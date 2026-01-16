『鳴潮』より、「共鳴者の一瞬テーマ ザンニー ちびキャラフィギュア まったりタイムVer.」が登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KURO GAMES」より、『鳴潮 共鳴者の一瞬テーマ ザンニー ちびキャラフィギュア まったりタイムVer.』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



製品ページはこちら：


●鳴潮 共鳴者の一瞬テーマ ザンニー ちびキャラフィギュア まったりタイムVer.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196567&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■鳴潮 共鳴者の一瞬テーマ ザンニー ちびキャラフィギュア まったりタイムVer.




【製品情報】


□参考価格：7,920円(税込)


□発売日：2026年7月予定


□ブランド：KURO GAMES


【サイズ】全高：約80mm(台座含む)


【その他】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・台座


≪特典≫


・缶バッジ


※スタンド付属しません



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
















※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.



