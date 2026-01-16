『鳴潮』より、「共鳴者の一瞬テーマ ザンニー ちびキャラフィギュア まったりタイムVer.」が登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KURO GAMES」より、『鳴潮 共鳴者の一瞬テーマ ザンニー ちびキャラフィギュア まったりタイムVer.』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。

製品ページはこちら：

●鳴潮 共鳴者の一瞬テーマ ザンニー ちびキャラフィギュア まったりタイムVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196567&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■鳴潮 共鳴者の一瞬テーマ ザンニー ちびキャラフィギュア まったりタイムVer.

【製品情報】

□参考価格：7,920円(税込)

□発売日：2026年7月予定

□ブランド：KURO GAMES

【サイズ】全高：約80mm(台座含む)

【その他】PVC、ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

≪特典≫

・缶バッジ

※スタンド付属しません



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●鳴潮 共鳴者の一瞬テーマ ザンニー ちびキャラフィギュア まったりタイムVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196567&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)