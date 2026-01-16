新TVCMに出演するIMP.が「“I’MPerfect.”だと思う瞬間」とは？ ここでしか話せない撮影時のエピソードなど、メンバーの個性あふれるトークを展開

株式会社HARIAS

株式会社HARIAS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田みどり）は、 HARIASを代表するアイテムである「HARIAS（ハリアス）薬用クッションファンデーション」の新TVCM「ケアするファンデで、I’MPerfect.」篇の公開に伴い、1月14日（水）に、CMキャラクターのIMP.にご登壇いただき、「HARIAS薬用クッションファンデーション 新CM発表会」を開催いたしました。

HARIASは製薬会社と共同開発した、妥協のない研究とたしかなエビデンスに基づいた“肌が応えてくれる”アイテムをご提案する国産コスメブランドです。日々鍛錬を重ねながらより高みを目指して活動するIMP.は、「今日よりもっと美しく、キレイのその先へ」をブランドメッセージに掲げる HARIASの想いを鮮やかに体現していることから、本プロモーション施策の実施に至りました。

発表会では、HARIASのCMキャラクターを務めるIMP.のメンバー全員が登壇し、新TVCM「ケアするファンデで、I’MPerfect.」篇のお披露目が行われました。昨年に続いてのCM出演となったIMP.は、新CMの仕上がりに自信をのぞかせ、HARIASの世界観を届けるCMキャラクターとしての熱い想いを語りました。特に今回のCMの見どころの一つとなっている、楽曲「CARAMEL」に乗せて披露した自信と輝きを纏ったダンスシーンについて、IMP.としてのこだわりを詳しくお話しいただきました。

また、トークセッションのパートでは、新CMのコンセプト「I’MPerfect.」にちなんだ「それぞれがI’MPerfect.だと感じる瞬間は？」というテーマに加え、「ここでしか言えないCM撮影エピソード」や「ライブや舞台でのメイクのこだわり」をテーマにトークが繰り広げられ、メンバーそれぞれの個性あふれる回答が紹介されました。特に、基さんが「I’MPerfect.」だと感じる“素の自分が出る瞬間”を先輩の北山宏光さんから「基ってる」と表現されているというエピソードが披露されると、メンバーからも大きな笑いが起こり、会場全体が温かい空気に包まれました。

最後に佐藤さんより「引き続きHARIASのCMに関わることができ、大変光栄に感じています。このCMを通して、HARIASの商品に興味を持っていただけたら嬉しいです。」とメッセージをいただき、新CM発表会は幕を閉じました。

完成した新CMを見た感想は？仕上がりにメンバーも大満足

今回の新CMは、使い続けるほどに美肌を育むHARIAS薬用クッションファンデーションを想起させるコンセプトである「I’MPerfect.」を、HARIASの世界観を感じさせる演出とともにお届けしております。今回は東京を背負うような代表的な場所での撮影やCMソング「CARAMEL」に合わせたダンスパートなど、IMP.の完璧さを感じさせる画も多く、クールな仕上がりとなっております。

佐藤さんは、「HARIASのCM内で初めてダンスに挑戦し、HARIASのイメージにぴったりなスタイリッシュな仕上がりになっていて、完成したCMを見た時は感動しました。」と完成した映像への率直な想いを明かしました。鈴木さんは、「スタジオを飛び出して東京のビルの風景をバックに撮影したり、ダンスシーンもあり、本当にPerfectな仕上がりになっていると思います。」と撮影を振り返りながら完成したCMへの手応えを語りました。さらに、松井さんは「自分たちの楽曲でダンスをしたものがCMになるということに、ずっと憧れていたスターっぽさを感じており、もう一皮むけたIMP.を見せることができたと思います。」と自信をのぞかせました。

新CMのコンセプトにちなんだトークを展開！それぞれがI’MPerfect.だと感じる瞬間は？

発表会ではメンバーの皆さんにご自身が「I’MPerfect.」だと感じる瞬間を聞いてみました。

佐藤さんは、「自分の立てたスケジュールどおりにこなして、時間どおりに家に帰り、ドアをガチャっと開けた瞬間に“I’MPerfect.”と言います！」と意外な一面を披露。横原さんは「起きた瞬間に、自分なら何でもできるぞと“ I’MPerfect.”と言い聞かせています」と語りつつも、松井さんからは「実際は出発ギリギリまで起きず、『無理だ』と言っている」とタレコミが入り、会場を和ませました。さらに、基さんが「MCという立場でつい考えすぎてしまうことがありますが、ふと皆さんの顔を見た瞬間に、考えていたことを全て忘れて素の自分が出る瞬間があり、そういう瞬間が一番自分らしく、“I’MPerfect.” なのかなと思います。」と語り、周囲からそうした状態を「基ってる」と評されるエピソードも披露されるとメンバーから笑いが起こるなど、終始和やかな雰囲気で進み、メンバー同士の仲の良さがうかがえました。

ここでしか話せないCM撮影時のエピソードは？〇〇さんの普段は見せない意外な一面が明らかに

続いて撮影時のここでしか話せないエピソードを伺いました。

影山さんは、「ビルの屋上での撮影では、冬の時期の撮影だったので寒さと逆光でビジュアルを保つのに本当に必死でした。」と振り返り、知られざる撮影時の苦労を明かしました。また、横原さんも、「普段暗い部屋にいるので、目を開くことが大変でした。」とコメントし、おちゃめな一面をのぞかせました。続けて、基さんは「屋上でのスローカットシーンでは、歩くと少し軋む感覚があって、心臓がバクバクしながらクールな表情で撮影に臨んだものの、実際にはかなり遠い位置から撮影されていました。」とエピソードを披露。さらに鈴木さんは「CARAMELという楽曲にのせて、顔まわりを触るような振付が印象的で、どの角度から撮影しても見ごたえのある、まるでミュージックビデオのような仕上がりとなりました。」と、昨年よりもさらにレベルアップした新CMの仕上がりについて語っていただきました。

松井さんはキープ力に人一倍のこだわりが！？ライブや舞台でのメイクへのこだわりを紹介

トークテーマの3つ目では、「ライブや舞台でのメイクへのこだわり」を伺いました。

松井さんは、実際に日頃HARIASの商品を使っていることを明かし、舞台やライブでのエピソードも交えながら、「IMP.のライブや舞台では熱量を出すハードな演目も多いですが、汗にも負けないようなキープ力は特に意識しています。HARIASのキープミストも愛用しており、崩れないメイクを心掛けています。」と商品の魅力についてもご紹介いただきました。椿さんは、「乾燥する冬の季節でもライブでメイクをする機会が非常に多いので、その中でも肌への思いやりを大切にしていて、HARIASの商品のようにメイクをしながらお肌のケアもできるようなアイテムには特にこだわっています。」と肌ケアへのこだわり、そしてプロフェッショナルとしての意識の高さを見せました。

主催代表挨拶と製品に関するご紹介

株式会社HARIAS 代表取締役 池田 みどり

発表会の冒頭では、HARIASの代表である池田よりご挨拶させていただき、ブランド紹介、取り組みの展望や新TVCMのコンセプトを発表しました。池田は「HARIASは薬用クッションファンデーションの誕生とともに生まれました。2022年のコロナ禍、生活様式が大きく変わり、マスク着用による肌悩み等のお声を多くお聞きするようになった社会の中、『毎日のメイク時間を“明るく”、そして“自分を慈しむケアのひととき”に変えたい』そんな願いから生まれた製品です。」と誕生秘話を紹介。またIMP.とのこれまでの取り組みについて「2025年2月より、IMP.様をCMキャラクターに起用し、多角的なプロモーションを展開。TVCMの放映をはじめ、渋谷での交通広告・屋外広告ジャックやSNSキャンペーン、ポップアップストアの展開など、IMP.の皆様と多岐にわたる取り組みを実施いたしました。」と振り返りました。

今回の新TVCMとともに発表したコンセプト「I’MPerfect.」については、「ケアするファンデといっしょだから、完璧と感じられる瞬間が多くなる、あしたの自分の可能性も信じられる、そんなメッセージを込めております。」とご説明。今回のCMで、オフの表情から自信と輝きを纏ったまさに“Perfect”な本番であるオンのダンスシーンへと移り変わっていく様子を「メイクで、今日も、明日も、一瞬も、一生も、輝きを放っていただけたらと願っております。HARIASはこれからも、お客様のより“Perfect”な美肌を叶えられるようなより良い製品をお届けしてまいります。」と語りました。

株式会社HARIAS PR 深美 知沙

続いてHARIASのPR担当 深美が登壇し、HARIASを代表するアイテムである「HARIAS薬用クッションファンデーション」についてご紹介しました。W有効成分としてナイアシンアミドとグリチルリチン酸ジカリウムを採用した医薬部外品で、2025年には累計販売数100万個※1を突破し、ベストコスメ3冠に輝いた本商品について、「肌を土台からケアする成分設計や、スキンケア発想の処方、自然で美しい仕上がりが続く設計の3点を大切に開発してきました。」とHARIASの妥協のないものづくりを紹介しました。また、CMクリエイティブでも使用されている「ケアするファンデ」という表現にも触れ、「肌悩みにマルチにアプローチするトリプルビタミンC※2をはじめとした有効成分と好相性な成分だけを厳選しており、“メイクの間もスキンケア”ができることをCMでも表現いただきました。」と商品の肌へのやさしさについてもご案内いたしました。

※1：レフィルを含む累計販売個数

※2：テトラ２-へキシルデカン酸アスコルビル、Ｌ-アスコルビン酸２-グルコシド、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸

HARIAS薬用クッションファンデーション 概要

商品名 ：HARIAS薬用クッションファンデーション（医薬部外品）

価格 ：3,520円（税込）

内容量 ：15g（約1か月分）

カラー展開 ：4色(ベージュ、オークル、ニュートラル、アンバー)

販売チャネル ：公式オンラインストア（https://harias.jp/）

各ECモール(楽天市場(https://item.rakuten.co.jp/formalklein/fk754/)、Amazon(https://www.amazon.co.jp/harias)、Qoo10(https://www.qoo10.jp/shop/harias)、Yahoo!ショッピング(https://store.shopping.yahoo.co.jp/formalklein)、TikTok shop)

ショップリスト（https://harias.jp/Page/shoplist.aspx）

公式Instagram ：https://www.instagram.com/harias_official/

＜HARIAS薬用クッションファンデーション特徴＞

魅力１.W有効成分配合の「薬用」クッションファンデーション

シワ改善、肌荒れ防止、美白※1 効果も期待できるWの有効成分・ナイアシンアミドとグリチルリチン酸ジカリウムを採用。メイクタイムをスキンケアタイムに変え、肌コンディションを上向きに導く処方が完成しました。

有効成分1 ナイアシンアミド

シワ改善とともに、シミやそばかすも防ぎます。

有効成分2 グリチルリチン酸ジカリウム

優れた抗炎症作用によりニキビや肌荒れを防ぎ、ゆらいだ肌も穏やかに整えます。

魅力２.まるで高機能スキンケア 有効成分との相性を追求した独自処方

肌を土台からケアするスキンケア発想で、独自成分・高濃度フラバンジェノール(R)※２、トリプルビタミンC※3、アルテロモナス発酵エキスなどエイジングケア※4成分を贅沢に配合。100回以上の試作を重ね、95％が美容液成分という、まるでスキンケアコスメのようなオリジナルフォーミュラを完成させました。続けるほどにハリ感のある美肌を育みます。

魅力３.上質なツヤ肌が長続き ロングラスティング処方

スキンケア効果だけではなく、ナチュラルで美しいツヤ感も特長。光を操り、厚塗り感がないのに気になる色ムラや毛穴など肌悩みは自然にカバーして、明るく毛穴レスな肌印象へと導きます。さらにマスクにもつきにくいロングラスティング処方で、美しい仕上がりを24時間キープ※5します。

※1：メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐこと

※2：高濃度フラバンジェノール(R)とは、従来のフラバンジェノール(R)より特長物質を多く含むフランスカイガンショウ樹皮エキス(保湿成分)のこと。「フラバンジェノール(R)」は、株式会社東洋新薬の登録商標です。

※3：テトラ２-へキシルデカン酸アスコルビル、Ｌ-アスコルビン酸２-グルコシド、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸

※4：年齢に応じたお手入れ

※5：HARIAS薬用クッションファンデーションの塗布有無で1時間、3時間、6時間、24時間後の左右顔のメイクキープ効果を測定し、比較した結果。株式会社東洋新薬調べ。

TVCM概要

CMタイトル ：HARIAS「ケアするファンデで、I’MPerfect.」篇

出演者 ：IMP.

放映開始日 ：2026年1月15日（木）～

放映地域 ：全国（順次）

YouTubeURL ：『HARIAS』TVCM 「ケアするファンデで、I’MPerfect.」篇 30秒

URL：https://www.youtube.com/watch?v=mMrU5qH-I6Q

『HARIAS』TVCM 「ケアするファンデで、I’MPerfect.」篇 15秒

URL：https://www.youtube.com/watch?v=qvtmib4x-14

特設サイトURL： https://harias.jp/imp/

IMP.プロフィール

2023年8月18日にデビューした7人組男性グループ。メンバーは佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我の7名で構成。ステージでの豊富な経験と高いダンススキルが特徴で、2023年8月18日に「CRUISIN’」で世界同時配信デビュー。2025年12月には2ndアルバム「MAGenter」をリリースし、今年1月からは全国アリーナツアー「IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter」を開催中。

公式サイト ：https://tobe-official.jp/artists/imp

公式X ：https://x.com/_7mp_official_

公式Instagram ：https://www.instagram.com/_7mp_official_/

HARIAS 会社概要

会社名 ：株式会社HARIAS

所在地 ：東京都渋谷区東1-2-20 住友不動産渋谷ファーストタワー8階

代表取締役社長：池田みどり

公式サイト ：https://harias.jp/