ご注文はうさぎですか？』Rabbit House Talk Party ＠ AJ2026が開催されることが決定しました。本件は株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介）がプロモーションを担当しております。




『劇場版 ご注文はうさぎですか？』


3月28日(土)「AnimeJapan 2026」REDステージにてキャスト登壇のステージ開催が決定！



『劇場版 ご注文はうさぎですか？』の制作を記念して、3月28日(土)、29日(日)に開催される「AnimeJapan 2026」内、公式ステージである「REDステージ」にてキャスト登壇のステージ「『劇場版 ご注文はうさぎですか？』Rabbit House Talk Party ＠ AJ2026」の開催が決定しました。


本ステージではココア役・佐倉綾音、チノ役・水瀬いのりの登壇が決定！ステージの詳細を含む情報は公式サイト・公式SNSでも発信していきますので、続報をお待ちください！




ステージタイトル


『劇場版 ご注文はうさぎですか？』Rabbit House Talk Party ＠ AJ2026



開催日時


3月28日（土）9：35～10：10（予定）



場所


東京ビッグサイト 南展示棟2ホール（〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1）



ステージ


東京ビッグサイト 南展示棟2ホール内 RED ステージ



出演者


佐倉綾音（ココア役）


水瀬いのり（チノ役）


ほか



チケット情報


以下リンク先よりご確認ください。


https://anime-japan.jp/tickets/#section03



AnimeJapan2026公式サイト（https://anime-japan.jp/）


AnimeJapan2026公式X：@animejapan_aj（https://x.com/animejapan_aj）




作品基本情報




『劇場版 ご注文はうさぎですか？』



STAFF


原作：Koi（芳文社「まんがタイムきららMAX」連載）


総監督：橋本裕之


監督・脚本：天衝


副監督：名和宗則


キャラクターデザイン：矢野 茜


アニメーション制作：バイブリーアニメーションスタジオ



CAST


ココア：佐倉綾音


チノ：水瀬いのり


リゼ：種田梨沙


千夜：佐藤聡美


シャロ：内田真礼


マヤ：徳井青空


メグ：村川梨衣



公式サイト・公式SNS


劇場版情報ページ：https://gochiusa.com/themovie/


公式X：@usagi_anime（https://x.com/usagi_anime）


YouTube：@gochiusa_official（https://www.youtube.com/@gochiusa_official）



▼推奨ハッシュタグ


「#gochiusa」、「#ごちうさ」



原作情報


原作コミックス1～13巻好評発売中！



▼原作コミックス試し読み


https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo1NjI3OTV9&detailFlg=1&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo1NjI3OTV9&detailFlg=1&pNo=1)



▼原作コミックス発売情報


https://houbunsha.co.jp/comics/detail.php?p=%A4%B4%C3%ED%CA%B8%A4%CF%A4%A6%A4%B5%A4%AE%A4%C7%A4%B9%A4%AB%A1%A9



────────────────────────────────────────


※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。


(C) Koi・HOUBUNSHA/Gochiusa the Movie Partners