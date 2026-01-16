プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」STREET FIGHTER部門『STREET FIGHTER FAN MEETING Powered by Geekly』を開催！

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社（本社：東京都港区 代表：西原 大輔）が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は、STREET FIGHTER部門による『STREET FIGHTER FAN MEETING Powered by Geekly』を開催することをお知らせいたします。

本イベントは、『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025』を応援してくださったファンの皆様へ、感謝の気持ちを込めて開催するファンミーティングです。 ZETA DIVISIONの選手たちと共に、特別なひとときをお楽しみください。

イベント詳細や注意事項は以下に記載しております。内容をご確認の上、ご応募ください。

皆様のご参加を「ZETA DIVISION」スタッフ・選手一同お待ちしております。

■ イベント概要

▼開催日程

2月11日(水・祝)

9:30 弟子体験受付開始（VIPチケットの方のみ入場可能）

10:00~11:30 SFL選手との弟子体験

12:30 一般開場

13:30 開演

15:30 終演、グリーティング

18:00 閉場

※開場時間より前に入場することはできかねます。

※終演時間は変わる可能性がございます。

▼出演者

ももち, ひぐち, ひかる, ヤマグチ, チョコブランカ, アール(MC)

▼チケット情報

VIPチケット（抽選販売）：15,000円

SFL選手との弟子体験

VIP席

両グループグリーティング

Sチケット（抽選販売）：8,000円

S席

1グループグリーティング

一般チケット（先着販売）：6,000円

一般席

1グループグリーティング

▼【弟子体験について】VIPチケット購入者のみ

憧れの選手と一緒にSTREET FIGHTER6を楽しもう！

対戦するもよし！好きな技を見せてもらうもよし！

何をするかはあなた次第です！

※チケット購入時に選手をお選びください。

※持ち時間は1人5分となります。

※サイン、写真撮影は禁止です。

※コントローラーはご自身で準備をお願いいたします。持っていない方はこちらから貸し出しいたします。

※弟子体験時間は10:00~11:30を予定しております。

この時間に遅れた場合は体験に参加できませんので予めご了承ください。

▼【グリーティングについて】

本イベントのグリーティングは2グループに分かれて行います。

グループ1：ももち, チョコブランカ

グループ2：ひぐち, ひかる, ヤマグチ

チケット購入の際に、グリーティング希望グループをお選びください。

（VIPチケット購入者は両グループとグリーティングできます）

※持ち時間は1人1分となります。

※選手と1対1でのグリーティングとなります。

※サイン、写真撮影が可能です。

※サインを記入するものはご自身でご準備いただくようお願いいたします。

▼開催場所

WITH HARAJUKU HALL

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14-30 WITH HARAJUKU 3F

▼チケット応募

応募結果は「noreply@livepocket.jp」から送られるため、こちらのメールアドレスからのメールを受信できるように設定をお願いします。

▼注意事項- 全席座席指定となります。受付にて無作為に選定した座席番号をご案内いたしますので、指定の席にご着席いただくようお願いいたします。- 出演者へのファンレター・プレゼントは入場時受付にてスタッフにお渡しください。ファンレター・プレゼントについてのガイドラインはこちら(https://zetadivision.com/fanletter)をご確認ください。- イベント開演中の録画(通話でのカメラ撮影も含む)・録音などは禁止となります。写真撮影のみ可能です。- 会場の様子をカメラマンが撮影するためご来場いただく皆様のお顔がSNSなどに映る可能性がございますので、あらかじめご了承いただける方のみご応募ください。- 個人情報の取り扱いについてはこちら(https://zetadivision.com/privacy_policy)をご確認ください。▼安全なイベント開催のために

本イベントの安全な運営に支障をきたす、もしくは他のお客様のご迷惑になると主催者が判断した場合、ご退場もしくはご入場をお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。

▼お問い合わせ

イベントに関するお問い合わせは以下のアドレスまでお願いします。

event@zetadivision.com

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web：https://zetadivision.com

X：https://x.com/zetadivision

Instagram：https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube：https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION

TikTok：https://www.tiktok.com/@zetadivision