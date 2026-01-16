イタリアのメローニ首相と漫画家・原哲夫が面会

株式会社コアミックス

来日中のイタリア首相ジョルジャ・メローニ氏と、コアミックス取締役で漫画家の原哲夫が、1月16日、東京都内で面会しました。

きっかけは、メローニ氏が原のファンであること。1980年代にイタリアで『北斗の拳』が出版されて以来、原は同国で高い人気を誇ります。それにより、昨秋、イタリア・トスカーナ地方の中世都市ルッカで行われた、世界最大級のポップカルチャーの祭典「Lucca Comics & Games」（ルッカ・コミックス＆ゲームズ）に、原はメインゲストとして招聘されました。また、招聘を機に原は、フィレンツェのウフィツィ美術館から日本人漫画家としてはじめて自画像を依頼され、収蔵される栄誉にも浴しました。

「先生のアートはすばらしいです」とメローニ氏。「メローニ首相は絵になりますね」と応える原。メローニ氏が誕生日だったこともあり、メッセージ付きジークレー版画をプレゼントし、握手を交わしました。

「Lucca Comics & Games」での原の様子はこちら

https://www.coamix.co.jp/topics/haratetsuo_251203