湘南美容クリニック、最新たるみ治療器「ウルセラプライム」国内第1号機を新宿本院に導入

湘南美容クリニック（本社：東京都新宿区）は、次世代たるみ治療器「ウルセラプライム」の提供を2026年1月20日（火）より湘南美容クリニック新宿本院にて開始します。

ウルセラプライムは、切らないたるみ治療として広く知られる高密度焦点式超音波（HIFU）治療機「ウルセラ」の最新機種であり、国内第1号機として新宿本院に導入されます。

湘南美容クリニックにおけるこれまでのたるみ治療の症例実績や、医師による継続的な技術研鑽体制などが評価され、本機の国内初導入院として選定されました。

ウルセラプライムは、リアルタイムエコーを用いて皮膚内部を可視化しながら照射を行うという従来ウルセラの特長を継承しつつ、超音波用モニターの大型化などにより、より精度に配慮した治療設計を可能とした次世代モデルです。

提供開始に先駆け、国内初導入となる本機の納品および提供予定をお知らせするとともに、たるみ治療における新たな選択肢としてご提案いたします。

日本初導入となる次世代HIFU治療器「ウルセラプライム」

ウルセラプライムは、非侵襲的に皮膚をリフトすることを目的としたHIFU治療機であり、リアルタイム可視化機能を備えた超音波リフト機器として、FDA（米国食品医薬品局）の審査をクリアした機器です。なお、日本国内においては薬事未承認の医療機器となりますが、皮膚内部を確認しながら照射を行うことで、解剖学的構造に配慮した治療をサポートします。

FDA（Food and Drug Administration）とは、米国保健福祉省の下部組織として、食品、医薬品、医療機器などの安全性や有効性を監督・承認する米国政府機関です。日本における厚生労働省およびPMDA（医薬品医療機器総合機構）の役割を併せ持つ、公衆衛生を担う重要な機関とされています。

本機は、国内で初めて新宿本院に導入され、今後のたるみ治療における新たな選択肢として提供される予定です。

ウルセラプライムの特長と期待される効果

ウルセラプライムは、従来機器「ウルセラ」と比較し、超音波用モニターが7インチから10インチへと大型化され、より鮮明なエコー画像を表示できるようになりました。これにより、治療効果が期待される部位をリアルタイムで確認しながら、適切な深度と温度に配慮した照射を行うことが可能となり、治療精度の向上が期待されます。

また、真皮および線維筋層（SMAS層）に対して超音波エネルギーを届けることで、コラーゲンやエラスチンの再生応答を刺激し、皮膚のたるみの根本要因にアプローチする治療とされています。メスを使用しない非侵襲的な方法で、皮膚の引き締めやリフトを目的とした治療を行います。

治療概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165112/table/17_1_357a6b873e22ff71626a557a04d2a1a7.jpg?v=202601170951 ]

※1 本治療は自由診療となります。

※2 2026年1月20日（火）にウルセラプライムに関する情報を順次アップデート予定です。

※3 導入院は順次拡大予定です。

湘南美容クリニックについて

2000年、神奈川県藤沢市で創業。「美容医療をもっと身近に」という信念のもと、先進的な美容医療の提供に努め、現在では国内外にて展開しています。確かな技術と徹底した安全対策により、医療のプロフェッショナルがお客さま一人ひとりに寄り添い、理想の実現をサポートしています。

会社概要

SBCメディカルグループ株式会社

所 在 地：〒160-1312 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー12F

事 業 ：医療に関するコンサルティング業務

