MSI、「MPGで決まり！MSI MPGシリーズレビューキャンペーン」を開催！対象製品を2点以上購入 & レビュー投稿で、最大12,000円分の「えらべるPay(R)」をプレゼント！

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2026年1月16日(金)から2026年3月31日(火)までの間、対象のMSI MPGシリーズ製品を2点以上購入後、正規販売店ECサイトもしくは価格.com等にレビューを投稿していただいたお客様全員に、最大12,000円分の「えらべるPay(R)」をプレゼントする「MPGで決まり！MSI MPGシリーズレビューキャンペーン」を開催いたします。

【キャンペーン概要】

MSI MPGシリーズの対象製品（マザーボード、電源ユニット、PCケース）のうち、異なるカテゴリーから2点以上をご購入いただき、正規販売店ECサイトもしくは価格.com等にレビューを投稿していただいたお客様全員に、最大12,000円分の「えらべるPay(R)」をプレゼントいたします。

2点購入：6,000円分の「えらべるPay(R)」

3点購入：12,000円分の「えらべるPay(R)」

※ご購入いただいた製品ごとに、レビューの投稿が必要となりますのでご注意ください。

【例】

マザーボード、PCケース、電源をそれぞれご購入された場合、

キャンペーン条件を満たすためには、3件分のレビューを投稿していただく必要があります。

※特典の在庫が無くなり次第、本キャンペーンは終了とさせていただきます。

【応募制限】

・ご応募は 1アカウントにつき1回までとなります。

・同一カテゴリーの製品（例：マザーボード2枚など）を複数登録することはできません。

・1世帯（同一住所）からの応募は合計2回までとさせていただきます。

※ご家族で別々に応募される場合でも、合計2回分までとなります。

【応募期間】

キャンペーン期間※ ：2026年1月16日(金)～2026年3月31日(火)

レビュー対象期間 ：2026年1月1日(木)～2026年3月31日(火)

キャンペーンURL： https://msi.gm/MPG_Review-campaign

※2026年1月1日(木)から2026年3月31日(火)までの間に、対象機種のレビュー投稿した全てのお客様が対象です。キャンペーン期間外にレビューしたご応募は、キャンペーン対象外となりますので予めご了承ください。

【応募方法】

１．購入サイトにて製品のレビューを投稿する。 ※指定サイトの詳細はキャンペーンURLにてご確認ください。

２．MSIメンバーセンターにログイン、またはアカウントを作成する。

３．応募ページにて購入製品の情報を入力し、購入証明をアップロードする。

４．投稿したレビューのURLとスクリーンショットを追加する。

５．審査終了後、「えらべるPay(R)」引き換えコードをメールにて送付いたします。

MSIメンバーセンター：https://register.msi.com/home/login

※応募の際は、メールアドレスが正しく入力されているか、必ずご確認ください。入力の不備により、メールが届かない場合でも、MSIは一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※応募時にレビューページのURLを貼り付ける際は、必ずログアウトした状態で確認できるURLをご使用ください。ログイン後の管理画面などのURLでは、弊社では内容の確認ができず、キャンペーン対象外となる場合がございます。

【賞品】

・「えらべるPay(R)」

【注意事項】

※本キャンペーンは【エムエスアイコンピューター株式会社】の運営です。本キャンペーンに関するお問い合わせは Amazon では承っておりません。

ご不明点等ございましたら、下記「MSIサポートセンター」までお問い合わせください。

MSIサポートセンター：https://jp.msi.com/support/mb

※Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。「えらべるPay(R)」のロゴは

登録商標です。PayPayポイントは出金、譲渡不可です。PayPay／PayPayカード公式ストアでもご利用可能です。

※ 「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)️」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

※「nanaco（ナナコ）」と「nanacoギフト」は株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。

※「nanacoギフト」は、株式会社セブン・カードサービスとの発行許諾契約により、株式会社NTTカードソリューションが発行する電子マネーギフトサービスです。

※本【キャンペーン・プログラム 等】についてのお問い合わせは株式会社セブン・カードサービスではお受けしておりません。【エムエスアイコンピュータージャパンサポートセンター】までお願いいたします。

【キャンペーン対象製品一覧】

■ マザーボード

■ PCケース

※販売店によって取扱製品が異なる場合がございます。在庫状況については各販売店までご確認ください。また、アウトレット品や中古品(リファービッシュ品）、並行輸入品、展示品、POWERED BY MSI BTO PCなど、一部キャンペーン対象外となる製品がございますので、あらかじめご了承ください。

