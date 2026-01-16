【いわきFC】神村学園高等部 荒木仁翔 選手、2026シーズンより加入内定のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたびいわきFCは、神村学園高等部の荒木仁翔 選手が、2026シーズンより加入することが内定いたしましたので、お知らせします。

なお、契約期間は2029年6月30日までとなり、明日1月17日（土）からチームに合流する予定です。

【荒木 仁翔（Masato ARAKI）】

|ポジション

MF

|背番号

16

|生年月日

2007年8月2日（18歳）

|身長 / 体重

170cm / 68kg

|出身

宮崎県

|経歴

太陽延岡SC → ソレッソ熊本 → 神村学園高等部（2026年3月卒業見込み）

|選手コメント

「このたび、いわきFCに加入することになりました、荒木仁翔です。

幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、いわきFCでスタートできることを大変嬉しく思います。

このクラブの掲げるビジョンと熱い想いに強く惹かれました。人として応援される人を目指し、期待に応えられるプロサッカー選手になります。

いわきFCのファン・サポーターの皆さん、よろしくお願いします」