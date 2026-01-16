資格・検定の「志」を可視化する新番組『資格検定版 CEO STORY’s』始動！第1弾に金融財政事情研究会・加藤理事長を迎え、YouTube対談動画を公開！

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業の株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司）が運営するYouTubeチャンネル『CEO STORY’s』は、資格・検定の「志」を可視化する新番組『資格検定版 CEO STORY’s』を開始いたします 。

第1回ゲストには一般社団法人 金融財政事情研究会（きんざい）の加藤一浩理事長を迎え、2026年1月16日(金) 19時に動画を公開いたしました。

■現在の資格検定業界：少子化等による受験者数の減少とリスキリング市場の拡大

資格検定版 CEO STORY’sを見る :https://youtu.be/FXgHmVLH6tc

現在、資格試験業界は大きな転換期を迎えています 。主要国家資格において過去10年で20代の受験者が約15%減少するなど、少子化や資格の多様化により、若年層の受験者数減退が課題となる一方、「個人のキャリア自律」への関心はかつてないほど高まっています。2022年に政府が表明した「5年で1兆円規模のリスキリング支援」は2026年現在、制度の定着とともに社会人教育市場を大きく押し上げています。

10～20代の約8割がSNSで情報収集を行う現代において、スペック（効能）の提示だけでなく、その資格や検定試験が人生にどう活きるのかという「物語（STORY）」を伝えるデジタルコミュニケーションが、未来の受験者獲得の鍵となっています 。

■資格・検定の「志」を伝える新番組『資格検定版 CEO STORY‘s』とは

『資格検定版 CEO STORY‘s』は、単なる資格・検定試験の概要の紹介に留まらず、主催団体の理念や資格に込められた想いといった「志」を届ける新番組です 。

今回の加藤一浩理事長との対談動画では、金融・保険業界における人材教育の本質や、きんざいが実施する「FP（ファイナンシャル・プランニング）技能検定」の独自性に迫ります 。特に、試験のCBT化による利便性向上や、義務教育での「金融教育」導入に伴い、FP技能士が担う社会的役割の重要性について、リーダーの視点から深く掘り下げています 。

■コラボ動画概要

・公開チャンネル：資格検定版 CEO STORY‘s

・公開日時 ：2026年1月16日(金) 19:00

・動画タイトル ：FP取得者は売上が20％UP！？金融のプロが語る資格の真価

【加藤 一浩氏 プロフィール】

一般社団法人 金融財政事情研究会

理事長

加藤 一浩

1962年生まれ。

1986年株式会社金融財政入社。出版部・業務企画部・東京営業本部等を経て2011年取締役出版部長。

2013年社長。2017年グループCEO。

2023年4月より現職。

【野口 功司 プロフィール】

株式会社CBTソリューションズ

代表取締役

野口 功司

1973年生まれ、宮崎県出身。宮崎大学工学部卒業後、96年富士ソフトABC株式会社に入社。株式会社オラクル、他外資系を中心に転職7回を経て、2009年、資格・検定に関するマーケットを成長させるビジネスを行う、株式会社CBTソリューションズを設立。ITを駆使し、試験業界を牽引。年商100億を達成し成長中。経営者育成をテーマにIU大学客員教授。「令和の虎」「For JAPAN」「就活NEO」など各種メディア出演中。

CEO STORY‘s【 経営者対談チャンネル 】とは

『CEO STORY‘s』は、企業の内面的な価値や代表の想いにフォーカスし、その魅力を広く発信するYouTubeチャンネルです。経営者の“リアルな一面”を引き出すことで、視聴者にとって実践的なビジネスの教訓や共感を得られる場を提供しています。

まだ知られていない優良企業や、社会を良くしようという熱い想いもって活躍されている経営者の方を中心にスポットライトを当て、未来を担う日本企業を応援します。

過去には、光通信の元ナンバー2であるグローバルパートナーズ株式会社の山本康二社長や大ベストセラー「五体不満足」の著者である 乙武洋匡 氏 なども登場。

企業の想いを社会に届けるプラットフォームとして、今後も学びになる動画を公開してまいります。

出演希望者も随時募集しておりますので、ご興味のある方は下記の応募フォームをご覧ください。

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業

試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス

事務委託・印刷・データ処理・分析サービス

学びのメディア『日本の資格・検定（https://jpsk.jp）』の運営

直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営（https://cbt-s.com/professional-tc）)

