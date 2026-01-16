アルバイト・パート募集時平均時給（2025年12月度）三大都市圏は1,354円、全国は1,319円。
エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する国内最大級の総合求人サイト『エンゲージ』（https://en-gage.net/）で、2025年12月度の「全国アルバイト・パート募集時平均時給調査」をまとめましたので、ご報告いたします。
TOPICS- 全国平均時給、前年同月・前月比でプラス。三大都市圏平均はいずれもマイナスに。
12月度のエリア別平均アルバイト時給は、三大都市圏全エリアで前年同月マイナスに。
職種別平均時給は、「フード系」「警備、清掃、設備管理」「営業系」など5職種で前年同月比プラス。
全国・前年同月比 時給上昇額TOP3（2025年12月度）
全国 募集時平均時給調査（2025年12月度）
