「デコミク LIVE starring 初音ミク 『Hello』 Produced by DECO*27 / OTOIRO」2月14日（土）18時より夜公演を「ABEMA PPV」にて独占生配信決定！

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ボカロP／アーティスト・DECO*27が総合プロデュースを手がける“新しい初音ミクの3Dワンマンライブ”「デコミク LIVE starring 初音ミク 『Hello』 Produced by DECO*27 / OTOIRO」夜公演を、2026年2月14日（土）18時より「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて独占生配信することを決定いたしました。また、本配信の視聴チケットは、2026年1月16日（金）19時より販売開始いたします。

本配信は、2026年2月14日（土）に東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催される、デコミク初の単独3Dライブです。DECO*27が生み出してきた楽曲群を軸に、音楽・世界観・ビジュアル表現すべてを再構築し、初音ミクを“ひとりのアーティスト”として描き出す、これまでにないライブ体験が展開されます。ステージに登場するのは、DECO*27の楽曲が持つ二面性を体現したデコミク（ライトネス）とデコミク（ダークネス）という2つの姿の初音ミク。明るくポップで前向きな感情を象徴するライトネス、そして葛藤や衝動、内面の感情を色濃く映し出すダークネス、その対照的な存在がステージ上で交差し、DECO*27ならではの感情表現と物語性を立体的に描き出します。

本ライブでは、楽曲単体のパフォーマンスにとどまらず、照明・映像・ステージ演出が緻密に連動。3DCGならではの表現力を最大限に活かし、従来のバーチャルライブとは一線を画す没入感の高いステージ体験が実現します。DECO*27が描いてきた“ミクの物語”が、3Dライブという新たな表現で立ち上がる特別な一夜。そのすべてを、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

本配信は、「ABEMA PPV」にて2026年1月16日（金）19時からチケットの販売（※1）を開始し、3,900円（税込）でチケットを購入、視聴することができます（※2）。

また、本配信のチケット販売期間内に「ABEMAプレミアム」（※3）に新規登録し、本配信チケットを購入された方限定で、800円のキャッシュバックキャンペーンを実施いたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャッシュバックキャンペーンページはこちら：https://abema.tv/lp/cashback-decomiku-20260214

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途400円の手数料が生じます。

「ABEMA PPV」のコンテンツは一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額580円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／「デコミク LIVE starring 初音ミク『Hello』（DECO*27）」 配信概要

▼出演者

デコミク（ライトネス）

デコミク（ダークネス）

▼配信日時

2026年2月14日（土）18時00分～ 本編開始（17時30分～配信開始）

▼見逃し配信

2026年3月14日（土）23時59分まで

▼視聴料金

3,900円（税込）

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円（税込）がかかります。

▼販売期間

2026年1月16日（金）19時00分～2026年3月14日（土）21時00分

▼視聴購入URL

https://abema.tv/live-event/63e719e0-2cba-43ab-a22d-202e219e45d3

※画像をご使用の際は、【(C) DECO*27 / (C) OTOIRO / (C) CFM】のクレジット表記をお願いいたします。

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性がございます。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけませんのでご注意ください。

※本配信は見逃し配信ならびに追っかけ再生が可能です。

※ご購入いただいた方は放送後も見逃し配信にて何度もご覧いただけます。見逃し配信期間を過ぎると自動的に映像が途中で切れてしまいますので、ご注意ください。

「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」の方もコンテンツごとのご購入が必要となります。

※「ABEMA PPV」についての詳細はこちらをご確認ください。https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

■『初音ミク』とは

https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなった。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっている。

■『デコミク』とは

DECO*27仕様の初音ミク「デコミク」。

2023年5月18日に誕生した、DECO*27楽曲の“ライトで可愛い”面を表現する「デコミク (ライトネス)」と、2024年3月9日に誕生した、“ダークで病み”な感情を映し出す「デコミク (ダークネス)」、ふたりのミクが、YouTube ShortsやSNSを中心にダンスなどの動画を展開中。

さらに、グッズ販売やLINEスタンプ、ショートコミック企画「デコミクコミック」、プロテインとのコラボなど、多彩なメディア展開を行っている。

■DECO*27

作詞、作曲を手掛けるアーティスト/プロデューサー

ロックやエレクトロニックをベースにジャンルレスなミクスチャーサウンドとポップ＆キャッチーなメロディー。「愛」や「恋」といった万人が持つ感情を独特な言葉遊びで表現し、一聴しただけで思わず口ずさんでしまう歌詞が10代~20代の若い世代に圧倒的な支持を得ている。2008年10月よりVOCALOIDを使用した作品を動画共有サイトに投稿開始。これまで公開されたDECO*27の楽曲の関連動画を含む総再生回数は10億を超える。様々なアーティストへの楽曲提供、作詞、タイアップ・ソングなどを手がけるのと並行して、活動の原点であるVOCALOID楽曲を自身の最新作へ向けた布石として発表し続ける。

2010年4月 1st Album『相愛性理論』でデビュー。

2010年12月 2nd Album『愛迷エレジー』リリース。

2012年7月 3rd Album『ラブカレンダー』リリース。

2013年12月 Best Album『DECO*27 VOCALOID COLLECTION 2008~2012』リリース。

2014年3月 4th Album『Conti New』リリース。

2016年9月28日 5th Album『GHOST』リリース。

2019年5月22日 6th Album『アンドロイドガール』リリース。

2020年12月16日 7th Album『アンデッドアリス』リリース。

2022年3月9日 8th Album『MANNEQUIN』リリース。

2024年11月27日 9th Album『TRANSFORM』リリース。

