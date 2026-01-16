【いわきFC】神村学園高等部 荒木仁翔 選手、2026シーズンより加入内定のお知らせ
このたびいわきFCは、神村学園高等部の荒木仁翔 選手が、2026シーズンより加入することが内定いたしましたので、お知らせします。
なお、契約期間は2029年6月30日までとなり、明日1月17日（土）からチームに合流する予定です。
【荒木 仁翔（Masato ARAKI）】
|ポジション
MF
|背番号
16
|生年月日
2007年8月2日（18歳）
|身長 / 体重
170cm / 68kg
|出身
宮崎県
|経歴
太陽延岡SC → ソレッソ熊本 → 神村学園高等部（2026年3月卒業見込み）
|選手コメント
「このたび、いわきFCに加入することになりました、荒木仁翔です。
幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、いわきFCでスタートできることを大変嬉しく思います。
このクラブの掲げるビジョンと熱い想いに強く惹かれました。人として応援される人を目指し、期待に応えられるプロサッカー選手になります。
いわきFCのファン・サポーターの皆さん、よろしくお願いします」