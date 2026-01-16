『勝利の女神：NIKKE』より、「エレグ：ブーム・アンド・ショック」フィギュアが豪華版と通常版で登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Hobby sakura」より、『勝利の女神：NIKKE エレグ：ブーム・アンド・ショック 1/7スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●勝利の女神：NIKKE エレグ：ブーム・アンド・ショック 1/7スケール 完成品フィギュア


【豪華版】


・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196165&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196046&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


【通常版】


・あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196166&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・特典なし(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196047&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■勝利の女神：NIKKE エレグ：ブーム・アンド・ショック 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：


・豪華版　28,600円(税込)


・通常版　26,400円(税込)


□発売日：2026年11月予定


□ブランド：Hobby sakura


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約280mm(台座含む)


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座


≪豪華版特典≫


・原画タペストリー


≪あみあみ限定特典≫


・A2クリアポスター



原型師：LESLyzerosix



※画像は豪華版のものになります。



≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター
































人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「勝利の女神：NIKKE エレグ：ブーム・アンド・ショック」が1/7スケールフィギュアで登場です。


豪華版には原画タペストリーが付属します！



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)SHIFT UP Corp.



【店舗情報】


