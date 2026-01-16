『BABBI』と人気ブランド『a-jolie』がコラボ 「BABBI×a-jolie（アジョリー）スペシャルギフト」・「保冷バッグ」を限定発売

株式会社レガリーノ

イタリア発のウエハースとスイーツの専門店「BABBI」の日本における正規販売代理店である株式会社レガリーノ (本社：東京都目黒区、代表取締役：木村岳央)は、2026年バレンタイン限定商品として、人気ブランド「a-jolie（アジョリー）」限定デザインのポーチに、BABBIのチョコレートウエハース「ヴィエネッズィ（バニラ味・ピスタチオ味各1個）」が入った「BABBI×a-jolie（アジョリー） スペシャルギフト」（3,300円：税込）と、「BABBI×a-jolie（アジョリー）スペシャル保冷バッグ」（2,750円：税込）を、2026年1月17日（土）よりBABBI一部常設店舗・各催事場及びBABBIオンラインストアで順次発販売いたします。なお、一部百貨店ECでは、先行販売中です。

『BABBI』×『a-jolie（アジョリー）』コラボポーチ 全6種類が登場！

「スペシャルギフト」（各3,300円／税込）「保冷バッグ」（2,750円／税込）

毎年バレンタインシーズンに様々なブランドとのコラボレーションを展開しているBABBIの2026年コラボ商品は、人気ブランド「a-jolie（アジョリー）」です。過去に実施したコラボ商品は大変ご好評をいただき、今回は待望の第2弾として登場します。

限定デザインのポーチは、「a-jolie」定番の“パールサングラス”をモチーフにした遊び心あるデザインで、BABBIのチョコレートウエハース 「ヴィエネッズィ」のバニラとピスタチオ味を詰め合わせた特別なアイテムです。また、サテン素材で仕立てた大きめマチが特徴の「a-jolie」オリジナルデザインの保冷バッグも、限定販売いたします。

「スペシャルギフト」 （各3,300円：税込）

（シルバー/パープル/ピンク/ベージュ/ブラック/ゴールド 全６種類）

「スペシャル保冷バッグ」 （2,750円：税込）

大きめのマチ保冷剤ポケット付き背面には『BABBI』×『a-jolie』ロゴ入り

■「スペシャルギフト」商品概要

商品名： BABBI×a-jolie（アジョリー） スペシャルギフト 全6種類

（シルバー/パープル/ピンク/ベージュ/ブラック/ゴールド）

内 容 量： チョコレートウエハース「ヴィエネッズィ」のバニラ味、ピスタチオ味 各1個

価格： 各3,300円（税込）

サイズ： 10.5×16×5cm

発 売 日： 2026年1月17日（土）より順次販売

販 売 店： BABBI一部店舗・各催事場舗及びBABBIオンラインストア（http://babbi-store.com/）、

百貨店オンラインストア・他

■「スペシャル保冷バッグ」

商品名： BABBI×a-jolie（アジョリー）スペシャル保冷バッグ

価格： 2,750円（税込）

サイズ： 21x18x22cm

発 売 日： 2026年1月17日（土）より順次販売

販 売 店： BABBI一部店舗、各催事場舗

■BABBI×a-jolie（アジョリー） スペシャルギフト 販売店舗

【常設店】阪急うめだ本店※、岩田屋本店※、名古屋栄三越※、ジェラテリア京都※

【催事場】伊勢丹 新宿店、伊勢丹 立川店※、東武百貨店 池袋店※、松屋銀座※、日本橋三越本店※、玉川高島屋※、ルミネ立川※、そごう横浜店※、さいか屋横須賀店、伊勢丹 浦和店※、静岡伊勢丹 コリドー・フジ、京都伊勢丹※、あべのハルカス近鉄本店※、そごう広島店※、神戸阪急※、小倉井筒屋※、博多阪急※、大丸札幌店※、鹿児島山形屋、丸井今井 札幌店※、大和 香林坊店、近鉄百貨店 和歌山店、仙台藤崎百貨店※、大和 富山店※、遠鉄百貨店※、高知蔦屋書店

※催事の詳細については、各店舗のHPをご確認ください。

※販売方法・期間に関しては予告なく変更する場合がございます。

※各店とも売切れ次第、販売終了となります。

※オンラインショップ各社でも順次販売いたします。（一部先行販売中）

※保冷バッグの販売店舗は、上記重複している店舗に※印を付しています。

■「a-jolie（アジョリー）」について

「a-jolie（アジョリー）」は、“あぁ～可愛い☆”という想いをコンセプトに掲げる、大人の女性のためのファッション雑貨ブランドです。上質感と洗練を大切にしながら、さりげない遊び心をデザインに落とし込み、日常から特別なシーンまで幅広く対応するアイテムを展開。大人の女性のライフスタイルに寄り添い、品のある華やかさを提案します。

公式サイト：http://sim03.com/

■『BABBI』

BABBIは、イタリアのエミーリャ＝ロマーニャ州で、いまから約70年前に創業しました。その出発点は、ジェラート向けのコーン工場でした。BABBIの創業当時からの技術が凝縮され、その原点ともいえる商品が、今も愛される「ウエハース」です。私たちは、どこか懐かしくもある「ウエハース」というスイーツを、お客様の食卓を彩るデザートとして発展させたいと考えています。本場イタリアの味をお届けするのはもちろん、日本のお客様のニーズに応え、より多くのお客様に喜びを味わっていただける高品質のスイーツを提供してまいります。

【ホームページ】 http://www.babbi.co.jp/

【主な商品】

＜ウエハース＞

BABBIの原点であるウエハースシリーズ。大判の「グランワッフェリーニ」、一口サイズにカットされた「ワッフェリーニ」をご用意しています。

＜チョコレートウエハース＞

人気のチョコレートコーティングされたウエハース。

きめの細かいクリームサンド・ウエハースを3層に重ね、チョコレートでコーティングした「ヴィエネッズィ」に、食べやすい一口サイズに凝縮した「バッビーノ」がございます。

＜クリーム＞

チョコレートやピスタチオ、ヘーゼルナッツのクリームは、パンとの相性が抜群。ピスタチオは、BABBIを代表する人気No.1フレーバーです。