『鳴潮』より、「共鳴者の一瞬テーマ ザンニー ちびキャラフィギュア まったりタイムVer.」が登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KURO GAMES」より、『鳴潮 共鳴者の一瞬テーマ ザンニー ちびキャラフィギュア まったりタイムVer.』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
製品ページはこちら：
●鳴潮 共鳴者の一瞬テーマ ザンニー ちびキャラフィギュア まったりタイムVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196567&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■鳴潮 共鳴者の一瞬テーマ ザンニー ちびキャラフィギュア まったりタイムVer.
【製品情報】
□参考価格：7,920円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：KURO GAMES
【サイズ】全高：約80mm(台座含む)
【その他】PVC、ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・台座
≪特典≫
・缶バッジ
※スタンド付属しません
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●鳴潮 共鳴者の一瞬テーマ ザンニー ちびキャラフィギュア まったりタイムVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196567&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)