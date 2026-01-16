インティメート・マージャー、【1月開催】データ活用の課題が解決できる共催セミナー決定

株式会社インティメート・マージャー

国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー（本社：東京都港区、代表取締役社長：簗島 亮次、以下当社）は、データ活用における課題解決をテーマとした無料共催セミナーを、1月に開催することをお知らせいたします。

＜1月開催セミナー概要＞

2026年マーケティング AI・データの展望と活用戦略

・開催日：2026年1月20日（火）11時00分～13時00分

※アーカイブ配信（翌日21日と翌週27日、下記の時間帯で実施）

2026年1月21日（水）11時00分～13時00分

2026年1月27日（火）11時00分～13時00分

・申し込みURL：https://go.ex-ture.com/webinar_20260120?utm_campaign=webinar20260120&utm_source=fangrowth&utm_medium=email&utm_content=im&organizationId=600(https://go.ex-ture.com/webinar_20260120?utm_campaign=webinar20260120&utm_source=fangrowth&utm_medium=email&utm_content=im&organizationId=600)

・参加対象者：AI/データツール導入後「効果を評価できていない」「期待を下回る」と感じている方

合意形成重視・リスク回避文化の中で、どう変革を進めるべきか悩んでいる方

生成AI・分析ツール導入後、具体的なROIや優先順位付けに苦戦している方

競合に遅れず、デジタル施策の投資対効果を高めたい方



～AIの誤学習・アドフラウド・ブランドリスクの兆候と見抜き方～

・開催日：2026年1月29日（水）11時00分～12時00分

※アーカイブ配信（翌日30日と翌月の4日、下記の時間帯で実施）

2026年1月30日（金）11時00分～12時00分

2026年2月4日（水）11時00分～12時00分

・申し込みURL：https://spider-labs-19818430.hs-sites.com/20260129-webinar?organizationId=600

・参加対象者：CPAが悪化しているが、原因がわからず手が打てていない方

P-MAXやAI広告の挙動が不透明で、改善策を探している方

クリックは集まるのに、なぜか成果が出ないと感じている方

クリエイティブや配信面の“質”が気になってきた方



■インティメート・マージャーについて（https://corp.intimatemerger.com/(https://corp.intimatemerger.com/)）

「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。

※1 出典元：「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」

※2一定期間内に計測された重複のないブラウザの数を示します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利用され、一定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを示します。